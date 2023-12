Colegio de Profesores aborda despido masivo de docentes en Ñuñoa y acusa “represalia política”

Hasta el frontis del municipio de Ñuñoa se movilizaron esta jornada decenas de docentes de la comuna para manifestarse ante los despidos masivos que enfrentan, luego de que en distintos colegios y liceos públicos de la zona, dependientes de la Corporación Municipal de Desarrollo Social, se dieron casos de no renovaciones de contratos.

Al lugar llegó también el recientemente elegido presidente del Colegio de Profesores Mario Aguilar, quien manifestó su apoyo a los docentes y criticó que la alcaldesa Emilia Ríos no estuviese presente y “dando la cara”, sostuvo.

“Lo que están haciendo es inhumano, es insensible y es una vergüenza. No se puede actuar con esta brutalidad de despedir más de 200 funcionarios y funcionarias de educación, de maltratar de ese modo a más de 200 familias, de atentar contra la educación pública de la manera tan tremenda como se está haciendo”, afirmó Aguilar.

“Como Colegio de Profesoras y Profesores vamos a apoyar hasta las últimas consecuencias”, continuó.

Docentes de la comuna de Ñuñoa se manifiestan por despidos masivos.

Asimismo, también señaló que concejales y concejales “de todos los colores políticos” tampoco estaban de acuerdo con esta decisión, “porque esto no es una lucha política, esto es una lucha por la dignidad de las personas”.

“Estos despidos son ilegales porque hay derechos que los trabajadores y trabajadoras tienen, no tienen fundamento pedagógico, aquí en esta comuna no hay pérdida de matrícula, no hay disminución de presupuesto”, expresó.

En este sentido, Aguilar acusó que “la única explicación que tiene una medida tan brutal” es que esto “no sea más que una represalia política”.

“Una represalia porque los profesores de Ñuñoa no han agachado el moño, porque han peleado por sus derechos, porque los trabajadores y trabajadoras han exigido lo que les corresponde, porque han denunciado cuando no hay condiciones adecuadas en los colegios, porque han denunciado cuando hay autoridades indolentes que no hacen su trabajo. Por eso se está tomando esta represalia hoy día, y eso no es aceptable”, sostuvo.

Con esto, el presidente del gremio hizo un llamado a todos los integrantes de la comunidad educativa a estar unidos y rechazar esta medida, “y empujar para que se revierte esta situación, para que esta inhumana medida quede sin efecto”.