Lo que tienes que saber este lunes en La Tercera: la sorpresiva revuelta en Cuba y las claves del último cara a cara entre Jadue y Boric

Lo que comenzó como una sorpresiva manifestación en la pequeña localidad de San Antonio de los Baños por cortes de energía eléctrica y la escasez de alimentos y medicamentos, terminó transformándose ayer en una inédita revuelta que se extendió a La Habana y a varias otras ciudades cubanas contra el gobierno comunista encabezado por Miguel Díaz-Canel.

Distintos medios internacionales reportaron desde temprano el volcamiento a las calles de miles de manifestantes exigiendo libertad y la caída del régimen que gobierna la isla desde 1959, y que hoy enfrenta una de sus peores crisis económicas y sanitarias a raíz de la pandemia.

Las autoridades, en tanto, no solo intentaron detener la propagación de las protestas que se comenzaron a convocar por redes sociales cortando el suministro de internet. En un mensaje transmitido por televisión, el presidente Díaz-Canel llamó directamente a los partidarios del régimen a salir a las calles para enfrentar a los opositores.

“La orden de combate está dada. Estamos dispuestos a todo, y estaremos en las calles combatiendo (…) Por eso estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles”, dijo el sucesor de Raúl Castro.

Las manifestaciones en la isla pronto fueron replicadas en Miami e incluso en Chile, donde un grupo de residentes llegó hasta el consulado en Av. Los Leones gritando consignas. El PC chileno, en tanto, emitió una declaración donde solidarizó con el “gobierno y el pueblo cubano” y acusó una intensificación del bloqueo estadounidense. Lee más de esta historia.

> Las claves del último cara a cara entre Boric y Jadue

Anoche se transmitió el último debate entre Daniel Jadue y Gabriel Boric ad portas de las primarias presidenciales del próximo domingo. Fue un encuentro mucho más intenso que el cara a cara que tuvieron el 22 de junio, no solo porque esta vez se evidenciaron más diferencias entre ambos candidatos, sino que también por las recurrentes discusiones que el alcalde de Recoleta protagonizó con periodistas del foro. Acá algunas claves del encuentro:

El PC y Cuba. Considerando las protestas de ayer en la isla y la declaración del PC chileno solidarizando con el presidente cubano, la expectación estuvo puesta sobre la postura que asumiría Jadue. Aunque ante una pregunta sobre la represión a los manifestantes el edil comunista dijo “no tener antecedentes suficientes que digan que hoy hay violaciones a los derechos humanos en estas manifestaciones”, al final de su intervención, y tras un tenso intercambio con la periodista Mónica Rincón, terminó señalando que a lo largo del régimen castrista sí hubo violaciones a los DD.HH.

Boric marca diferencias. El candidato del FA no solo fue más directo en condenar la represión del régimen cubano. También aprovechó de desmarcarse de Jadue cuando al edil le preguntaron por la desaparición de pymes que no estén en condiciones de pagar el salario mínimo que persigue su programa y también frente a su postura con los medios de comunicación. Además, Boric se diferenció de Jadue al manifestarse contrario a un eventual indulto al ex frentista Mauricio Hernández Norambuena y a la legalización de la cocaína y la pasta base.

La exasperación de Jadue. En al menos dos oportunidades, el candidato del PC se quejó de que se estaba caricaturizando y tergiversando su programa, especialmente respecto de las pymes y los medios de comunicación. Uno de los momentos más tensos fue la fuerte discusión que tuvo con Mónica Pérez por la interpretación que se le daba a la posibilidad de crear un ministerio de las comunicaciones que consta en su programa.

El gesto al PS de Boric. Al responder una interpelación directa de Jadue sobre el programa económico de Paula Narváez, el diputado del FA dijo que se “necesitarán marcos de alianzas más grandes” para impulsar reformas estructurales. Y aunque reconoció una “arrogancia” de los equipos técnicos de la ex Concertación, insistió en la necesidad de diálogo con otras fuerzas políticas. “Necesitamos a más gente para cambiar Chile”, enfatizó. Lee más de esta historia.

> Aguilera pierde San Ramón. Ayer se repitió la elección de alcalde en las 65 mesas de San Ramón donde los resultados de mayo fueron anulados. Finalmente se impuso el candidato DC Gustavo Toro sobre el actual edil Miguel Ángel Aguilera. Sigue leyendo

> Covid: alentadoras cifras. De acuerdo con el balance entregado ayer por el Minsal, los contagios nuevos bajaron a 2.330 casos, la positividad cayó a un 4% -la más baja de la pandemia- y la ocupación de camas críticas retrocedió al 90,6%. Sigue leyendo

> “Declaración de guerra”. Así calificó el gobernador electo de la RM, Claudio Orrego, el recorte presupuestario a las gobernaciones, aumentando la tensión con el gobierno ad portas de que las nuevas autoridades asuman su cargo. Sigue leyendo

La crisis permanente de Haití

El asesinato del Presidente agravó el colapso institucional del país y fue un dramático recordatorio del fracaso de la comunidad internacional a 17 años de la creación del Minustah.

» Ser preso político

Conocí de la muerte, desaparición y tortura de miles. Pero entre ellos, ninguno hubiera aceptado que se considerara parte de sus filas a incendiarios de iglesias, traficantes de droga y armas, destructores de estaciones de Metro.

Por Óscar Guillermo Garretón

» No olvidar las primarias

En el impacto de la primera semana de la convención bajo la dupla Loncón-Bassa, pareciera que las primarias presidenciales pasaron a segundo plano. La estación siguiente en este maratón de elecciones tiene efectos en este clima político variable.

Por Carlos Correa Bau

Los primeros días de la Convención. Aunque la Convención Constitucional aún no ha empezado a discutir los asuntos para los cuales fue creada, la declaración del jueves instando a la liberación de los imputados y condenados en el estallido social entregó pistas sobre las lógicas, clivajes y alianzas que comienzan a emerger.

Paula: Semifredo de frutilla y pistachos. El semifreddo es la mezcla perfecta entre un postre tipo mousse y un helado. De ahí su nombre “semifreddo” o “semi frío”.

Qué pasa: Hongo único en el mundo. Investigadores de la U. de Chile descubrieron en la precordillera de nuestro país una variedad jamás descrita por la ciencia.

Práctico: Mejora tu rendimiento en la cocina. Experimentados chefs nos recomiendan doce utensilios para llevar tu talento culinario a otro nivel.

Culto: La pandemia revive a Chet Faker. Tras enterrar por cinco años el alias que lo consagró en la música, el australiano Nick Murphy resucita su proyecto con un álbum festivo y cargado al soul.

