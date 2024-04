El descargo del padre de uno de los carabineros asesinados en Cañete: “Esto fue lo más desastroso, lo que ocurrió ahora no tiene nombre”

Miguel Vidal, padre del cabo 1º de Carabineros, Misael Vidal, se refirió a la emboscada que costó la vida tanto de su hijo, como de otros dos funcionarios en Cañete, región del Biobío.

En el sector Quilaco Antiquina, antisociales habrían disparado contra la patrulla con los tres funcionarios a bordo para luego prenderle fuego con ellos en su interior. Los funcionarios de Carabineros de Chile fueron encontrados muertos por voluntarios de Bomberos.

“Anoche pasó a la casa, y se despidió de mi, fue la última vez”, comenzó el padre del uniformado, afirmando que a este “le gustaba su trabajo, por eso eligió esa profesión”.

Asimismo, indicó que el sector por el que transitaban los policías era “peligrosísimo”, agregando que “nadie sabía si les tenían una emboscada o no”.

“Esto fue lo más desastroso que hay, lo que ocurrió ahora no tiene nombre, ahora si que, si el gobierno no hace algo, yo ya no sé”, señaló.

Por último, el hombre hizo un llamado a las autoridades a que “se preocupen más por Carabineros”.

“Ni aunque tomaran presos a los terroristas, la muerte no se va”, sentenció.