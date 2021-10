Gobierno anuncia aplicación de nueva ley de migraciones: comienzan su labor los tres directores del servicio nacional de migraciones en la macrozona norte

Este sábado, el ministro de Interior, Rodrigo Delgado, anunció que comenzará a implementarse la Ley de migraciones, iniciativa impulsada por el Ejecutivo.

Un plan que ha estado en el centro de la palestra las últimas semanas a raíz de la crisis migratoria que se vive especialmente en las comunas del norte de nuestro país. Provocando incluso manifestaciones agresivas convocadas por quienes se oponen a la llegada de extranjeros al territorio.

“Responde muchas veces a geografía específica y situaciones externas a Chile, como es el caso de crisis políticas, institucionales y sanitarias, y muchas veces también de persecución de personas que viven otra situación como Venezuela, donde el sueldo mínimo es de $3 dólares”, explicó Delgado al comienzo de los anuncios.

“Por lo tanto, las personas que viven en este caso en un país que no tiene oportunidades, no tiene trabajo, no tiene la posibilidad de desarrollar a sus habitantes, buscan otras posibilidades. Esto se ha visto en distintos países del mundo”, continuó antes de entrar en materia. “La implementación de la ley migratoria tiene varias etapas y vamos a adelantar una de ellas, que es tremendamente importante”.

“La nueva ley creó el Servicio Nacional de Migración con direcciones regionales que generan estrategias de seguimiento de información, de cohesión social, levantar información, coordinarse con los gobernadores regionales, con las delegaciones, con las organizaciones de la sociedad civil y las policías. Y cuando sea necesario, esclarecer los procedimiento relativos a las expulsiones”, explicó el ministro.

“Por eso, hoy hemos querido adelantar el nombramiento de tres regiones que conforman la macrozona norte. Hablamos de direcciones regionales que comienzan a operar en Arica y Parinacota (Darío Sanchez Montenegro), Tarapacá (Claudio Chamorro Olguín), y Antofagasta (Richard Borquez Duque)”, informó Delgado.

Según explicó el ministro, los directores regionales tienen distintas características profesionales, pero con foco en la integración social, con conocimientos jurídicos, orden y seguridad. “Lo que van a buscar es poder ejecutar las políticas de migración de la nueva ley pero a nivel local, con las consideraciones de cada región”.

Además, Delgado hizo hincapié en que “Les hemos dado la instrucción de que deben trabajar como bloque de macrozona norte para poder atender los aspectos migratorios, lo que pasa en la frontera y dentro de ella y solucionar cada uno de los temas. Para ello, es importante la relación entre chilenos y extranjeros. Se debe dar en coordinación y cohesión”, concluyó al respecto.

“Para quienes dicen que el Estado no está presente, esto es el Estado, pero debía implementarse la ley de migraciones. Estuvimos décadas sin una ley de migraciones adecuada. El fenómeno migratorio hay que mirarlo con perspectiva”, finalizó en su anuncio.