Lo que tienes que saber este martes en La Tercera: reparos sobre posible cambio a fecha del plebiscito, debates políticos que no avanzaron por la pandemia y operación de servicios del Estado

Primero fue en la oposición y luego en el oficialismo. Los cuestionamientos a la fecha de realización del plebiscito, reagendado para el 25 de octubre, han generado reacciones en todo el espectro político. La polémica sobre una posible postergación del referéndum, se generó luego de los dichos del ministro del Interior , Gonzalo Blumel, tras señalar que la consulta deberá evaluarse según la situación de Chile y el impacto de la pandemia. Pero, fueron los dichos del Presidente Sebastián Piñera, quien incorporó el factor económico como una razón a considerar, los que sorprendieron al propio oficialismo. En algunos sectores del gobierno, dicen no entender a qué se refiere el mandatario e incluso señalan que el factor económico nunca había sido considerado internamente como una razón que, de ser necesario, mueva por segunda vez la consulta. En medio del debate, el Presidente Piñera convocó a timoneles y jefes de bancada de Chile Vamos a un encuentro que se efectuará hoy a las 09:00 en La Moneda.

› Los debates legislativos que se frenaron con la llegada de la pandemia. Proyectos que el Ejecutivo había fijado entre sus principales prioridades -como las reformas al sistema de pensiones o Fonasa- o mociones que se legislaban al calor del frustrado plebiscito constitucional, fueron superadas por la contingencia sanitaria y se encuentran sin movimiento en el Congreso.

› Cómo operan los servicios del Estado en medio de la pandemia por Covid-19. Existen 60 mil personas que están trabajando de forma remota, de un total de 120 mil funcionarios. Algunas instituciones están reabriendo sus oficinas.

› El 10,6% de los trabajadores asalariados ya está acogido a la Ley de Protección al Empleo. De acuerdo con el informe del Ministerio del Trabajo, el 70% de los empleados acogidos a la ley proviene de la micro, pequeña y mediana empresa, mientras que el 29% pertenece a grandes empresas.

› Contagios en EE.UU. llegan a 1 millón y más estados relajan restricciones. El Presidente Donald Trump ya no hablará de estadísticas de salud en sus comparecencias ante la prensa, sino que ahora pondrá el foco en la economía.

› Sebastián Moreno (ANFP) propone dos refuerzos mientras la rebelión prepara un golpe de Estado. Los equipos opositores se quejan de su gestión con el CDF y se arman para derrocarlo del cargo.

Preguntas de test

Los “test rápidos” son una herramienta que podría servir para la salud pública, pero también a la reactivación de la economía. Y ahí es, en cierta medida, donde el asunto se complica. ¿Cómo se pueden y deben usar correctamente estos tests? ¿Cuánto podemos valernos de ellos para lograr el “retorno seguro” que ha diseñado el gobierno?

“Hay algo incipiente, que no resuelve la economía ni las finanzas, y es el temor, por ejemplo, a perder el empleo, a no poder pagar sus deudas, a ser desalojados de las viviendas, a que el dinero no alcance para satisfacer necesidades básicas, y peor, a contraer la enfermedad y no sanar uno o seres queridos, a ser atrapados por el Gigante Negro”.