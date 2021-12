Lo que tienes que saber este jueves en La Tercera: gobierno fuerza votación de cuarto retiro para este viernes en la Cámara y su aprobación se vislumbra compleja

Gobierno fuerza votación de cuarto retiro para este viernes en la Cámara y su aprobación se ve compleja

Luego de que el gobierno colocara urgencia de discusión inmediata al proyecto de rescate de fondos previsionales, la Cámara de Diputados votará mañana viernes el informe de la comisión mixta con las enmiendas introducidas a la iniciativa.

Pero sin la presión de la elección parlamentaria de por medio ni las modificaciones que legisladores habían demandado para eventualmente dar su voto favorable al cuarto retiro –como gravar los rescates de quienes perciben altas rentas y poner un cerrojo a nuevos 10%–, su aprobación se vislumbra difícil y de eso se jactaban ayer en el gobierno.

“Como gobierno hemos estado conversando con muchos parlamentarios y nos da la impresión de que cada vez están permeando más nuestros argumentos” dijo el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda.

Incluso en el caso de sortear con éxito su paso por la Cámara, el nuevo rescate de fondos tiene escasas posibilidades de ser aprobado en el Senado, donde parlamentarios que votaron a favor del proyecto en general esperando que en su discusión en particular fuese mejorado, no quedaron conformes con los cambios efectuados en la mixta.

Ese es el caso del senador socialista Carlos Montes. “Creo que el proyecto no mejoró y, por el contrario, en algunos aspectos parece que se hizo más confuso”, afirmó.

Montes apuntó al tratamiento de las rentas vitalicias y a que, como esperaba, no se puso un “cerrojo” a futuros nuevos retiros. “Es muy difícil votar a favor un proyecto que está en tan malas condiciones (...) Yo no entiendo cómo esa comisión mixta no buscó alternativas para encontrar una real solución que concitara mayorías en ambas cámaras”, sentenció el senador PS. Lee más de esta historia.

Las apuestas del despliegue territorial de Kast y Boric

Reforzar las zonas en que no lograron una votación significativa para la primera vuelta, convocar a quienes no participaron de los comicios y cautivar a los adherentes de los candidatos que quedaron en el camino, son algunas de las apuestas del despliegue territorial en el que Gabirel Boric y José Antonio Kast se embarcarán en los próximos días de cara al balotaje del 19 de diciembre. Sus preparativos los podrás revisar en un artículo de las periodistas Isabel Caro y Paula Catena:

Gabriel Boric. Para el abanderado de Apruebo Dignidad uno de los principales focos estará puesto en las regiones del norte del país, donde Kast y Franco Parisi lograron mayor adhesión en primera vuelta. Boric estuvo ayer en Iquique y Alto Hospicio y el viernes Izkia Siches estará en Arica. El fin de semana, en tanto, está previsto que Boric parta a la Región del Biobío, donde fue ampliamente derrotado por el líder del Partido Republicano.

José Antonio Kast. El candidato republicano también tiene puesta la mirada en el norte y este fin de semana planea visitar Iquique y Antofagasta. Entre sus destinos claves también figuran La Araucanía (donde obtuvo su mejor votación en primera vuelta) y la propia Región Metropolitana, donde su comando ya inició un despliegue por comunas como Maipú, Cerro Navia y Lo Espejo. Lee más de esta historia.

A foco...

>El Black Friday se convirtió en el segundo mejor evento de comercio electrónico de Chile

De acuerdo a estimaciones de la Cámara de Comercio de Santiago, el Black Friday de este año registró alrededor de 10 millones de transacciones, generando ventas por unos US$ 500 millones.

Por qué importa: se trató del segundo mejor registro desde el Cyber Monday de 2012, el primer evento de e-commerce organizado en Chile, y solo fue superado por los US$ 640 millones del Cyber Day realizado este año.

A nivel mundial las ventas del Black Friday habrían superado los US$60 mil millones. Solo en Estados Unidos las transacciones alcanzaron los US$ 8.900 millones.

En perspectiva: el gerente de Estrategia y Marketing de Transbank, Ricardo Blümel, dijo que “las compras mediante canales online no han parado de crecer, llegando a representar casi un 30% de los pagos con tarjetas al tercer trimestre del año”, y que este Black Friday “reforzó aún más la tendencia del e-commerce como un canal de ventas consolidado en nuestro país”. Lee más de esta historia.

Atención con...

> ¿Se acerca ómicron a Chile? Los primeros casos reportados en Brasil y Perú aumentan la probabilidad de que la nueva variante de Covid-19, potencialmente más transmisible que las anteriores, arribe a nuestro país. Sigue leyendo

> La reflexión de Atria. El constituyente del Frente Amplio dijo que la elección del 21 de noviembre “debe llevar a una moderación en que los convencionales asuman más responsabilidad de modo de asegurar el éxito del proceso”. Sigue leyendo

> Procesan a Macri. En medio de una visita a Chile, el ex presidente argentino fue procesado por un juez transandino que lo acusa de un presunto espionaje a los familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan hundido en 2017. Sigue leyendo

Editorial

Preocupación global por variante Ómicron

La aparición de esta nueva variante, además de ser un recordatorio de que el mundo se deberá acostumbrar a convivir con este virus, permitirá afinar mejor las estrategias para combatirlo. En ello hay señales promisorias.

Opinión

» La rendición

Nadie esperaba que los exconcertacionistas optaran por Kast, pero por lo menos la inclinación hacia Boric pudo ser menos reverencial, ligeramente digna (...) El país ha sido testigo del triste acto final de los partidos de la antigua Concertación. Han terminado de dilapidar el patrimonio que alguna vez tuvieron.

Por Sergio Muñoz

» Los parisinos

A diferencia de lo que creen algunos, de que la elección está ganada o que el resultado depende de quién se posiciona mejor en el centro, Parisi y el PDG tienen el potencial de convertirse en el gran elector de esta vuelta.

Por Cristián Valenzuela

El café diario

Cómo entender al Partido Comunista. La prominencia del Partido Comunista en el debate político actual es innegable: se trata de la colectividad más importante de Apruebo Dignidad, cuyo candidato Gabriel Boric disputará la segunda vuelta presidencial este 19 de diciembre. Pero, a la vez, se ha transformado en uno de los flancos más atacados por los críticos del abanderado. En esta edición conversamos con un ex militante que entiende a su ex partido como pocos, Enrique “Poli” París.

Revisa aquí el podcast

