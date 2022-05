Declaraciones de Boric por un “plan B” ante eventual triunfo del Rechazo le abren flanco con el oficialismo

Transmitirle al gobierno que las declaraciones que emitó el Presidente Gabriel Boric la noche del domingo fueron un error político que solo favorecía al Rechazo. Ese fue el acuerdo que tomaron la mañana de ayer los representantes de los partidos del Frente Amplio, los que luego se sumarían al comité político del gobierno y el oficialismo en La Moneda.

Los dichos del Mandatario sobre un eventual resultado negativo a la propuesta de texto constitucional que debe emanar la Convención el próximo 5 de julio, generaron incomodidad en sus propias filas y así lo dejaron ver los timoneles de su coalición en la usual reunión de coordinación semanal.

“Es algo que estamos discutiendo. Hay que anticiparse a los escenarios, pero eso no implica hacer públicas todas las alternativas que tiene un gobierno respecto de situaciones tan críticas como estas”, dijo el jefe de Estado en TVN al ser consultado sobre qué opciones estaba estudiando el Ejecutivo en caso de que en el plebiscito del 4 de septiembre se imponga el Rechazo.

En el oficialismo no evaluaron bien que en momentos en que esas percepciones siguen ganando adhesión en la ciudadanía, sea el propio Presidente de la República quien se abra a analizar vías distintas a las que estarán en la papeleta para el referéndum. “Se anticipó”, fue el diagnóstico tanto en Apruebo Dignidad como en el Socialismo Democrático.

De hecho, a primera hora de la mañana su ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, advirtió que “quedan los procesos de artículos transitorios y de armonización, y recién ahí creemos que es prudente que la ciudadanía pueda comparar las opciones que existen y formarse la mejor opinión (...). Por el bien de Chile hay que esperar a que esto tenga una conclusión antes de anticiparse a situaciones que por cierto serían complejas, pero que todavía no están dadas”.

Tal fue la incomodidad en los partidos -que también se extendió a las filas oficialistas en la Constituyente- que el propio Boric salió tempranamente a precisar sus declaraciones. En un punto de prensa que no estaba previsto, el Mandatario, antes de que los dirigentes oficialistas llegaran a Palacio, aseguró que “por supuesto que un gobierno tiene que anticiparse a todos los escenarios posibles en todas las circunstancias, de eso se trata también gobernar, anticiparse, pero mi alternativa respecto a esto ha sido clara y reitero que lo vamos a hacer cumpliendo la ley, dándole las garantías que corresponden a ambas opciones, que son solamente dos: rechazar o aprobar, esas son las opciones que están en juego y ambas son legítimas y van a tener del gobierno todo el respeto que corresponde”.

Con esos elementos sobre la mesa, la vicepresidenta de Comunes, Carolina García, intervino en el comité político y advirtió -a nombre del Frente Amplio- que las declaraciones del Mandatario no habían sido afortunadas. Fue Jackson -según presentes- quien se apuró en recalcar que el Presidente había precisado sus dichos. El representante de Unir, Marcelo Díaz, en tanto, valoró la rectificación y llamó a La Moneda a no caer en el juego de quienes pretenden favorecer al Rechazo.

“Las opciones que contempla la reforma que habilitó el proceso constituyente dice expresamente que, en caso de que ganara el Rechazo, quedaría vigente la Constitución actual. Por lo tanto, si llegara a ganar el Rechazo, nos quedamos con la Constitución de Pinochet, la Constitución del 80. Y los que están levantando esta alternativa de la tercera vía, el plan B, plan C, plan B, son precisamente quienes quieren que gane el Rechazo. Lo que buscan es que la gente piense que si vota Rechazo no pasa nada. Y claro que pasa, pasa que quedaría esta Constitución, la misma que se derrumbó el 18 de octubre (...)”, sostuvo a la salida el exdiputado, quien recalcó que “pudo haber un mensaje equívoco” del Presidente.

En la misma línea estuvo su par del Partido Comunista, Guillermo Teillier. “Nosotros estamos trabajando por ganar el plebiscito, en eso estamos. No vemos que tengamos que ponernos ahora a discutir si puede haber Rechazo o no, vamos a trabajar por ganar. Las encuestas dicen una cosa, y después resulta otra. El gobierno tiene que ponerse en todos los escenarios, no solo en este aspecto, en todos, es evidente, pero nosotros, como partido de gobierno, no. Nosotros tenemos claro que nuestro norte es ganar el plebiscito. Lo planteamos con toda claridad, y el gobierno está de acuerdo. Los partidos vamos a acelerar nuestro trabajo por el Apruebo”, dijo.

En la cita, de hecho, desde Apruebo Dignidad reiteraron a sus socios del Socialismo Democrático la necesidad de que puedan coordinar una estrategia conjunta de cara al referéndum, algo que no convence a los partidos de la ex Concertación, donde son partidarios de esperar el texto final para desplegarse por el Apruebo.

