Lo que tienes que saber este martes en La Tercera: Un millón de santiaguinos dejan hoy la cuarentena, Piñera alista inminente cambio de gabinete y retiro del 10% activa causas por pensiones alimenticias impagas

Un despertar completamente diferente al de los últimos meses experimentan hoy un millón de santiaguinos. Siete comunas de la Región Metropolitana dejan el encierro y debutan en el plan “Paso a paso” del gobierno. Con el avance de la fase 1 de Cuarentena a la etapa 2 de Transición, en las comunas de Las Condes, La Reina, Colina, Lo Barnechea, Til Til, Vitacura y Ñuñoa se podrá circular libremente de lunes a viernes, pero con toque de queda. Así, con foco en la responsabilidad y el riesgo de rebrotes, el comercio no esencial volverá a abrir, a excepción de espacios cerrados como cafés, restaurantes, malls, cines, teatros, discotecas y gimnasios, entre otros. Todo el resto como librerías, peluquerías, tiendas de ropa y zapaterías funcionarán nuevamente. En cuanto al deporte, las personas que vivan en zonas en fase de Transición, tendrán permiso para realizar actividades físicas al aire libre. Está permitido el acceso a parques urbanos y lugares abiertos de libre acceso. No obstante, en el protocolo, parques y plazas tienen un aforo limitado del 50% de capacidad. Finalmente, el llamado de las autoridades ha sido claro: fin de cuarentena no significa fin de coronavirus. Con esto, queda claro que ante cualquier empeoramiento de las estadísticas se puede regresar al confinamiento.

› Cambio de gabinete: Piñera alista ajuste en medio de presión oficialista. El Mandatario se contactó ayer con los timoneles de los partidos de Chile Vamos para consultar sobre posibles diseños del equipo ministerial y trabajó hasta la noche en distintas fórmulas.

› Plebiscito seguro: gobierno se abre a ampliar facultades del Servel. Subsecretario del Interior calificó de “interesante” propuesta opositora que busca darle mayores atribuciones al organismo.

› Retiro del 10% de las AFP gatilla miles de peticiones en tribunales por deudas de pensión alimenticia. Entre jueves y viernes se cuadruplicaron las solicitudes de liquidación de esta mora y el Poder Judicial proyecta hasta 240 mil trámites en próximos días. Tribunales ordenarán a las AFP la retención del dinero de los deudores.

› Cómo contener los rebrotes. Los rebrotes y la preocupación ante una eventual segunda ola mantienen en alerta a los países que están en pleno desconfinamiento. La mayoría de esas naciones han anunciado medidas para contener los nuevos casos, como el cierre de bares y restaurantes, y la autorización de reuniones solo con contactos estrechos.

› La U tranquiliza a Pablo Milad. El próximo presidente de la ANFP depende del sufragio de Cristián Aubert, el nuevo timonel de Azul Azul, quien compartía grupo de WhatsApp con Antillo y que esta tarde se reunió con su directorio, donde se reafirmó el compromiso con el exintendente.

Bombas: La pareja que vuelve a estar en la mira

Hace diez años fueron parte del grupo de imputados que terminaron liberados al desmoronarse todo el caso armado por la Fiscalía en lo que fue conocido como el “Caso Bombas”. Pero su captura y condena en España por poner un artefacto explosivo en la basílica de Zaragoza en 2013 los volvió a poner en el foco de las autoridades. La semana pasada, Francisco Solar y Mónica Caballero fueron detenidos y formalizados como autores del envío de la bombas que hace un año recibieron una comisaría de carabineros en Huechuraba y el ex ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter.

Opinión

“Evocando a Philip Roth, la pastoral chilena está escrita por quienes colocan bombas, incendian el Metro, denominan estallido social a una ola delictual, o propagan la xenofobia sin que nadie lo reproche. La mediocridad es incapaz de hacer frente al miedo. Nuestra mediocracia dio paso a la miedocracia. Si algo nos enseña la historia, el salto al totalitarismo es simple y rápido”. Gabriel Zaliasnik, profesor de Derecho Penal Fac. de Derecho U. de Chile.

Frase del día

“Todos los que tocaron ese artefacto estuvieron en peligro de muerte” Raúl Sáez, mayor de Carabineros que desactivó bomba enviada a Rodrigo Hinzpeter, en entrevista con La Tercera.

Editorial

Discusión en torno a nueva política migratoria

“Es importante que en la nueva legislación se preserve el principio de fomentar un flujo ordenado, reconocer derechos fundamentales y evitar espacios para situaciones irregulares”.

Recomendamos

Paula: ¿Por qué las pensiones de las mujeres son más bajas que las de los hombres?

De acuerdo al Informe de género sobre el sistema de AFP de la Superintendencia de pensiones, existe una brecha de 39% entre hombres y mujeres: las mujeres cotizan menos y sus pensiones son más bajas. Ante la discusión del retiro del 10% de ahorro previsional, ¿podemos dar vuelta esta situación?

Práctico: Qué es y cómo hacer masa madre

Se ha convertido en protagonista del confinamiento, con mucha gente cultivándola para cocinar panes más sabrosos y nutritivos. Pero no es llegar y hacerla. Dos entendidos explican cuál es el proceso que hay detrás de este fermento y, al final, unas instrucciones para elaborarla en casa.

Culto: ¿Cómo será recordado musicalmente el siglo XX?

Ya va llegando la hora de empezar a pensar en el siglo pasado como “el siglo pasado”, y una de las consultas más importantes es cómo será recordado, ¿el siglo de Internet?, ¿el siglo del cine, la televisión y la radio?, ¿el siglo del capitalismo? Musicalmente hay muchos candidatos a ser el género definitorio de aquella centuria, ¿el jazz, las Big Bands, el rock and roll, el hip-hop? El ensayista estadounidense Chuck Klosterman aventura una respuesta para esta última pregunta: quizá no lo sabemos.

Qué Pasa: Década 2010-2019 cierra como la más seca en la zona central: ¿qué tendría que pasar para que se acabe la megasequía?

Estudio realizado por la Universidad de Talca analizó las precipitaciones de los últimos 100 años en Santiago, Talca y Chillán y determinó cuáles son las condiciones que se deben producir para terminar con la larga sequía que afecta al país.

Ojo con...

05:00 / Las comunas de Las Condes, La Reina, Colina, Lo Barnechea, Til Til, Vitacura y Ñuñoa en la Región Metropolitana, junto a San Antonio y San Felipe en la región de Valparaíso, entren a la fase de transición en el marco del plan “Paso a Paso” del Ministerio de Salud.

07:15 / El ministro de Salud, Enrique Paris junto a la subsecretaria de Salud, Paula Daza y el jefe de la Defensa Nacional en la RM, Carlos Ricotti sobrevuela la Región Metropolitana para analizar el comportamiento de las siete comunas que entran al paso de Transición.

16:00 / La sala del Senado vota el veto presidencial sobre el corte de servicios básicos que ya fue rechazado en la Cámara de Diputados. Posteriormente, vota el proyecto que establece medidas tributarias para la reactivación económica.