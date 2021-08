Lo que tienes que saber este jueves en La Tercera: aseguradoras de EEUU piden a Biden intervenir para frenar un nuevo retiro de rentas vitalicias en Chile

Aseguradoras de EEUU piden a Biden intervenir para frenar en Chile un nuevo retiro de rentas vitalicias

Conscientes de que el Congreso chileno puede volver a aprobar un nuevo retiro de rentas vitalicias –como sucedió en abril pasado junto al tercer 10%– las compañías aseguradoras estadounidenses enviaron una carta al gobierno de Joe Biden solicitando intervenir.

Susan Neely, presidenta y CEO de ACLI –gremio que agrupa a firmas como Metlife, Principal y Ohio– envió hace una semana una carta a la secretaria del Tesoro de EEUU, Janet Yellen, donde no solo muestra preocupación por la situación de las compañías, sino que también pide elevar el caso ante el Consejo de Estabilidad Financiera y el G20.

En la misiva, Neely alerta sobre “el deterioro del estado de derecho y la estabilidad de las inversiones de largo plazo en Chile” y agrega que “la violación de la irrevocabilidad de los contratos de rentas vitalicias, son fundamentalmente inconsistentes con los compromisos de Chile con la OCDE”.

La misma entidad gremial norteamericana también hizo un llamado a los parlamentarios chilenos a impedir un nuevo retiro. “El nuevo proyecto que está en el Congreso socavará aún más a los chilenos, especialmente a las mujeres, que están tratando de asegurar el futuro financiero de sus familias. Instamos a los miembros del Congreso a oponerse a esta medida y tomar acciones para fortalecer la seguridad de jubilación de los consumidores”, señaló Brad Smith, chief International officer de ACLI en una declaración.

La nueva ofensiva política de las aseguradoras estadounidenses se suma a las estrategias judiciales que varias compañías han levantado contra el proyecto aprobado por el Congreso chileno en abril. Lee más de esta historia.

Santiago está a un paso de cumplir la meta de vacunación para acortar el toque de queda

El próximo miércoles la capital podría iniciar su toque de queda a medianoche. Y es que la Región Metropolitana está a solo un paso de cumplir con el requisito de llegar al 80% de su población objetivo inoculada con el esquema completo de vacunación contra el Covid para acortar la restricción a la movilidad nocturna.

Según un balance del Minsal, hasta ayer el 79,8% de la población ya había sido inmunizada, restando por vacunarse solo 19 mil personas.

El escenario más optimista es que la meta se alcance el lunes, con lo que el nuevo horario del confinamiento nocturno podría hacerse efectivo el miércoles. Lee más de esta historia.

A foco...

> Asociación de AFP calcula caídas en las pensiones por efecto de un cuarto retiro

Tres casos hipotéticos modeló el gremio para proyectar el impacto que tendría en las pensiones futuras de los afiliados un cuarto retiro de los ahorros previsionales.

Afiliados de 30 años: en este caso, el efecto de sumar cuatro retiros provocaría una pérdida de entre 9% y 29% para los hombres y de entre 9% y 31% para las mujeres, márgenes que dependerían del ingreso imponible y las lagunas previsionales.

Afiliados de 45 años: se trata del segmento más perjudicado, ya que al llevar más tiempo cotizando, cada retiro respecto del saldo tiende a ser cercano al 10%. Sus caídas proyectadas oscilan entre 14% y 72% en el caso de los hombres y entre 15% y 77% en mujeres.

A cinco años de jubilarse: en el caso de los afiliados que se encuentren próximos a jubilar el efecto en hombres un cuarto retiro les provocaría una merma de entre 8% y 47%, y de entre 10% y 61% en mujeres.

Revisa en detalle las proyecciones y los supuestos en que se basaron en un artículo de Mariana Marusic. Lee más de esta historia.

Atención con...

> ME-O absuelto de caso OAS. El Cuarto Tribunal Oral en lo Penal absolvió al abanderado del PRO de los cargos de fraude de subvenciones presentados en su contra en el marco del caso OAS. Su ex asesor, Cristián Warner, no tuvo la misma suerte. Sigue leyendo

> Inquietud por Campillai. Su inscripción como candidata al Senado por la RM es vista como una amenaza no solo para las cartas del PC y el FA por la misma región, Guillermo Teillier y Karina Oliva, sino que también para la ex Concertación. Sigue leyendo

> Rincón sucederá a Provoste. Quien fuera la carta original de la DC para las elecciones presidenciales fue elegida ayer como nueva presidenta del Senado. En su nominación, Provoste jugó un rol clave y en el camino quedó la opción de Carolina Goic. Sigue leyendo

Editorial

Procesos de diálogo en el conflicto de La Araucanía

Esfuerzos como el que despliega el centro noruego Nansen para buscar acercamientos entre las distintas partes constituyen una oportunidad que no debería ser desaprovechada.

Opinión

» La democracia amenazada por la liviandad

Numerosos convencionales apenas contienen la placentera sensación que les provoca ser integrantes de lo que ellos creen que es un suprapoder. Parecen convencidos de que la escritura de una nueva Constitución posee una capacidad casi mágica de transformación de la realidad.

Por Sergio Muñoz

» El Reino de Chile

Más allá de la bufonada de una candidata, que seguramente aspira a formar parte de los juglares de la Corte del Reino de Chile en el futuro, la discusión que subyace el fondo es de sumo interés. ¿Se ha perdido la identidad de Chile?

Por Cristián Valenzuela

Crónica Estéreo

El caso contra Javiera Blanco y los ex generales directores de Carabineros. El escándalo del millonario fraude descubierto en 2017 en Carabineros ha vuelto a ser noticia. El lunes, el Séptimo Juzgado de Garantía puso fecha para la formalización de cuatro ex generales directores de la policía uniformada y la ex ministra de Justicia de Michelle Bachelet Javiera Blanco. ¿Cuál es la historia y los antecedentes que ha recabado la fiscalía?

Revisa aquí el podcast

De nuestro portal

Paula: Lechuga grillada sobre crema de papa y huevo pochado. ¿Una ensalada? ¿Desayuno? Esta receta de Viña Vik puede ser lo que tú quieras.

Qué pasa: ¿Desplazará delta a gamma en Chile? Aunque gamma sigue siendo la principal variante de Covid que circula en nuestro país, la mutación más agresiva está ganando terreno y ya son 200 las personas que se han contagiado con ella.

Práctico: Cuál es el mejor café liofilizado. Aunque nada supera al de grano —y menos al que está recién molido—, para los que no cuentan con cafetera la mejor alternativa es optar por estas versiones, más sabrosas y aromáticas que las solubles en polvo.

Culto: Un Beatle despide a un Stone. En entrevista con el Wall Street Journal, el baterista Ringo Starr se refirió a la partida de Charlie Watts, su compañero de oficio un año menor.

En portada

Puedes acceder a la versión papel digital de La Tercera desde aquí.