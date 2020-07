Cambio de gabinete: Piñera alista ajuste en medio de presión oficialista

Hasta las 20.00 de anoche estuvo reunido en La Moneda el Presidente Sebastián Piñera con el jefe de asesores del Segundo Piso, Cristián Larroulet, y el ministro del Interior, Gonzalo Blumel. En ese encuentro, aseguraron fuentes de gobierno, se analizó el diseño que tendrá un nuevo ajuste en el gabinete, el que se concretaría hoy, en medio de las fuertes presiones oficialistas tras la derrota del Ejecutivo por la aprobación en el Congreso del retiro de fondos previsionales.

“Se tiene que zanjar a más tardar el miércoles”. Ese era lo que pedían en el gobierno y en Chile Vamos respecto de un inminente ajuste ministerial para superar la crisis oficialista.

Según fuentes de gobierno, la decisión ya estaría tomada y, de hecho, a algunos ministros se les solicitó mantener despejadas sus agendas para este mediodía.

Durante los últimos días, Piñera ha estado concentrado en analizar los pros y contras de un ajuste, principalmente en su comité político, integrado por Gonzalo Blumel, Claudio Alvarado, Karla Rubilar, Cristián Monckeberg e Ignacio Briones. De hecho, si bien durante el fin de semana el Jefe de Estado estuvo trabajando en el discurso de la cuenta pública para este viernes, también contactó a dirigentes de Chile Vamos para discutir el tema.

En el oficialismo dicen que el Mandatario se comunicó, entre otros, con los líderes de RN, Mario Desbordes, y de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe. En esos diálogos -según fuentes del sector- analizó los escenarios y pidió opiniones sobre la magnitud del ajuste. Las conversaciones también continuaron durante la jornada de ayer y en el transcurso del día en el bloque señalan que Piñera entregó señales de que el cambio era inminente.

En ese contexto, Piñera ya conversó el tema con todos sus ministros del comité político, quienes, sin embargo, le han planteado -dicen fuentes de gobierno- que un ajuste no mejoraría el problema de fondo si no se soluciona el desorden en Chile Vamos. Precisamente, fuentes del oficialismo dicen que los diálogos de Piñera con dirigentes del bloque responden al interés por incorporar la visión de los partidos en el ajuste. Esto, para ir subsanando los problemas que han existido entre el Ejecutivo y las colectividades.

Al cierre de esta edición, distintas fuentes señalaban que el cambio en el equipo de ministros estaría marcado por la salida de Blumel, pero que no estaría concentrado en el comité político, sino que también abarcaría a ministerios sectoriales.

Para arribar al gabinete, en los últimos días se ha mencionado, entre otros, a Andrés Allamand (RN), Evelyn Matthei (UDI) y Juan Antonio Coloma (UDI). Este último, sin embargo, ha transmitido que no estaría dispuesto a finalizar anticipadamente su periodo como senador.

Además, varios en Chile Vamos transmiten un posible temor en el caso de Interior: la posibilidad de quedar expuesto a una posible acusación constitucional si reflotan las manifestaciones originadas en octubre pasado.

En este escenario, a varios en la centroderecha les llamó la atención la entrevista de Matthei el domingo en La Tercera, en la que no se cerró a asumir un cargo en el gobierno. En Palacio hay varios que ven como positivo su posible arribo, y que si fuera en Interior sería histórico, ya que sería la primera mujer en liderar esa cartera.

Además, si bien Desbordes se ha mostrado partidario de que no se realice un ajuste, el domingo difundió la entrevista de Matthei en un chat de RN, comentando que “al margen de que hoy no esté en RN, Evelyn sería un gran aporte al gobierno en cualquier cargo”. Sin embargo, en la UDI tienen más resistencia a ese nombre. Otras opciones que se mencionan para enroques o arribos son Monckeberg, Alberto Espina y el exdiputado Ernesto Silva.

En el oficialismo dicen que la demora en tomar una definición por parte del Mandatario radica, entre otros factores, en la dificultad que implica reemplazar al jefe de gabinete y decidir el tipo de perfil para el cargo: a alguien dialogante, como Blumel, o a alguien con una impronta más dura. Con todo, durante la tarde de ayer también circularon versiones que no descartaban que Piñera mantuviera a Blumel en Interior.