Las encuestas que analiza La Moneda

En la misma reunión, el director de la Secom, Pablo Paredes, entregó a los partidos oficialistas las conclusiones de un estudio cualitativo respecto de las percepciones sobre el proceso constituyente.

Quienes presenciaron su exposición aseguraron que el publicista, si bien reconoció un aumento en los sentimientos negativos hacia el proceso, recalcó la gran cantidad de indecisos entre las opciones que se plebiscitarán.

“Las inquietudes tienen que ver con cómo se ha dado proceso, conflictos entre convencionales, más que cuestionamiento a contenidos que están en la Convención. Hay harta gente menos politizada, que muestra sensibilidad por los cambios, pero está indecisa”, explica uno de los presentes en la cita sobre el estudio presentado por Paredes.

En el comité político si bien están alertas a los sondeos de opinión y al devenir del proceso, hasta ahora, no creen que haya posibilidades de que el Rechazo se imponga en el referéndum. Las mismas fuentes señalan que, una vez que termine el debate y se tenga un texto definitivo, se irán despejando los temores de la ciudadanía.

Convención en alerta

Las palabras del Presidente Boric también fueron comentario obligado ayer entre algunos convencionales. De hecho, en el punto de prensa habitual de la mesa directiva, fueron consultados al respecto. Su presidenta, María Elisa Quinteros (Movimientos Sociales) sostuvo que “valoramos las palabras del Presidente (...). Nos parece de toda lógica que el gobierno se anteponga a los distintos escenarios”, mientras que el vicepresidente Gaspar Domínguez (No Neutrales) dijo: “Me parece muy bien que las autoridades tengan distintas opciones dentro de sus cursos de acción”.

Entre los convencionales del Frente Amplio, en tanto, desdramatizaban los efectos de las palabras del Mandatario y transmitían que, de hecho, estaba en lo correcto. De todas formas, por la mañana evitaron referirse al tema, aunque, luego de la aclaración de Boric sobre la materia, comenzaron a destacar esas frases.

Consultada al respecto, la convencional Constanza Schonhaut (Frente Amplio) indicó “el Presidente Gabriel Boric, desde el día uno ha sido claro en su compromiso con que el proceso llegue a buen puerto. Además, ha manifestado su valoración positiva del texto aprobado hasta ahora. Así como muchos y muchas, quiere una nueva Constitución para Chile que proponga un camino de justicia social y mejor democracia. Por cierto, el gobierno al día siguiente del plebiscito debe seguir gobernando, avanzando en el programa por el que fue electo y en el que muchas y muchos confiamos”.

De hecho, convencionales de otros colectivos se restaron de emitir una opinión debido a que, dicen, desde el Frente Amplio les enviaron un link -con el comentario adjunto de “para aclarar”-, con las declaraciones del Mandatario en el que corregía sus dichos con el objetivo de evitar cuestionamientos hacia él.

En el Colectivo Socialista, en tanto, el convencional Maximiliano Hurtado sostuvo que “me parece correcta la interpretación de que el resultado del plebiscito de entrada para este proceso, derogó tácitamente la Constitución actualmente vigente”, sin embargo, manifestó que “pensar en alternativas en caso de que gane el Rechazo es anticiparse demasiado (...). No es deseable abrir hoy ese debate”.

No obstante, su par del mismo colectivo, César Valenzuela, destacó los dichos de Boric y dijo que “el Presidente es la máxima autoridad del gobierno, y el gobierno debe siempre proyectarse ante todas las posibilidades”.

Otros convencionales de la Coordinadora Plurinacional también lamentaban en privado los dichos del Presidente debido a que creen que se podría debilitar la opción del Apruebo de cara al plebiscito. En una postura parecida están los Movimientos Sociales. El convencional Bastián Labbé afirmó que “la declaración del Presidente) me parece impertinente mientras se esté redactando la Constitución. Esos análisis debieran ser posteriores a la elección”.

Por otro lado, desde el Colectivo del Apruebo valoraron las palabras del jefe de Estado. “El Presidente tiene que buscar caminos de solución. Y, desde ese punto de vista, abrirse a una tercera vía como lo ha hecho”, sostuvo el DC Fuad Chahin, mientras que en la derecha también celebraron las declaraciones de Boric.

“Bien el Presidente que declara que ya están discutiendo el escenario en que no se aprueba el nuevo texto”, dijo Arturo Zúñiga (UDI).

En la derecha son varios los que, en privado, transmiten que han estado buscando fórmulas y han tenido conversaciones respecto de qué hacer en caso de que gane el Rechazo en el plebiscito. Hay una mayoría que considera que no puede mantenerse la Constitución del 80 y algunos creen que el camino, en caso de que se imponga el Rechazo en los comicios, es que el gobierno convoque a una comisión de expertos para que trabaje en una propuesta recogiendo el trabajo de la Convención, que luego se envíe un proyecto al Congreso para que sea aprobado y que, posteriormente, se plebiscite.