Lo que tienes que saber este martes en La Tercera: conmemoración del 18-O finaliza con múltiples hechos de violencia y denuncia contra Rubilar complica a La Moneda

Conmemoración del estallido social finaliza con múltiples saqueos y ataques incendiarios

Treinta personas detenidas, cinco carabineros lesionados y cuantiosos daños a la propiedad pública y privada era parte del saldo que dejaba anoche un nuevo aniversario del 18-O, según un informe policial entregado a las 21 horas.

Los sucesos más graves se registraron al caer la tarde, tras una multitudinaria manifestación en Plaza Italia, donde encapuchados saquearon distintos locales comerciales, prendieron fuego a mobiliario y destrozaron algunos semáforos.

Hechos de violencia se replicaron en lugares como Valparaíso, La Serena, Maipú y Puente Alto. En esta última comuna, desconocidos acataron la vigésima comisaría de Carabineros, mientras que la oficina del Registro Civil fue vandalizada y una multitienda saqueada por una turba.

“Lamentablemente, una vez más vemos el rostro de la violencia que quieren ejercer algunos delincuentes. No estamos en presencia de manifestantes, estamos en presencia de algunos delincuentes, quienes utilizan estas fechas para delinquir, para saquear, quemar, robar y atacar a carabineros y civiles”, dijo anoche el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, al hacer un balance de la jornada. Lee más de esta historia.

Denuncia contra ministra Rubilar complica a La Moneda

El reportaje emitido la noche del domingo en T13 donde se advirtió que la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, ha utilizado a su equipo ministerial para trabajar por la campaña a diputado de su pareja, Christian Pino, encendió las alarmas en La Moneda.

Si bien hasta el cierre de esta edición el gobierno no se había pronunciado formalmente por la denuncia, no son pocos quienes creen –según un artículo de los periodistas Paula Catena y Luciano Jiménez– que la permanencia de Rubilar en el cargo resulta insostenible.

El propio Presidente Piñera optó por guardar silencio cuando ayer se le preguntó si Rubilar seguía contando con su confianza. Y en Palacio reconocen que el episodio preocupa y que, en momentos en que se han visto golpeados por otras denuncias que apuntan directamente al Mandatario, se deben entregar señales a la ciudadanía.

“No he destinado ni un solo peso del Estado para ninguna campaña y nunca, pero nunca, he obligado a algún funcionario a hacer algo indebido (…) porque digo la verdad, les pido que me crean”, dijo Rubilar en un video difundido ayer.

Hasta el momento solo el presidente de RN, Francisco Chahuán, ha salido a defender con fuerza a Rubilar, ex militante de esa colectividad. “Es una situación que, a nuestro juicio, no tiene hechos de carácter delictivo”, dijo el timonel de Renovación, junto con rechazar la necesidad de que la ministra renuncie.

La Contraloría, en tanto, solicitó al ministerio de Desarrollo Social remitir un informe antes de decidir los pasos a seguir, como la posible apertura de una investigación o un sumario. Lee más de esta historia.

A foco...

> Proyectan tres mil casos diarios de Covid-19 para inicios de noviembre

Una estudio del académico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, Mauricio Canals, señala que hay signos de aceleración de los contagios que permiten proyectar que al 1 de noviembre habrá alrededor de 3 mil casos nuevos por jornada, más de dos mil de ellos en la Región Metropolitana.

Por qué importa: el de ayer fue el quinto día consecutivo en que el Minsal reporta contagios diarios por sobre los mil casos. Y aunque las cifras son lejanas a los peaks registrados entre abril y junio, el aumento ha comenzado a preocupar a las autoridades.

En este escenario, el número de ingresos de pacientes Covid a la UCI quebró la tendencia de las últimas semanas y anotó una leve alza.

“Hace dos semanas en la UCI no teníamos a pacientes con ventilación mecánica invasiva. Y en los últimos siete días son ocho los que están en esta condición”, dijo, a modo de ejemplo, el jefe técnico de la UCI de Clínica Alemana, René López.

Posibles causas: epidemiólogos y autoridades sanitarias se explican el aumento de los contagios y de las hospitalizaciones en la resistencia de parte de la población a vacunarse contra el Covid y el rezago en las inoculaciones con la dosis de refuerzo, en un contexto en que delta es la variación del virus de mayor circulación en el país. Lee más de esta historia.

Atención con...

> La campaña que nunca se bajó. Pese a que tras el anuncio de su formalización por cohecho pasivo el diputado Jaime Mulet dijo en septiembre que declinaría su candidatura a la reelección, el parlamentario sigue haciendo campaña. Sigue leyendo

> Pase de movilidad: más libertades. A partir del 1 de noviembre, quienes hayan completado su esquema de vacunación contra el Covid podrán realizar viajes interregionales sin ningún otro permiso. Los no vacunados deberán tener un PCR negativo. Sigue leyendo

> Convención inicia nueva etapa. A tres meses de su instalación y luego de concluir el reglamento que la normará, la Convención Constitucional inició ayer la discusión por los contenidos de fondo. “Es una nueva etapa”, dijo Elisa Loncón. Sigue leyendo

Editorial

“Ley Celis”: grave daño a la imagen del Congreso

Al legislar sobre la marcha para que una serie de candidaturas se puedan inscribir pese a que fueron rechazadas por incumplir requisitos legales, los parlamentarios muestran una profunda desconexión con el país, y escaso aprecio por cuidar la imagen del Congreso.

Opinión

» En el campo de batalla

En un mes más elegiremos a quienes conducirán a Chile. Lo que estará en juego no serán 30 pesos, sino que los próximos años. Si cambia todo el paradigma y como pretenden algunos, abandonamos nuestro modelo de desarrollo, muy pronto se valorarán los 30 años pasados y también los 30 pesos.

Por Gabriel Zaliasnik

» 18-O: Nada que celebrar

¿Celebrar aquel viernes que algunos llaman “el despertar de Chile”? No. No podemos caer en la glorificación de la brutal violencia del 18 de octubre de 2019, representación amenazante del inicio del nuevo ciclo que se avecina.

Por Sebastián Izquierdo

Crónica Estéreo

Alzas de contagios: ¿Qué tan asustados deberíamos estar? Ayer, por quinto día consecutivo, Chile registró una cifra diaria por sobre los mil casos nuevos de Covid-19, lo que no ocurría desde julio, mientras que la positividad fue de un 2,46% a nivel nacional. La tendencia al alza y la incierta incidencia de nuevas variantes futuras instala más temores sobre un nuevo rebrote.

De nuestro portal

Paula: Vacaciones sin marido ni hijos. “Tener espacios sola me permite encontrarme con la mujer que hay más allá de la esposa y madre”, dice Carla Cofré.

Qué pasa: El eclipse solar que viene. El próximo 4 de diciembre a las 7.34 de la mañana en la Antártica y Tierra de Fuego, se podrá apreciar en plenitud el fenómeno astronómico.

Práctico: ¿Quieres coleccionar cómics? Coleccionistas y divulgadores del género cuentan cómo no perderse entre tantas luces y superpoderes.

Culto: Doce libros para entender el estallido social. Este es un repaso a los títulos más representativos y las últimas novedades editoriales que reflexionan en torno a la revuelta de octubre.

En portada

