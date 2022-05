Lo que tienes que saber este miércoles en La Tercera: aumentan las tomas y movilizaciones en liceos emblemáticos de Santiago y Providencia

Aumentan las tomas y movilizaciones en los liceos emblemáticos de Santiago y Providencia

Desde el inicio del año escolar, 12 de los 18 liceos emblemáticos de las comunas de Santiago y Providencia han debido suspender, en algún momento, sus clases por diversas tomas, paros o protestas.

Especial preocupación representan para el Ministerio de Educación las ocupaciones en el Internado Nacional Barros Arana, el Liceo de Aplicación, el Liceo 7 y el Liceo Lastarria, además de las movilizaciones que se han registrado en el Instituto Nacional y el Barros Borgoño.

Aunque cada establecimiento tiene sus propias demandas, en general se observan tres grandes puntos en común en los petitorios: mejorar la alimentación que entrega la Junaeb, hacer frente al ausentismo docente y dar respuesta a problemas de infraestructura.

El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, señaló que están monitoreando permanentemente la situación de los establecimientos movilizados y que se han reunido con los sostenedores y los estudiantes para avanzar en un entendimiento, destacando que muchas de sus peticiones son parte del programa de gobierno.

Nueva baja en el equipo de Siches: gobierno pide la renuncia de su jefe de gabinete

Roberto Estay, hombre de confianza de Izkia Siches, había sido apuntado como el responsable de los errores políticos de la ministra.

El gobierno pidió ayer la renuncia de Roberto Estay, jefe de gabinete de la ministra del Interior, Izkia Siches, y a quien se le responsabilizaba por los distintos errores políticos cometidos por la secretaria de Estado.

De acuerdo a un artículo de los periodistas Isabel Caro y Cristóbal Palacios, la permanencia de Estay en el gobierno era insostenible, ya que el propio Presidente Boric le había solicitado a la ministra Siches no asistir a las reuniones políticas junto al funcionario.

La salida de Estay –oncólogo de 37 años y perteneciente al círculo de confianza de Siches desde su paso por la mesa del Colegio Médico– se suma a la de Salvador Millaleo, quien la semana pasada renunció a su cargo de coordinador estratégico en asuntos indígenas del ministerio del Interior por discrepancias en la forma en que el gobierno está abordando el conflicto en la Macrozona Sur. Lee más de esta historia.

A foco...

> Las esquirlas del caso Oliva

La ex candidata a gobernadora de la Región Metropolitana y al Senado, Karina Oliva, señaló –en sus descargos presentados al Servel por las objeciones a su solicitud de reembolso de gastos de campaña– que $ 68 millones de los fondos impugnados no se utilizaron para financiar sus propias actividades, sino que se usaron en artículos de propaganda para otros candidatos al Parlamento, a la Convención Constitucional y a las elecciones municipales, tanto de su ex partido Comunes, como también independientes y humanistas.

Quiénes eran los otros candidatos y cómo reaccionaron: entre los postulantes mencionados por Oliva figuran los diputados en ejercicio Tomás Hirsch, Emilia Schneider, Camila Rojas y Ana María Gazmuri. En general, todos evitaron polemizar con Oliva y argumentaron que, si bien efectivamente recibieron donaciones de material de campaña, ellos no solicitaron reembolsos por tratarse justamente de dádivas.

Qué dijo el Servel: el organismo ha explicado que no corresponde el reembolso solicitado por Karina Oliva, toda vez que el gasto de campaña es de carácter personal e intransferible, mientras que fuentes de la fiscalía señalaron que se podría configurar el delito de “falsedad en la presentación de la cuenta de gasto electoral”.

La ofensiva de la oposición: diputados de Chile Vamos anunciaron que pedirán un pronunciamiento de la Comisión de Ética de la Cámara sobre todos los diputados mencionados por Oliva, además de recurrir a los tribunales electorales y analizar con abogados la posibilidad de hacer una denuncia ante la fiscalía. Lee más de esta historia.

Atención con...

> La agenda de Interior por seguridad. La ministra Siches expuso ayer en el Senado la estrategia del gobierno para enfrentar el crimen organizado, la que contempla fortalecer la persecución penal del tráfico de drogas y la ley de control de armas. Sigue leyendo

> Boric y la Convención. El Presidente volvió a abordar ayer el debate constitucional. “Yo no espero de la Convención un príncipe azul”, dijo, y cuestionó que algunos digan que todo el proceso no vale porque no les gusta como queda una norma. Sigue leyendo

> Investigan a Felipe Berríos. La Compañía de Jesús informó que abrió una investigación en contra del cura Felipe Berríos y que también suspendió su ejercicio público sacerdotal tras una denuncia sobre “hechos de connotación sexual”. Sigue leyendo

Editorial

Servel: grave vulneración de datos personales

Pareciera que no se han asumido las graves implicancias de que datos sensibles de las personas -como su militancia política- hayan sido expuestos a la luz pública, lo que desde luego ahonda la crisis de confianza.

Opinión

» Una hoja de ruta clara

La cuenta pública del 1° de junio emerge (para el gobierno de Boric) como la oportunidad política y comunicacional para definir una hoja de ruta clara, con un horizonte y agenda concreta y medible en el tiempo, especialmente en términos de seguridad y orden público, como sobre la manera de enfrentar las necesidades económicas de la gente.

Por Juan Carvajal

» Que no se acabe Chile

Ningún discurso ni constelación simbólica con la que pretendamos recubrir nuestra realidad dañada va a ayudarnos. Lo que nos tiene que obsesionar durante los próximos años son dos cosas relacionadas: la construcción del Estado y la integración social en un contexto de constante catástrofe.

Por Pablo Ortúzar

El café diario

La Convención Constitucional vista desde el extranjero. El proceso constituyente chileno tiene varias particularidades que lo han puesto en el centro de la atención de especialistas de varias partes del mundo. Algunos de ellos incluso han viajado a Chile para estudiar el caso de cerca. Hoy conversamos con el abogado constitucionalista mexicano y académico de la UNAM, Jaime Cárdenas, sobre su percepción del trabajo que está desarrollando la Convención.

