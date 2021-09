Tagle y los líos de las candidaturas ante el Servel: “Todos estos problemas son porque los partidos siguieron negociando, no tenían claras las cosas”

“Son engaños masivos a la gente, no debieron existir. Ahora, caen por su propio peso, lo mismo de las firmas ante un notario que no existía. Terminan desprestigiando gravemente a quienes las hacen”, comenta el presidente del consejo directo del Servicio Electoral ante la confesión del constituyente Rodrigo Rojas Vade de que no tiene cáncer. Antes de entrar a todos los asuntos y controversias que ocupan al organismo, Andrés Tagle mira todo lo que le ha pasado a la Lista del Pueblo: “Estaban casi actuando como un partido político sin serlo y estaban actuando al margen de la Ley de Partidos Políticos. La Ley de Partidos Políticos, al final, es un control. Exige mecanismos de control, tribunales supremos, directivas, democracia interna, elecciones periódicas y responsabilidad, balances de sus platas. La política es mucho mejor con esa ley que sin ella; estas personas estaban actuando, en el fondo, al margen de toda regulación. Y la política es mejor con partidos políticos, sujeta a leyes que siempre se pueden perfeccionar”.

En el caso de Marco Enríquez-Ominami, luego del fallo del Tribunal Electoral Regional, ¿es un asunto vencido o no para el Servel?

No. Para nosotros no es un asunto vencido, porque sabemos que hay recursos en los tribunales electorales. Este fallo, que tiene que ver con su derecho de sufragio, obviamente que es una condición para la candidatura, va a ser apelada al Tricel. Y hay un recurso contra su candidatura en el Tribunal Calificador de Elecciones, presentado por Tomás Jocelyn-Holt. El Tricel tendrá que dilucidar esto. Creo que los abogados de ME-O buscaron otro tipo de tribunales: nos presentaron un recurso de protección a nosotros en la Corte de Apelaciones y fueron al Tribunal Constitucional, pero al final -siempre lo dijimos- la justicia competente es la electoral. Esperaremos su fallo.

En esos recursos ustedes no son parte.

Se nos piden informes sobre hechos concretos. Pero no somos parte.

Quedan otros recursos pendientes de candidaturas presidenciales. Esto no ha terminado.

En lo presidencial, que nosotros ya terminamos, entiendo que hay un recurso contra la candidatura de Parisi, también de Jocelyn-Holt, y entiendo que hay otro del candidato Lorenzini para recuperar (su candidatura). Todo lo presidencial y parlamentario lo ve el Tricel. Eso está pendiente por el lado presidencial.

Lorenzini entonces todavía tiene una posibilidad, por remota que sea, de quedar en la papeleta, ¿o no?

Obviamente que sí. Si en el caso de Lorenzini el Tricel tiene una posición distinta respecto de que si estuvo afiliado o no, lo puede validar como candidato, por cierto que sí. Por el lado parlamentario habrá muchos probablemente. Nosotros no publicamos aún la resolución final de elecciones parlamentarias -solo se notificó a los partidos-, porque estamos a la espera de aquellos que tienen un plazo administrativo para corregir los problemas de cuotas de sexo. Hay seis partidos, cinco de senadores y uno de diputados, con ese tema pendiente. Ellos tienen que corregirlo, probablemente los primeros días de la próxima semana, y ahí hacemos la resolución definitiva.

Si la corrigen, entonces esas candidaturas que ustedes rechazaron quedarían válidas.

Las que rechazamos por esa causal. Aceptamos individualmente y rechazamos individualmente candidaturas de esos partidos. Pero como no cumplían la cuota, se rechazan todas. Ellos saben cuáles están bien y cuáles mal. Pueden corregir cuotas, incorporar nuevas y retirar antiguas; pero no pueden estar remplazando candidaturas del mismo sexo, esto no es una oportunidad para hacer nuevos candidatos que nunca se les hayan ocurrido.

“Pretendían hacer todo a última hora”

En candidaturas parlamentarias, también habrá varias que pelearán sus casos en la justicia electoral. ¿Cuánto tiempo tendrá que esperar el Servel para tener un listado definitivo y mandar a hacer esas papeletas?

Desde que nosotros publiquemos -probablemente la próxima semana- son cinco días para ir al tribunal, este tiene entiendo 10 días para fallar. Y eso es 15 días aproximadamente a partir del día... Nosotros podemos apurarnos si los partidos nos presentan las correcciones con anticipación, y nos demoramos si esperan al último día. Queremos hacerlo lo más rápidamente posible. Las candidaturas deberían estar todas resueltas en septiembre. Se ha exagerado el rechazo de los cores. Pero hay 1.142 rechazos donde no hay declaración de ningún partido sobre ese candidato: ingresaron datos, postularon a esos candidatos en el sistema. O sea, los partidos tienen más candidatos de los que van a presentar, después hacen una selección y a los otros no los declaran. Se ha dicho que rechazamos del Partido Republicano, que rechazamos de Chile Podemos Más, pero, por otro lado, ellos tienen las listas incompletas de cores aceptadas. Son más bien candidatos que esos partidos no declararon. Distinta es la situación del Frente Amplio, que no declaró ningún candidato a core.

