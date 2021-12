Los mejores regalos para amantes del vinilo (según melómanos y coleccionistas)

Podría ser un titular de cuatro décadas atrás: “El nuevo disco de Abba se transforma en el vinilo más vendido del siglo”. Pero lo cierto es que el acontecimiento ocurrió hace apenas dos semanas, cuando Voyage, el LP con el que la legendaria banda sueca regresa tras 40 años de silencio, llegó a las 204 mil copias vendidas en sólo siete días. Superó así a Ed Sheeran, quien contaba con el récord tras el estreno de Divide, su más reciente álbum.

El mercado del vinilo no para de crecer. Puede que los números no sean sorprendentes para una industria que se acostumbró a ver millones de reproducciones en las plataformas de streaming, pero no es por capricho que estrellas pop contemporáneas como Adele, Dua Lipa, Bruno Mars o Lady Gaga estén tan interesados en editar en un formato que parece del pasado.

El año pasado, en plena pandemia, sus ventas se incrementaron un 30% respecto a 2019, superando a las del CD por primera vez desde 1986. Este panorama llevó a la Industria Fonográfica Británica (BPI, por sus siglas en inglés) a asegurar que el disco físico sigue siendo un elemento clave en el ecosistema musical, pero solo como un complemento del streaming. Más que el producto final de la creación artística, el vinilo se ha transformado en otro elemento más de merchandizing para los músicos, una pieza que se agrega a la colección de artículos que llevan grabado el nombre de la estrella.

Así es como la venta de vinilos vuelve a aumentar, los seguidores del formato crecen y con ello su mercado específico, que ofrece una serie de productos secundarios que apuntan a mejorar la experiencia de consumir discos. Porque quien tiene vinilos sabe que no se trata simplemente de tener LPs y un reproductor. Tarde o temprano habrá que recurrir a artículos pensados para la limpieza y cuidado de cada disco, como también cambiar y mejorar agujas, cápsulas y cables, además de invertir en espacios para guardarlos y exhibirlos (¿quién se resiste a presumir de su colección?).

Si en tu entorno familiar o afectivo existe una o un fanático de los vinilos —gente que suele ser sofisticada, exigente y rebuscada—, tres expertos en la materia nos dan ideas para regalarles en esta Navidad y no fallar —o fallar lo menos posible— en el intento.

Tornamesas

De segunda mano para comenzar

Si estás pensando en regalarle una tornamesa a alguien que quiere empezar a escuchar en vinilo, atención: no es llegar y comprar. “Cuando me consultan qué equipo comprar en una etapa inicial, lo que recomiendo es una buena tornamesa vintage”, dice Pablo Gutiérrez Verdi, periodista y creador de Vinilogarage.cl, un portal y tienda que difunde las bondades del formato físico y el audio hi-fi, congregando a una comunidad que supera los 10 mil seguidores en Instagram.

Dice que los tocadiscos nuevos y baratos —menos de 100 mil pesos— son principalmente de plástico, lo que degrada la calidad del sonido. Por lo tanto, son una pésima manera de empezar en este formato. “No cuentan con peso de brazo ajustable ni menos control de antiskating”, dice. Para que la primera experiencia en el vinilo sea satisfactoria y muy superior a la digital, conviene irse por un buen equipo usado. “Puedes conseguir modelos en excelente estado, con un presupuesto entre 150 a 350 mil pesos y con garantía, contactando a los amigos de Thor-namesas”, agrega Gutiérrez.

Tornamesa nueva, calidad hi-fi y hecha en Chile

Si tu presupuesto es mayor y estás dispuesto a hacer una inversión más jugada, Gutiérrez recomienda ir por una Defoss, marca chilena que desarrolla equipos de performance hi-fi de alta calidad. “Su modelo más popular es la Logigram, equipo que en su gama de entrada ofrece un desempeño excelente. Cuenta con tracción por correa, plato antirresonante, brazo impreso con tecnología 3D y un diseño precioso, con buenísimos detalles de terminación”, dice Gutiérrez. La marca nacional se prepara para lanzar, previo a Navidad, una nueva edición mejorada de este modelo, cuyo precio de estreno será de $660.000, para luego estacionarse en los $748.000.

