Boric dice que están trabajando en estados de emergencia “intermedios” para violencia en La Araucanía: “Para que no sea un Estado de Excepción o nada”

Esta mañana el Presidente de La República, Gabriel Boric, abordó en Radio Cooperativa la compleja situación de violencia que se vive en La Araucanía y las políticas que están trabajando desde el gobierno para poder enfrentar esta situación.

Al respecto, detalló el Mandatario, se debe tener “una política distinta” a lo que se ha hecho antes, pues “si seguimos repitiendo la misma lógica de solo represión, aplicación de la ley antiterrorista, Estado de Sitio, ¿qué resultados hemos tenido hasta ahora? en los últimos 4 años se ha más que triplicado los hechos de violencia”, sostuvo.

“Entonces, por la presión que existe ahora, no me digan que la solución es insistir en lo que se ha hecho antes, eso no lo voy a conceder”, añadió.

En ese sentido, y ante la pregunta de si es posible un despliegue militar en las zonas más críticas, pero sin un Estado de Excepción, el mandatario señaló que actualmente están analizando la posibilidad de establecer “estados intermedios” para así resguardar áreas.

“Estamos trabajando en estados intermedios, para que no sea un Estado de Excepción o nada, para que las fuerzas militares puedan cumplir labores de resguardo de por ejemplo, las carreteras”, sostuvo. “Podríamos avanzar hacia allá, tenemos que discutirlo con el Parlamento”

La discusión de esto, puntualizó, tiene que ser bajo condiciones muy estrictas debido a que entregar facultades a las fuerzas militares, en sus palabras, “no es algo que se pueda naturalizar”.

“Le pido a todos los parlamentarios que tengamos la voluntad para discutirlo con condiciones que tienen que ser muy estrictas, porque hoy día estamos en una situación complicada, pero la autoridad siempre tiene que ser capaz de rendir cuentas públicas al Congreso, a la sociedad civil, y entregar facultades a las fuerzas militares no es algo que se pueda naturalizar”, indicó.

“Nosotros estamos abiertos a explorar estas alternativas, lo estamos discutiendo con los parlamentarios de que haya situaciones intermedias y vamos a presentar alternativas en ese sentido”, añadió.