El Partido Republicano los acusa de injusticia discriminatoria, sabotaje electoral. Candidaturas parlamentarias del Nuevo Pacto Social también argumentan que cumplieron con todo, pero que hubo fallas del sistema del Servel. Pero ustedes dicen que cuando las cosas se hacen a última hora se cometen errores.

Los seis pactos electorales de parlamentarios tienen partidos regionales, y estos no pueden declarar candidatos en las regiones donde no están constituidos. Pero sí tenían que concurrir a firmar la declaración de los partidos que sí podían presentar candidatos en esas regiones. Efectivamente, la plataforma, como no podían declarar candidato ahí, no les permitía estas firmas a los otros partidos, a los candidatos de los otros partidos. No estaba esa facilidad implementada. Pero eso se corrigió durante el proceso.

¿A tiempo?

Sí, a tiempo. Los seis pactos tenían candidatos de partidos no constituidos en todo Chile, y tan claro se corrigió eso, que cuatro no han tenido ningún problema con eso: el pacto Nuevo Trato Social, Chile Podemos Más, Dignidad del Apruebo, Independientes Unidos.

¿Cuánto tiempo antes del deadline se corrigió eso?

Cuando los partidos llamaron porque tenían esa dificultad. En el caso de Frente Socialcristiano, el pacto del Partido Republicano y el Partido Conservador Cristiano fue tan claro que se corrigió, que ellos presentaron candidaturas en 11 distritos, de los cuales en 10 el Partido Conservador Cristiano no estaba constituido. O sea, al menos pudieron hacerlo en 10 distritos, y un senador, el caso de Rojo Edwards. Cuando dicen que hubo sabotaje, ¿por qué su candidatura se presentó cuando el Partido Conservador Cristiano no estaba inscrito en la RM? Está claro que se les solucionó el problema. Y había cuatro distritos (uno del Biobío, dos de La Araucanía y el de Magallanes) donde el PCC sí estaba constituido, donde nunca tuvo este problema, y en esos cuatro no presentaron candidatura, pudiendo y sin ninguna falla del sistema. Ahora, claro, si ellos estaban tratando de ingresar los casos a última hora, obviamente no alcanzaron.

Pretendían hacer todo a última hora. Les mandamos una comunicación el 9 de agosto -publicada en nuestra página web- indicando que entrar los datos y aprobar las candidaturas lleva tiempo, que se hicieran los pactos con anticipación, que había tres etapas para ingresar los datos: dése el tiempo, toma tiempo. Y todos estos partidos podrían haber llevado carpetas físicas al Servel hasta medianoche, tenían todo el derecho. Estaban los dos sistemas corriendo en paralelo.

Cuando solo era con carpetas físicas, era típico que los partidos llegaran al Servel con ellas a última hora y luego se quedaban hasta la mañana siguiente...

...Y ahí seguían negociando. Entonces presentaban una carpeta y escondían otra. Aquí se les dijo: el sistema va a dejar de funcionar a las 24 horas; tómese su tiempo. Creo que todos estos problemas son porque siguieron negociando, no estaban de acuerdo, no tenían claras las cosas. En el caso de Apruebo Dignidad, un ejemplo muy claro: para la senaduría de la Región Metropolitana, estaban declarados seis, dos del Partido Comunista, dos de Comunes y dos de Revolución Democrática. Todos los partidos firmaron las declaraciones de los demás, con excepción del Partido Comunista, que firmó la de Comunes y la propia, pero no firmó las dos candidaturas de RD.

¿Sí?

No nos echen la culpa al sistema. El Partido Comunista es un partido nacional, pudo firmar las dos de Comunes, las propias, y no firmó las dos de RD, donde está el señor Depolo, que ha hecho muchos reclamos. Eso no tiene nada que ver con el sistema, eso es probablemente un no acuerdo político. ¿Por qué pudo firmar unas el PC y no pudo firmas otras, y eso hace que dos candidatos al Senado de RD estén declarando por unos partidos y no por otros? El tema de ser un partido regional que no ha podido firmar no existe en este caso. En el fondo, la diferencias políticas se usan como disculpas.

¿Cómo dijo?

Porque no llegan a acuerdo: negocian hasta el último minuto y no tienen acuerdo. Y eso se traduce en que no se declara la candidatura, porque uno no quiere firmar al otro.