Puedes revisar otros modelos de tornamesas en el siguiente artículo:

Cápsulas

La cápsula juega un rol fundamental en el sonido, ya que se encarga de extraer la información directamente desde el surco a través de la aguja. Afortunadamente, el mercado ofrece hoy una infinidad de posibilidades y de todos los precios.

“Si buscas regalar una para hacer un upgrade, la regla de oro es que jamás compres una cápsula cuyo valor supere el de tu tornamesa”, dice Gutiérrez. “Para un rango medio, mis preferencias se las lleva la familia de cápsulas Gold Note, marca italiana que está cumpliendo recién un año en Chile. La Vasari Red es uno de sus modelos más populares, tanto por su precio como por su calidad de audio. Tiene excelentes bajos y medios, especialmente en voces y cuerdas, y tiene la cualidad de ser muy musical sin perder dinámica”.

Si se trata de pasar de una cápsula básica a otra de mejor calidad, el fundador de Vinilo Garage sugiere la Gold Note ES-78.

Los lectores de Práctico LT, tendrán un 15% de descuento en las cápsulas disponibles en Gira2.cl. Basta contactarlos vía Instagram y referirles esta nota.

Cables y conectores

Obtener un sonido de alta calidad no sólo depende de tener una buena tornamesa y parlantes que estén a la altura. Todo elemento en la cadena de sonido cuenta, y aunque parezca exagerado, la cosa mejora cuando los cables conectores son de buena factura. Nicolás Barceló, miembro fundador del blog de melómanos Sonido Devoción, cuenta que estuvo “varios años ocupando buenos equipos, pero con cables de gama baja. Y cuando invertí en unos de nivel medio, el cambio fue inmediato y ahora disfruto mucho más el sonido del formato”.

Si bien los cables de marcas reconocidas tienen un precio elevado, estos entregan un sonido “mucho más limpio y nítido, que mejora considerablemente la experiencia de escuchar un vinilo”, según Barceló. Es el caso del cable Phono Premium RCA-RCA de Inakustik, que conecta la tornamesa a la entrada Phono de tu equipo. Son algo caros, pero garantizan la obtención de un mejor sonido.

“Mi consejo es dejar de comprar un par de discos y priorizar en estos aspectos que mejorarán la experiencia del formato. En Music World tienen varias opciones de la marca. En Musicland también pueden encontrar otras marcas de buena calidad y a precios más accesibles, como Dinon o Kabeldirekt”, comenta el especialista.

Cable phono Inakustik Premium II (1,5 metros)

Los cables que conectan la fuente de sonido con los parlantes también tienen un efecto en el audio resultante. Por lo que, si el bolsillo te aguanta, no es para nada una mala idea como regalo a un vilinómano.

Cables para parlantes Kabeldirekt AWG 14 (15 metros)

Kit de limpieza

Los especialistas coinciden en que el cuidado y la limpieza periódica de los vinilos impactará tanto en la calidad del sonido que obtengas como en su vida útil. “El formato requiere dedicación en el cuidado, es clave para mantener los discos en buen estado”, asegura Nicolás Barceló.

La preocupación debe ser mayor aún cuando se trata de discos de primer prensaje (o de época), “debido a que los años suelen acumular imperfecciones, rayas, polvo o suciedad”, según explica Cristián Castillo, fundador de Volta Discos, tienda digital especializada en la venta de vinilos.

Por eso nunca será un mal regalo “un kit de limpieza básico, que incluya líquido de limpieza de disco, escobilla antiestática y líquido de limpieza y escobilla para aguja”, agrega Castillo. El precio puede espantar, pero como dice Barceló, esta es una compra tarde o temprano un coleccionista de vinilos “debe hacer”.

