Boric por plebiscito: “Nadie puede pretender que seamos indiferentes ante una de las decisiones más importantes de nuestra democracia en los últimos 25 años”

El Presidente, Gabriel Boric, volvió a abordar el proceso constituyente y en específico, el plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre.

Ayer, en entrevista con TVN, Boric reconoció que en el gobierno están pensando en alternativas en caso de que gane la opción Rechazo en dicha consulta ciudadana. “Por supuesto, eso es algo que estamos discutiendo, hay que anticiparse a los escenarios, pero el anticiparse no implica hacer públicas todas las alternativas que tiene un gobierno”, dijo en el canal estatal. Y aseguró que, en ese escenario, sería “insuficiente” reflotar el proyecto de nueva Constitución de Michelle Bachelet.

Consultado este lunes por ese tema, Boric aseguró que “Chile tuvo un estallido social, no se olviden de eso. Hay una demanda por cambios estructurales. Entonces, insisto en un punto, que no pase un sector de la élite chilena del ‘no lo vimos venir’ al ‘aquí no ha pasado nada’, si ellos mismos enterraron el proyecto de la expresidenta Bachelet”.

Las palabras del Jefe de Estado se dieron en el marco de la presentación del proyecto de ley del Fondo de Estabilización de los precios del Petróleo, junto al ministro de Hacienda, Mario Marcel.

“Lo que acá se requiere son cambios estructurales y a eso apunta la Convención. Yo espero, y vamos a trabajar y todos nuestros esfuerzos están en el plebiscito del 4 de septiembre. Por supuesto que un gobierno tiene que anticiparse a todos los escenarios posibles en todas las circunstancias, de eso se trata gobernar, anticiparse. Pero mi alternativa respecto a esto ha sido clara y lo reitero, que lo vamos a hacer cumpliendo la ley, dándole la garantías que corresponde a las dos opciones”, agregó.

Boric también fue consultado por el instructivo emanado por Contraloría de cara al plebiscito del 4 de septiembre. Esto ante la serie de reclamos por parte de la oposición a la postura de “no neutralidad” del gobierno y de varios de sus ministros.

De hecho, el jueves pasado, el Contralor, Jorge Bermúdez, tras una reunión con el Presidente en La Moneda, consultado por el tema, aseguró que “la prescindencia significa neutralidad, que esto tiene que ser transparente y objetivo”.

Al respecto el Mandatario sostuvo esta jornada que “los ministros, y en esto voy a ser muy respetuoso de lo que he conversado con el Contralor, y nadie puede desde el gobierno desplegar recursos públicos en función de una campaña en particular. Y eso podrá ser difícil, a algunos podrá no gustarles, pero es lo que corresponde. Ahora cada autoridad pública es un ser político y tiene su opinión, que podrá expresar dentro de los límites que hemos concordado con Contraloría”.

Y agregó: “Nadie puede pretender que seamos indiferentes ante una de las decisiones más importantes que ha tenido nuestra democracia en los últimos 25 años”.

Además, descartó efectuar un eventual cambio de gabinete para que ministros de su gobierno salgan a hacer campaña por el Apruebo. “No creo que sea pertinente pensar en cambio de gabinete a propósito de esto”, dijo.

Y cerró con que “el proceso constituyente no es un capricho del gobierno de turno, es una de las decisiones más importantes que está tomando la sociedad chilena sobre las normas de convivencia básica que la rigen”.

Presidente por incidentes en Meiggs: “(fue) un acto de violencia entre gente con necesidades”

Durante la instancia, el Presidente Boric también se refirió a los hechos de violencia que se registraron el domingo, en el marco de la marcha Central Clasista de Trabajadores, cuando comerciantes ambulantes del barrio Meiggs -en Estación Central- dispararon a quienes se manifestaban.

Tras lo ocurrido, tres personas resultaron heridas por impactos de bala, por lo que fueron trasladadas a la ex Posta Central. Una de ellas es periodista y permanece en riesgo vital.

Ese mismo día, debido a los incidentes, la delegada presidencial de la Región Metropolitana, Constanza Martínez, anunció una querella contra quienes resulten responsables de los disparos.

“La situación de violencia que estamos viviendo en muchos lugares de nuestro país es absolutamente inaceptable y la naturalización de la misma es algo que el gobierno no va a permitir”, señaló al respecto el Mandatario.

“Vamos a perseguir de manera firme y prestar todo el apoyo a la familia y a las organizaciones para que acá exista una resolución rápida, se identifiquen a los culpables y haya justicia. En ese sentido, insisto, las familias de las víctimas van a contar con toda nuestra colaboración. El gobierno mediante nuestra delegada ya anunció querellas”, agregó.

A juicio del Jefe de Estado, lo ocurrido “fue desgarrador”, pero corresponde a “un acto de violencia entre gente con necesidades”. “No podemos permitirlo, no podemos seguir así”, sentenció.

Respecto a las acciones que se adoptarán para abordar situaciones similares, aseguró que “vamos a intensificar el control de armas” y a “hacer una operación firme”. Medidas que, según informó, se discutieron esta mañana “en el comité policial de las 8.00 con prefecturas de otros lugares, en particular el barrio en cuestión (Meiggs)”.

“Vamos a trabajar incansablemente para que hechos como estos no se vuelvan a repetir. No podemos permitir de que las armas se sigan naturalizando en la sociedad chilena, que alguien percute un arma contra una persona que estaba cubriendo una movilización, así comienzan las peores tragedias en América Latina, atacando también a la prensa”, sentenció.

Sin embargo, precisó en que “acá las soluciones rápidas no traen resultados”, por tanto, “tenemos que trabajar en conjunto con Carabineros y no vamos a permitir, que lo sepan, ningún tipo de asociatividad con bandas criminales”.

“Estamos realizando toda la investigación pertinente para que el comportamiento de nuestras fuerzas policiales esté a la altura de los desafíos que significa desarticular estas bandas criminales y que (…) en ninguna comuna de nuestro país esto se vuelva a repetir”, complementó, agregando que el trabajo con los gobiernos locales “es fundamental”.