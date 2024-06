“Existe con un espíritu que es muy antiguo”: Corte Suprema afina cambios a su Comisión de Ética

Tras la lectura de una declaración del pleno del máximo tribunal, en la que sus magistrados señalan que estiman “necesario avanzar en la redacción de un Código de Ética Judicial” para su judicatura, la flamante vocera de la Corte Suprema, Soledad Melo, abordó el planteamiento y se refirió al funcionamiento de la comisión que debe aplicar el referido código.

“Esta comisión que existe actualmente y que en su momento debe actuar si es que el pleno lo acuerda, está en este momento en modificación respecto del Código de Ética y de los procedimientos, porque hay que adecuarlos a las actuales condiciones y la realidad actual que tiene nuestra vivencia, digamos, diaria”, explicó la portavoz del máximo tribunal.

Respecto a la situación de la magistrada Ángela Vivanco, Melo dijo que eso fue abordado el lunes en el pleno.

“Se discutió el día lunes la situación particular que había salido el fin de semana y no se habló de Comisión de Ética, sino que de una investigación disciplinaria. Y, por mayoría de votos, en la oportunidad se acordó que no se iba a hacer por ahora porque no había una imputación directa. Y hubo algunos ministros que estuvieron por hacer inmediatamente una investigación disciplinaria”, señaló.

Melo expuso que, pese a que se están discutiendo modificaciones y analizan parámetros y la normativa que va a regir su proceder, la Comisión de Ética actualmente existe.

“Pero, con un procedimiento y con una mentalidad o con un espíritu que es muy antiguo. Por lo tanto, hay que incorporar nuevas cuestiones y haciéndolas también símil a lo que son las comisiones de ética en otros países del mundo, que no está abocada a investigar la responsabilidad disciplinaria de una persona, como sería el caso de lo que se discutió el día lunes”, dijo en alusión al debate sobre lo ocurrido con la jueza Vivanco.

Respecto a críticas al Poder Judicial por su proceder en este caso, la vocera de la Corte Suprema recordó que “en este minuto hay organismos y hay instituciones establecidas en la Constitución que están haciendo investigación”.

“Ellos serán los llamados a determinar si hay alguna irregularidad o alguna cuestión. Por ahora, nosotros hemos conversado, hemos discutido los temas que han salido en la prensa, hemos advertido la gravedad de los mismos, por supuesto, pero por ahora, y vuelvo a insistir en ello, por ahora, hemos estimado que no corresponde mientras no avancen aquellas investigaciones que están en progreso”, precisó.

Asimismo, Melo señaló que la intención de ajustar la fórmula de nombramientos en el Poder Judicial se discute de hace años y se ha intentado que sea más transparente y que participen los tres poderes del Estado.

“Por ahora, lo que yo digo es que el pleno de la Corte Suprema está disponible para las investigaciones que se estime pertinente. Y si existe algún delito, eso lo determinará el Ministerio Público. Ellos son los encargados de investigar. Nosotros estamos claros cuál es nuestra tarea”, enfatizó.