Lo que tienes que saber este lunes en La Tercera: Rojas Vade deja a la Convención Constitucional enfrentada a su dilema más complejo

Rojas Vade deja a la Convención Constitucional enfrentada a su dilema más complejo

Esta semana la Convención Constitucional deberá enfrentar quizás la disyuntiva más difícil y compleja desde su instalación a comienzos de julio: ¿qué hacer con Rodrigo Rojas Vade, luego de que en La Tercera reconociera haber engañado a la ciudadanía al inventar que padecía cáncer?

Ayer la mesa de la Convención dio un primer paso y aceptó la renuncia de Rojas al cargo de vicepresidente adjunto de la directiva. Sin embargo, el grave daño a la fe pública y el riesgo de que el caso afecte la legitimidad del órgano constituyente instaló la presión por buscar una fórmula que garantice su alejamiento total y definitivo.

Sin contar la Convención con atribuciones para removerlo ni sancionarlo, asoma la opción de que Rojas dimita voluntariamente invocando la causal contemplada el artículo 60 de la Constitución: padecer una enfermedad grave que le impida su desempeño.

Aunque en su entrevista con La Tercera Rojas Vade dijo sentir que se “tenía que retirar” de la Convención, no son pocos los que creen que su decisión final dependerá de las posturas que adopten los demás convencionales y la Lista del Pueblo. En este escenario, se advirtió que la declaración de ayer de la mesa no habría sido lo suficientemente severa, a lo que se suma que horas antes la presidenta Elisa Loncón pidiera considerar que “había una situación humana de por medio”.

Otra opción es la que mencionó anoche el convencional del PC y coordinador de la comisión transitoria de ética, Marcos Barraza. En Estado Nacional de TVN dijo que la única forma en que Rojas Vade pueda ser removido es que se solicite su desafuero en el marco de una investigación penal, un proceso que podría iniciarse toda vez que el constituyente también mintió en su declaración patrimonial y de intereses, al sostener que una deuda que tiene por $ 27 millones fue contraída para someterse a quimioterapia. Lee más de esta historia.

El presidente del consejo directivo del Servel, Andrés Tagle.

Servel dice que el PC no firmó la inscripción de candidato RD al Senado y que por eso fue impugnada

El presidente del consejo directivo del Servel, Andrés Tagle, abordó en entrevista con La Tercera la controversia que generó la decisión del órgano electoral de rechazar e impugnar numerosas candidaturas parlamentarias.

La autoridad desestimó los reclamos de varios partidos que apuntaron, en muchos casos, a problemas de la plataforma tecnológica del servicio y afirmó que hubo situaciones en que la falta de acuerdos políticos se habría traducido en que ciertas colectividades no firmaran las listas de candidatos levantadas por sus socios de pacto.

En este sentido, Tagle mencionó el caso del Partido Comunista, que en la Región Metropolitana –donde inscribieron la candidatura senatorial de su presidente Guillermo Teillier– no firmaron las postulaciones de Revolución Democrática, entre ellas la de Sebastián Depolo.

“No nos echen la culpa. El PC pudo firmar las dos (candidaturas senatoriales para la RM) de Comunes, las propias, y no firmó las dos de RD. Eso no tiene nada que ver con el sistema (informático del Servel), esto es probablemente un no acuerdo político. ¿Por qué el PC pudo firmar unas y no otras?”, se preguntó Tagle. Lee más de esta historia.

> Estas son las carreras que más han bajado su oferta en Chile en 10 años

Cambios en las preferencias de los estudiantes y las nuevas realidades de los campos laborales, así como el surgimiento de carreras más atractivas, son los factores que están detrás de la caída de la oferta que se ha observado en varios programas de educación superior desde 2011.

Los programas más afectados: según datos del Mineduc, los programas de Criminalística y Bachillerato desaparecieron en la última década, mientras que las carreras de Artes, Relaciones Públicas, Pedagogía en Educación Básica, Publicidad y Comunicación Audiovisual vieron disminuidas sus ofertas formativas en más de un 50%.

“La empleabilidad es para la universidad un aspecto clave en la decisión de su oferta, pues debe estar alineada con las necesidades productivas y de sustentabilidad del país”, explicó sobre la situación en la U. Tecnológica Metropolitana (Utem), su vicerrector académico Juan Óscar Martínez.

Las carreras que han aumentado su oferta: en el otro extremo, las ingenierías –sobre todo en Electricidad, Industria y en Minas y Metalurgia– lideran los programas cuyas ofertas más han crecido en la educación superior. Lee más de esta historia.

> Torrealba renuncia a RN. El ex alcalde de Vitacura dimitió a su partido tras la investigación que desarrolla la fiscalía por eventuales delitos de malversación de fondos y falsificación de instrumentos públicos mientras fue jefe comunal. Sigue leyendo

> ME-O apelará a rechazo de candidatura. El abanderado del PRO reiteró que recurrirá al Tricel buscando revertir un fallo del Tribunal Electoral de la RM que el sábado lo dejó fuera de la carrera presidencial. “Denunciaremos una injusticia”, dijo. Sigue leyendo

> Covid-19: buen inicio de mes. Septiembre comenzó con las mejores cifras epidemiológicas desde abril de 2020: por quinto día consecutivo, la positividad se ubicó bajo del 1% a nivel nacional mientras que los casos nuevos ayer llegaron a 430. Sigue leyendo

Notable desempeño en Juegos Paralímpicos

Las varias medallas y récords que los atletas nacionales obtuvieron en los recientes juegos de Tokio, además de constituir un orgullo para el país y realzar valores como el esfuerzo personal, marcan el camino de cómo desarrollar el deporte de alto rendimiento.

» Gobernabilidad

Esto no es sobre quien ganará, sino de la capacidad y voluntad de quien gane para gobernar bien. No depende de una persona, por brillante y carismática que sea, sino del contingente de sus partidarios que se harán cargo de gobierno y Parlamento.

Por Óscar Guillermo Garretón

» La caída del sistema

Ni el Partido Republicano ni el Frente Amplio tienen asientos en el consejo del organismo electoral, del cual varios integrantes están ahí por sus conexiones con las directivas de partidos que resultan claramente beneficiados con los errores en inscripción asociados a problemas informáticos.

Por Carlos Correa

