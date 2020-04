Plebiscito: dichos de Piñera sobre factor económico generan reparos transversales

Fue uno de los temas que se conversaron este lunes durante la reunión virtual del comité político ampliado entre los ministros y los dirigentes de Chile Vamos: la discusión que abrió el gobierno sobre la posibilidad de postergar nuevamente el plebiscito de octubre de este año.

La materia se instaló luego de que el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, señalara en entrevista con La Tercera que si bien hay un calendario electoral vigente que hay que respetar, se tienen que considerar las condiciones sanitarias para ver si se puede concretar la realización de los comicios. Y a esto se sumaron los dichos del Presidente Sebastián Piñera, quien incorporó el factor económico como una razón a considerar.

“Quizás la recesión económica va a ser tan grande, va a poner tantos desafíos a todos los países, incluyendo a Chile, que este es un tema que quizás se va a volver a discutir”, dijo el Mandatario en una entrevista emitida el domingo por CNN Español.

Las palabras del Jefe de Estado generaron sorpresa en algunos sectores del gobierno y del oficialismo, en donde dicen no entender a qué se refería el Mandatario. Incluso, en el Ejecutivo dicen que, aparte de la situación sanitaria, el escenario económico nunca había sido un elemento abordado internamente en el gobierno como una razón para, eventualmente, reagendar el plebiscito. En este contexto, varios dirigentes de Chile Vamos lo calificaron en privado como un “error”, y públicamente tomaron distancia.

“Las razones sanitarias son las únicas que justificarían evaluar la fecha del plebiscito”, sostuvo el presidente de RN, Mario Desbordes, tras el comité político, mientras que su par de Evópoli, Hernán Larraín Matte, dijo que “si más adelante, por razones sanitarias y porque la evidencia y los expertos nos proponen reevaluar el tema, lo haremos”. En la misma línea, el presidente del PRI, Rodrigo Caramori, señaló que “no consideramos que puedan existir razones económicas que fundamenten la eventual suspensión del proceso”.

Sin embargo, la líder UDI, Jacqueline van Rysselberghe, defendió las declaraciones del Jefe de Estado y dijo que hay que considerar todos los factores.

Si bien en el comité político de este lunes no se abordaron en específico los dichos del Mandatario, Caramori y el senador UDI Iván Moreira le consultaron a Blumel cuál será la bajada del oficialismo para enfrentar el tema. Según presentes, el jefe de gabinete insistió en que hay un calendario electoral vigente, pero planteó que hay que ser “sinceros” en transmitir que no saben cómo se comportará el virus y si es que habrá o no un rebrote.

En medio del debate, el Mandatario convocó para este martes a una reunión a los timoneles y jefes de bancada de Chile Vamos. Y este lunes en la tarde, en la habitual cita que Piñera sostiene con sus ministros del comité político, fuentes de gobierno dicen que el Jefe de Estado insistió en que la situación económica no puede pasarse por alto, pese a que planteó que las condiciones sanitarias son el factor principal.

Este lunes, además, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, añadió un nuevo elemento: junto con comentar la posibilidad de una alta abstención en caso de que para la fecha de las elecciones existan condiciones sanitarias complejas, puso un plazo para zanjar este tema. “Estas decisiones requieren conversación, consenso, diálogo, y algunas de ellas se tienen que tomar a más tardar en un mes más, porque después se gatilla el proceso de propaganda”, dijo. De todas formas, en La Moneda recalcaron que aún queda espacio de conversación, ya que el período de campaña se inicia en agosto.

En paralelo, la oposición inmediatamente criticó duramente los dichos de Piñera e, incluso, elaboraron una declaración que incluyó a partidos desde la DC al Frente Amplio.

En el texto, las colectividades de la centroizquierda tildaron de “preocupante” e “incoherente” que el Jefe de Estado haya deslizado la idea de reagendar el plebiscito, especialmente apelando al factor económico. “Las democracias sanas no postergan sus elecciones y hay abundantes casos de elecciones en países democráticos en medio de guerras y crisis económicas”, se lee en el escrito.

En la redacción inicial del documento, el bloque incluso calificó los dichos del Presidente como “graves”, aunque luego bajaron el tono en la versión final.