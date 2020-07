Un millón de santiaguinos dejan el encierro

Compras: Vuelve el comercio, pero malls esperan

El comercio volverá a abrir, excepto para la atención a público sentado en cafés, restaurantes, cines, teatros, pubs, discotecas y gimnasios. Todo el resto, no esencial (como peluquerías, librerías, tiendas de ropa o zapaterías, por ejemplo) podrá volver a funcionar, si los trabajadores viven en comunas que no tengan restricción de movilidad. De ser así, podrán retornar a sus labores sin necesidad de permisos especiales. “Pueden abrir todos los comercios cuyos trabajadores no se encuentren viviendo en comunas con cuarentena, además de aquellos con permiso de acuerdo al instructivo de desplazamiento del Ministerio del Interior”, aseguró el ministro de Economía, Lucas Palacios.

Para los empleos esenciales, las reglas siguen siendo las mismas. Es decir, el empleador debe gestionar un permiso único colectivo, que puede ser diurno o nocturno.

Pese a que sí podrían hacerlo, los malls aún no abrirán sus puertas. Desde la industria señalan que, a pesar de que han estado en funcionamiento, permitiendo el uso de supermercados y bancos en su interior, esperarán algunos días para definir la reapertura que, recalcan, será decisión de cada empresa. Al respecto, Palacios aclaró que los malls “han declarado que van a seguir cuidándose, para no evitar aglomeraciones”.

En tanto, el comercio que decida abrir, deberá respetar el protocolo sanitario que incluye que la fila exterior esté demarcada con distancias de, al menos, un metro o que no haya más de una persona por cada 10 metros cuadrados.

Deporte al aire libre: Trotar sí, deportes en encierro, no.

En las comunas que pasan a la fase de Transición sus residentes podrán retomar los deportes al aire libre. Para ello estarán permitidas todas las actividades en parques urbanos, áreas silvestres protegidas y lugares abiertos de libre acceso al público. Los deportes colectivos también podrán volver a practicarse en exterior, pero con un máximo de diez personas y sin público. En este caso se debe mantener la distancia física entre las personas del mismo grupo. La recomendación es que sea de al menos 1 metro, y respecto de otro grupo distinto, se sugiere que sea de cinco metros.

Los gimnasios, al ser espacios cerrados, todavía no podrán volver a funcionar.

“Las personas se pueden juntar afuera, en un espacio público, en una plaza, máximo diez personas manteniendo un metro. Eso se puede fiscalizar. No se pueden hacer deportes adentro, solo en espacios públicos. Pero las personas deben mantener las medidas de autocuidado, eso es muy importante, la responsabilidad individual”, explica la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza.

De esta forma, las personas podrán volver a salir a trotar, andar en bicicleta e incluso participar de los grupos de entrenamiento que se organizan en plazas públicas. El único requisito, entonces, sería estar en una comuna que se encuentre en la fase 2 y hacerlo siguiendo las recomendaciones sanitarias correspondientes para prevenir contagios.

Uso de parques urbanos: Se limita capacidad al 50% para visitas

El Ministerio de Vivienda publicó el lunes un protocolo de uso de parques y plazas. El documento, elaborado por la División de Desarrollo Urbano y el Parque Metropolitano, estipula que en los parques donde existe un control en su ingreso se permitirá un aforo máximo del 50% y el uso de mascarillas será obligatorio. Además, se disponen demarcaciones y señaléticas para mantener el distanciamiento y recordar las medidas de autocuidado.

“Es relevante que se comprenda que esto es responsabilidad de todos. Lo que está contenido en este protocolo son recomendaciones”, dijo el ministro de Vivienda, Felipe Ward.

Todas las recomendaciones que elaboró la cartera son una base que puede ser complementada por las municipalidades. En el caso de La Reina las restricciones serán más estrictas. Por ejemplo, el Parque Mahuida de esa comuna, que tiene una capacidad para 10 mil personas, solo podrá funcionar con un máximo de 50 personas.

A su vez, el alcalde de La Reina, José Miguel Palacios, está haciendo gestiones para ver qué se hará con la reapertura del Parque Padre Hurtado, el cual se comparte la administración con otras dos comunas más. Para eso se espera tener una reunión junto con los jefes comunales de Providencia y Las Condes. Mientras, en la comuna de Vitacura idearon un plan que contempla una campaña de distanciamiento social llamada “Respeta tu círculo”. Además, se cerrarán bebederos, se instalarán señaléticas en caminos de parques y se reforzarán la seguridad de los cuatro puntos de acceso al Parque Bicentenario.

Prevención de nuevos casos: Control de rebrotes

Desescalar la RM tiene riesgos de rebrotes. Así ha ocurrido en el mundo. Por eso el Minsal trabaja para que, de haber un alza en contagios, se puedan controlar rápidamente. Para eso se busca reforzar testeos masivos donde suelen aglomerarse personas, como el transporte público. La subsecretaria Paula Daza dice que se irá a “pesquisar aquellos focos donde veamos que puede haber un riesgo importante”. La cartera ha trabajado en un plan nacional de movilidad que busca evitar las aglomeraciones y mantener el distanciamiento físico. El lunes, por ejemplo, se lanzó una iniciativa para mantener distancia en paraderos. Se intervendrán 111 paradas con demarcación y señalética en las comunas que este martes inician la transición. También se aumentará la flota de buses, lo cual junto a la demarcación de más pistas solo bus busca elevar la frecuencia. A eso se suma el esfuerzo por descongestionar el horario punta matinal.

El lunes, Espacio Público emitió un informe en que señala que el paso a transición en algunas comunas de la RM se da “antes de tiempo, porque el sistema de trazabilidad existente en la actualidad no será capaz de mantener los niveles de contagio bajos y detectar rápidamente brotes que puedan requerir medidas restrictivas”. El texto precisa que “recién a mediados de agosto veremos si las cifras de contagios se mantendrán en niveles bajos o volverán a subir. Nos preocupa que tengamos un rebrote, no porque sea inevitable, sino porque se dio inicio al desconfinamiento sin escuchar a la mayoría de los expertos que aconsejaban no hacerlo todavía”.