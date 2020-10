Fiscalía de Tarapacá formalizará a Hugo Gutiérrez por amenazas contra funcionarios de la Armada

La Fiscalía de Tarapacá formalizará el próximo 14 de diciembre al diputado comunista Hugo Gutiérrez por los delitos de amenazas contra funcionarios de la Armada y denegación de auxilio, en un hecho que se registró el pasado 8 de agosto en el marco de una fiscalización sanitaria realizada al parlamentario en la ciudad de Iquique.

La investigación, llevada adelante por el fiscal Eduardo Ríos, se inició tras la presentación de dos denuncias, una de ellas de la Gobernación Marítima, por el hecho que se conoció a través de un video publicado en las redes sociales, donde se aprecia como el legislador se niega a ser fiscalizado por efectivos navales en el sector de Cavancha -en el marco de la pandemia de Covid-19- y los interpela haciendo alusión a su cargo en el Congreso.

“Yo soy la autoridad”, “Ustedes no pueden controlarme”, “Yo tengo que denunciar a quienes me controlan”, “Cuando me pasa a mí, yo tengo que denunciar a quien me controla”, “Yo soy más autoridad que usted”, son algunas de las frases que emitió en ese momento.

Ante estos hechos, el fiscal Ríos solicitó al Tribunal de Garantía de Iquique hora para la audiencia de formalización del diputado Gutiérrez, la cual fue fijada para el 14 de diciembre a las 11:30 horas.

Denegación de auxilio

El segundo delito por el cual será formalizado el legislador está contemplado en el artículo 253 del Código Penal, y especifica que “el empleado público del orden civil o militar que requerido por autoridad competente, no prestare, en el ejercicio de su ministerio, la debida cooperación para la administración de justicia u otro servicio público, será penado con suspensión del empleo en sus grados mínimo a medio y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales”

Agrega que “si de su omisión resultare grave daño a la causa pública o a un tercero, las penas serán inhabilitación especial perpetua para el cargo u oficio y multa de once a veinte unidades tributarias mensuales”.