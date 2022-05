Presidente Boric: “Yo no espero de la Convención un príncipe azul, no va a ser el reflejo ante el espejo de todos mis deseos”

“Yo no acepto que a la Convención se le meta a todos en el mismo saco por las tonteras que han hecho un par de Convencionales”, con esas palabras el Presidente Gabriel Boric defendió este martes el trabajo del órgano redactor.

En conversación con Radio Cooperativa, el Mandatario sostuvo que “a mi me consta cuánto han trabajado los convencionales para poder tratar de sacar esto adelante, en condiciones al principio tremendamente precarias, sin ni siquiera salas para sesionar y ahora con un tiempo acotado para poder sacar una nueva Constitución que debiera regir nuestro país por los próximos ojalá 50 años”.

En la misma línea explicó que “¿hay cosas que no me gustan? por supuesto, ¿hay cosas que haría de otra manera? por supuesto, pero yo no espero de la Convención un príncipe azul, la Convención no va a ser el reflejo ante el espejo de todos mis deseos, porque hay algunos que dicen no me gusta esta norma y por lo tanto todo el proceso no vale o no me gusta la actitud de este convencional así que todo el proceso no vale”.

“El problema que tenemos es que se ha pretendido que en un año se salden prácticamente todas las deudas de los sectores excluidos en el debate de la constituyente, y eso ahí yo creo que la clase política, y me incluyo, tiene que hacerse cargo también de que durante mucho tiempo taponeo cualquier tipo de cambio”.

Así, agregó que durante el primer mes del gobierno de Sebastián Piñera, “cuando el exministro del Interior, Andrés Chadwick decía solazándose que hay cosas que no vamos a cambiar, por ejemplo, la Constitución y todos los empresarios lo aplaudían en la ENADE, terminaron a propósito del proyecto de Bachelet, terminaron boicoteando cualquier proceso de cambio”.

“Acá que la elite política no se haga la desentendida, ahora tienen una visión critica de la constituyente, esto es todo lo malo que nos podía haber sucedido, cuando fueron ellos mismos que generaron que llegáramos a esta situación”, y agregó que “las críticas a la Convención por cierto son legítimas, hay cuestiones que a mi no me gustan, pero no caricaturicemos y no neguemos la responsabilidad de por qué llegamos a este momento”.

En tanto, subrayó “me parece que hay un sesgo respecto al trato en la Convención en donde se le sube el volumen a debates que efectivamente pueden no ser mayoritarios y por lo mismo se rechazan, pero cuando finalmente se logra un consenso que es adecuado y razonable desde todo punto de vista, como por ejemplo el Banco Central o principios básicos constitucionales finalmente nadie dice nada”.

Por último, consultado sobre la posibilidad de que gane el Rechazo en el plebiscito de salida, dijo que “nosotros el 5 de septiembre pasa lo que pase vamos a seguir gobernando”, y que “habrá que discutirlo y el gobierno tiene el deber de ponerse en distintos escenarios, mi opción y para lo que yo políticamente me la voy a jugar respetando el estado de derecho y dándole totales garantías a ambas opciones para que se puedan expresar de forma pareja, mi opción personal es que tengamos una nueva constitución el 4 de septiembre”.