¿Por eso la declaración del Servel y la frase del consejero Alfredo Joignant de “cuando las cosas se hacen a último minuto terminan mal”?

Por supuesto que sí. ¿Por qué los otros pactos no han tenido problemas? ¿Por qué muchos partidos individualmente no tuvieron problemas y declararon sus candidaturas? ¿Por qué se circunscribe a estos dos casos? Y ellos alegan un problema que se les superó. Habría que preguntarle a Rojo Edwards por qué entró su candidatura y no las otras.

“Nos agregaron certificados de notas de tercero medio”

El Servel ¿no ha cometido ningún error y es solo responsabilidad de los partidos? ¿O ustedes reconocen alguno?

Hemos reconocido la facilidad de un partido regional a firmarle en la región que no estaba considerada en el sistema. Pero la corregimos cuando los partidos llamaron con ese problema.

¿Cuánto tiempo antes?

Llamaron en distintos momentos, en general el último día. Y había otro problema que más bien afecta a Chile Podemos Más: no había un retiro automático de una candidatura ya declarada. Ellos básicamente tuvieron problemas con hacer cambios de última hora, retirar candidaturas ya declaradas para hacer otras, y ahí tuvieron un problema con el distrito 19. Nos hubiera gustado que esa función estuviera mecánica y estaba manual, por así decirlo, había que pedir el retiro. Pero en eso tenemos la hidalguía de reconocerlo, son mejoras al sistema. Pero en general funcionó, y en la mayoría de los pactos que hicieron esto con anticipación y que no estaban con cambios de última hora no tuvieron problemas.

¿Por qué no lo solucionaron antes? Si el Servel corrige su plataforma el último día, porque no estaba diseñada para esos casos, un partido puede argumentar que eso les restó tiempo para negociar y para todo el trámite, ¿o no?

Pero no resta tiempo para negociar y tener las cosas claras. Si al final se negocia hasta las 23.55 y se pretende meter todas la candidaturas en cinco minutos, obviamente eso no se va a poder.

¿Cómo se toma el Servel que los reclamos producto de este proceso entran a expresiones como “sabotaje electoral”? ¿Que un día los aplaudan por poner freno a casos como el de Diego Ancalao y que después los critiquen por estos otros casos?

A los políticos les gusta descalificar a sus adversarios, y en este caso nos toman a nosotros como adversarios. Pero tengo la certeza de que el Servel actúa con ecuanimidad y con fundamentos en todos los casos. Hay parlamentarios que insisten en que subieron la declaración jurada o la autorización de cuenta corriente, pero nos encontramos con un documento que no era esa última, sino que un formulario antiguo de declaración de candidatura, subido como si fuera cuenta corriente; tenemos que proceder al rechazo. Si alguien cree que seleccionamos algunos, que inventamos rechazos porque les tenemos pica y no tenemos fundamentos..., eso es absurdo. Además, funcionamos como un cuerpo colegiado de cinco personas y ese tipo de decisiones -por lo general- se tomaron por unanimidad. Nos encontramos con un archivo en la declaración jurada de un candidato, pero era un archivo ilegible, todo negro con un punto blanco en el medio. Eso no es la declaración jurada, no la podemos leer. Es probable que la haya tenido, pero no fue ese el documento que subió. No vamos a inventar algo que no existe. Hay otro candidato, entiendo que de la UDI, que subió la declaración de candidatura en la declaración de candidatura, y subió de nuevo la declaración de candidatura en la cuenta corriente; esos son errores. Hay un caso, el de Loncón: estaba en el PPD, se desafilió del PPD y después se presentó como militante del PPD. No podemos abstenernos de eso. Hemos visto ausencias de licencia de enseñanza media: nos agregan un certificado de notas de tercero medio, pero no es el documento oficial.

Esta temporada electoral insólita deja lecciones. ¿Qué habría que mejorar que no está contemplado en la legislación? Por ejemplo, ¿habría que dejar solo los patricinios por digital?

La notaría hoy no es una facilidad, es una complicación. La clave única ha funcionado muy bien, y con la pandemia eso ha cambiado radicalmente. Es notable que todos los patrocinios de parlamentarios en esta elección sea así, y no ante notario. Es materia legal, pero la notaría podría obviarse, y lo mismo para la constitución de partidos. Puede ser una cosa que se supere. Y obviamente estas facilidades que pueden no haber estado desde un comienzo para la declaración de candidaturas se pueden mejorar. Pero los partidos tienen que aprender la lección de que no pueden hacer estas cosas de las candidaturas, que es un tema serio. Ellos tienen que cerrar las negociaciones un día antes y al otro día meter los datos. Y si no pueden, van con las carpetas al Servel.