“El Senado no debiere darle lugar” y “se juzgó a dos personas por la conducta de una”: las reacciones de las defensas de Vivanco y Muñoz por AC

Luego de que esta tarde la Cámara de Diputados aprobara la acusación constitucional conjunta contra la suspendida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco y el juez Sergio Muñoz, las defensas de ambos magistrados insistieron en que no existe mérito para el libelo y afirmaron esperar una mejor acogida de sus argumentos en el Senado, el cual decidirá finalmente si los jueces serán inhabilitados de cargos públicos durante cinco años.

La exvocera del máximo tribunal está bajo la indagación de los parlamentarios por las irregularidades dadas a conocer tras sus conversaciones con el abogado Luis Hermosilla, recluido por delitos de corrupción en el marco del caso Audio. En tanto, Muñoz, está siendo apuntado por entregar información privilegiada a su hija, la jueza Graciel Muñoz, con el objetivo de que ella decidiera su participación en la compra de un departamento que se encontraba en construcción.

Tras la votación, el abogado de Vivanco, Juan Carlos Manríquez, indicó que tras la presentación de los hechos planteados esta jornada en la Cámara, “el Senado no debiere darle lugar” al libelo acusatorio.

“Nosotros sostenemos que, efectivamente, si uno analiza con detalle, como lo hicimos, y con profundidad, todos los hechos que se aseveran en la acusación a la cual ahora se la ha dado paso, y se actúa como jurado, esto es en conciencia, uno puede darse cuenta de que carecen del mérito, el peso y la profundidad para decir que hay un notable abandono de los deberes constitucionales de un magistrado de la Corte Suprema”, sostuvo el jurista desde el Congreso.

“Rescatamos el hecho de que ambas se hayan fallado en su conjunto, que en el Senado vamos a poder expresar con mayor profundidad nuestros argumentos y obviamente siempre vamos a mantener la confianza en la fortaleza de nuestra defensa, pero vamos a quedar entregados al juicio del Senado”, agregó Manríquez.

Sobre lo que viene ahora, el abogado defensor indicó que este jueves participará en la comisión revisora que verá la segunda acusación contra Vivanco -presentada por las bancadas oficialistas más la Democracia Cristiana- y que el próximo lunes se verá esta AC en el Pleno de la Cámara.

Agregó que “probablemente, entre martes y miércoles en el Senado discutiendo el fondo de la que hoy hemos presenciado (...) en la Cámara. Así que vamos a seguir adelante en todas las instancias que tenemos a disposición”.

Consultado si recurrirán a organismos internacionales, el abogado Manríquez sostuvo que “para eso hay que esperar lo que decida la Corte Suprema, mañana hay una audiencia en ese sentido, no sabemos qué conducta puede tomar la Corte, hay múltiples posibilidades, desde dilatar la vista de la causa, reagendarla, o bien escuchar los alegatos y dejar el asunto en estudio. Luego tiene que resolver el Senado y hay que recordar que hay otra acusación en paralelo cuyo análisis se va a hacer mañana (jueves) en la comisión respectiva y se va a votar en el Pleno (de la Cámara) el próximo lunes”.

Defensa de Sergio Muñoz

Por su parte, el abogado del ministro Sergio Muñoz, Jorge Correa Sutil, rechazó nuevamente que ambas acusaciones se hayan efectuado de manera conjunta, al señalar que hoy “se juzgó a dos personas por la conducta de una”.

“Een un ardid ingenioso, pero muy negativo para la estabilidad institucional de Chile, se pegaron artificialmente dos acusaciones por conductas que no tienen ninguna conexión entre ellas. La mala noticia de hoy es que la Cámara aceptó este ardid, no separando las votaciones y rechazando la cuestión previa”, indicó el legista.

Agregó que “luego de eso, se juzgó a dos personas por la conducta de una y naturalmente ese resultado era más que previsible. Confiamos en que en el Senado, donde se va a juzgar a Sergio Muñoz por sus conductas, la acusación será rechazada”.

Sobre la acusación conjunta, insistió en lo expresado en días anteriores al señalar que configuraba una violación a los Derechos Humanos de su cliente.

“Yo sostuve que acusar a dos personas por conductas distintas e inconexas entre si en una misma acusación infringía el debido proceso y el derecho a defensa: esos son dos Derechos Humanos. Por lo tanto, haber aceptado que se juntaran estas dos acusaciones es, sin duda, un acto de violación de DD.HH.”, destacó.

En este sentido, sostuvo que “en la forma, que esta acusación debió separarse, y en el fondo, el juez Muñoz no incumplió ninguno de sus deberes. El deber de confidencialidad de los fallos no lo incumplió porque no hay antecedentes que prueben eso, los antecedentes que se entregaron no son verosímiles y están entregados por una persona que no es imparcial respecto de eso, porque la empresa de la cual es dependiente obtuvo una enorme ganancia con esa declaración. La segunda acusación, relativa a las conductas de la hija, no puede haber notable abandono de deberes porque no hay ningún deber del juez Muñoz de corregir disciplinariamente a su hija”.

Finalmente, consultado si espera una mayor acogida a sus argumentos en la Cámara Alta o si cree que ya existe una decisión política tomada para acusar al juez Muñoz, el abogado Correa Sutil indicó: “No, no, espero que no, hablaría muy mal del Senado y yo no hablaría jamás mal del Senado”.