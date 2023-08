“Este fin de semana no es para hacer turismo”: Senapred advierte que sistema frontal será “bastante severo” y realizan llamado a no subir a la cordillera

Este viernes, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, junto al director regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Miguel Muñoz, se refirieron al sistema frontal que se desarrollará en los próximos días en la zona centro-sur, cuyo peak de lluvia está pronosticado para este fin de semana.

Esto, durante la entrega de parte del gobierno regional de 25 motobombas que ayudarán a los trabajos municipales en caso de inundaciones en la Región Metropolitana.

En cuanto a las lluvias que afectarán a la RM, el director regional de Senapred advirtió que “estamos expuestos este fin de semana a un sistema frontal que va a ser bastante severo”.

“Estamos hablando que entre sábado y domingo debiera caer en el valle aproximadamente 50 milímetros de agua, pero en la precordillera podríamos llegar a tener 130 milímetros de agua, y en la cordillera 140 milímetros de agua”, detalló. “Y eso se hace súper complejo con un isoterma alta”.

En esta línea, explicó, con el sistema frontal estamos expuestos a remociones en masa, a aluviones, por lo que hay que prepararse.

“El llamado a la comunidad, a los vecinos y vecinas de la Región Metropolitana, es a hacer caso a toda la información y las instrucciones que dé la autoridad. En este caso, si hay que evacuar alguna zona, hay que evacuarla”, afirmó. “Y el llamado también es que este fin de semana no es para hacer turismo, no es para subir a la cordillera: este fin de semana el ideal es quedarse en la casa, a resguardo y no exponerse a ningún tipo de emergencia”.

En esta misma línea, el gobernador Orrego detalló que “cualquier lluvia con isoterma 0 arriba de 3.000 metros es de alto riesgo”, por lo que también reiteró el llamado a no realizar excursiones.

“La última vez tuvimos un par de jóvenes que cerca del volcán San José ‘se dieron de choros’ y fueron a acampar cuando se sabía que venía este tema”, afirmó tajante. “Eso significa destinar recursos de socorro andino y de todo el sistema de emergencia para simplemente buscar a personas que son irresponsables ante una emergencia que tiene un preaviso”.

Vertederos ilegales

Consultado sobre la limpieza de los causes y canales, esto tras lo ocurrido el pasado sistema frontal, Orrego indicó que se hizo un trabajo preventivo en el canal Las Perdices, en el canal Santa Marta de Maipú y también en el Mapocho.

También, indicó, se realizó una limpieza del vertedero ilegal de San Juan de Chena de Maipú, con 2.000 toneladas de basura en una calle, y del vertedero en el Parque Lo Errázuriz en Cerrillos, el cual tenía más de dos hectáreas de basura permanente. Junto con eso, añadió, se encuentran también clausurando y multando este tipo de espacios.

“Estamos con un plan de trabajo para eliminar los vertederos ilegales, pero lamentablemente algunos de ellos al estar al lado del cauce del río, en el caso que vuelva a subir mucho el Mapocho, pueden arrastrar basuras, agua abajo”, lamentó.

Asimismo, la autoridad regional también añadió que las piscinas decantadoras fueron limpiadas durante el verano, así que están “en perfectas condiciones” para poder soportar el sistema frontal.

Entregan 25 motobombas de última generación a municipios de la RM

Como medida de prevención ante el sistema frontal anunciado para este fin de semana, el gobernador Orrego, hizo entrega esta jornada de 25 motobombas, las cuales ayudarán a los trabajos municipales en caso de inundaciones en la Región Metropolitana.

“Nosotros hemos planteado como gobierno de Santiago recuperar la ciudad para las personas, y sabemos que una ciudad preparada es también una ciudad segura”, destacó la autoridad regional. “Por eso es que a principios de este año presentamos al Consejo Regional este proyecto que son 25 motobombas, 21 de las cuales van a ir a las comunas y las vamos a entregar en comodato, y otras 4 van a quedar en el gobierno de Santiago para poder fortalecer algún punto en particular”.

Las nuevas motobombas son marca Honda de 4″ WT40X, y significaron una inversión de $ 249.900.000. Según destacó Orrego, “son de última generación”.

“1.600 litros por minuto, la capacidad inclusive de absorber barro, que es lo que hemos visto en los aluviones en el último tiempo”, indicó. “Esta es la manera de enfrentar una crisis, no solamente buscando responsables, no solamente improvisándonos, sino que también invirtiendo para preparar y fortalecer la resiliencia de Santiago”.

Las máquinas funcionan para paso de sólidos, aguas con barro, aguas servidas, trash, emergencias, entre otros y su distribución se realizó de acuerdo a un estudio previo donde se determinaron las zonas de mayor anegamiento en la Región Metropolitana.

De esta forma, Cerrillos, Cerro Navia, Estación Central, La Florida, Lampa, Macul, Lo Espejo, Maipú, Pudahuel, Quinta Normal, Recoleta, San Bernardo, San Miguel, y Santiago recibirán al menos una de estas nuevas máquinas.