Gel de limpieza para aguja

Si se busca algo aún más específico, Pablo Gutiérrez recomienda este gel de limpieza de agujas Onzow Zerodust. “Es muy fácil de usar y consiste en una burbuja gelatinosa que trabaja capturando todo el polvo y las impurezas que puedan aparecer en el surco, por lo que sugiero utilizarla de manera cotidiana cada vez que vayas a pinchar un vinilo. Es un mecanismo seguro para tu aguja, durable y muy sencillo de mantener”, explica el periodista. Un obsequio que cualquier entusiasta de los LPs agradecerá.

Bolsas protectoras de discos

Más allá del aspecto sonoro, una de las bondades que suelen resaltar los fieles a los vinilos es la parte estética: sus carátulas, grandes y cuadrangulares —aunque con excepciones como el Artaud, de Pescado Rabioso—, son apreciadas como verdaderas obras de arte. Por eso, la recomendación de Nicolás Barceló es regalar un stock de bolsas protectoras. “El objetivo es que cada vez que compres un disco, inmediatamente lo puedas guardar y proteger de líquidos, polvo y rayones de lápices, en caso de tener niños pequeños. Lo digo por experiencia propia: me basta ver lo dañado que quedó mi copia del Pornography, de The Cure, para acordarme de comprar bolsas”.

Según él, en Aliexpress hay buenas ofertas para comprar al por mayor. En el caso de que la colección no sea tan grande, puedes encontrar un buen pack de fundas en Needle.

Bolsas para almacenar vinilos Mobile Fidelity (50 unidades)

Fundas interiores para vinilos

Y así como hay fundas exteriores, también hay otras internas. “Para darle un mejor cuidado a los discos al guardarlos, y alargarle su vida útil, recomiendo regalar las fundas internas MOFI (Mobile Fidelity)”, dice Cristián Castillo. Se trata de fundas premium, de tres capas y antiestáticas (similares al papel de arroz).

Según describe, “la construcción del respaldo consiste en una capa de papel intercalada entre dos láminas de polietileno de alta densidad (HDPE) con un frente de HDPE translúcido. Vienen en un pack de 50 unidades y quizás son mucho más caras que las tradicionales, pero realmente valen la pena si lo que se desea es proteger los discos”.

Fundas interiores para vinilos Mobile Fidelity (50 unidades)

Slipmat

Toda tornamesa debiera contar con un mat que cubra la superficie del plato sobre el cual se colocan los discos. Esto permite, por un lado, proteger los vinilos durante la reproducción y, por otro, tener más control respecto al sonido que se obtendrá como resultado.

Existen mats o alfombrillas de distintos materiales —corcho, fieltro, cuero, acrílico, entre otros—, y dependiendo de cuál se elija habrá diversas consecuencias. Cristián Castillo recomienda la marca Glowtronics, en específico, su modelo de corcho, “ya que es un material atractivo, cálido, natural, y se pueden encontrar diseños bastante entretenidos. Los mats de corcho entregan mejoras significativas en cuanto a calidad de sonido, reducción de resonancia y mejora de contacto. Son mucho menos propensas a generar estática, sin mencionar que tienen un valor intermedio en el comercio, en comparación a los mats de cuero o acrílico”.

Slipmat de corcho Glowtronics

Clamp estabilizador

Un accesorio que levanta ciertas discusiones respecto a su utilidad es el clamp estabilizador de discos. Pero para coleccionistas avanzados puede ser un gran regalo. E fundador de Volta Discos se la juega por un modelo que cumple tres funciones en una: “ayudará a eliminar vibraciones y a verificar el perfecto alineamiento de la tornamesa, gracias a una burbuja que indica si está derecha o inclinada. Es muy simple de utilizar: solo se debe colocar después del disco en el centro del pivote de tu tornamesa y así uno se asegura de que el disco quede firme sobre el slipmat”. Este clamp cuenta con estrobo, que indica si el plato gira a la velocidad correcta.

Estabilizador de vinilos GH Acoustics

*Los precios de los productos están actualizados al 30 de noviembre de 2021. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.