Para otros ministerios, en tanto, se ha mencionado el alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado. Y durante las últimas horas volvió a surgir el nombre de Desbordes como una alternativa, quien en el ajuste de octubre estuvo entre las opciones para Interior.

Preocupación en Palacio y presión de los partidos

En medio de la incertidumbre instalada en el oficialismo, durante la tarde de ayer Piñera recibió en su despacho varias veces a Larroulet. Y el propio Mandatario también cruzó en más de una ocasión a la oficina de quien lidera el grupo de asesores presidenciales, lo que alimentó en Palacio la expectativa sobre un inminente ajuste.

La incertidumbre preocupa en La Moneda y en Chile Vamos. De hecho, en nada sirvieron los dichos del Mandatario el domingo en una actividad, en la que sostuvo que “todos los ministros están trabajando con un grado de compromiso y de entrega que aprecio, valoro y agradezco”. Sus palabras, señalan en el oficialismo, trajeron más dudas que certezas. Y es que en el sector ven a un gobierno “paralizado” y que no avanzan en el “nuevo trato” con los partidos.

La semana pasada, en una de las reuniones del comité político, según fuentes de gobierno, la ministra Rubilar le planteó a Piñera que, fuese cual fuese su decisión sobre hacer o no un cambio, esta se debía tomar rápido, ya que la agenda pública estaba marcada por el posible ajuste. De hecho, a Blumel se le consultó ayer nuevamente por este asunto. “Ya nos hemos referido bastante a este tema (...). Los cargos ministeriales son de exclusiva responsabilidad y facultad del Presidente. Mientras sigamos con la confianza del Presidente, vamos a seguir con nuestro trabajo”, comentó.

En Palacio dicen que a los secretarios de Estado les preocupa que, mientras no haya una definición, no se podrán destacar otras actividades. Asimismo, les inquieta que están contra el tiempo ante los múltiples “desafíos” por delante, entre ellos, ordenar a la coalición con una estructura clara, el debate por el plebiscito -para el que prevén una polarización- y el aniversario del estallido social el próximo 18 de octubre. Para esos hitos, en el Ejecutivo dicen que deben estar preparados y con un equipo empoderado.

En paralelo, desde Chile Vamos aumentaba la presionan para que la definición no se dilatará más allá de este miércoles. Allamand, por ejemplo, señaló ayer en radio Cooperativa que “se justifica un cambio y se debe pensar en una nueva estrategia”. Y agregó: “Al Presidente le corresponde algo, creo que debiera ser inminente: o confirmar o reemplazar al equipo político. Es algo que yo entiendo debería quedar resuelto en los próximos días, en todo caso antes del viernes”.

Desbordes -quien se ha visto enfrentado a Allamand por las elecciones internas de RN y por el proyecto del 10% - se limitó a decir que “en mi opinión, es perfectamente posible enfrentar los desafíos que vienen con el actual comité político”, pero coincidió en que si el Presidente decidía hacer cambios, “lo apoyaremos”.

Van Rysselberghe, en tanto, había señalado que la decisión sobre un eventual ajuste “debería ser relativamente luego”. “No hacen bien las indefiniciones. No sé si un cambio es necesario o no, es una decisión que tiene que tomar el Presidente, pero esa debe quedar ratificada lo antes posible”.

La jefa de bancada de la UDI, María José Hoffmann, también había pedido celeridad en la toma de decisiones: “Espero que no sigamos hablando de cambio de gabinete una semana más”. Mientras que el presidente del PRI, Rodrigo Caramori, indicó que “es importante que el Presidente zanje y/o cierre la especulación”.

En general, en las colectividades de Chile Vamos dicen que el tema se ha tratado con mucho hermetismo desde La Moneda. Y transmiten que Piñera se ha demorado en su diseño porque quiere gente que le responda a él y que no le pongan tantas condiciones. Ese punto es el que ha sido más debatido en el sector, ya que apuntan a que si el Mandatario no cambia su estilo protagónico, no servirá de nada una modificación.