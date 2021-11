Lo que tienes que saber este viernes en La Tercera: los fichajes de Boric y Kast para reforzar sus equipos de campaña

Boric reestructura su campaña: Siches quedará a la cabeza del equipo político junto a Jackson

El arribo de la hasta ayer presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, a la campaña de Gabriel Boric es uno de los movimientos que se han materializado en el equipo del abanderado de Apruebo Dignidad apostando a revertir la ventaja que José Antonio Kast obtuvo en la primera vuelta presidencial.

Boric agradeció ayer el respaldo y dijo que hoy se reunirá con la doctora para ver la forma en que se sumará al comando. Con todo, desde ya adelantó que “va a jugar un rol central”.

De acuerdo a un reporte de los periodistas Felipe Cáceres e Isabel Caro, la idea es reestructurar el equipo político de la campaña y que Siches quede a la cabeza junto con el diputado de RD Giorgio Jackson, quien había recibido algunas críticas por el desempeño de la primera vuelta.

En el equipo político también se incorporó el senador socialista Carlos Montes, quien no postuló al Congreso y es una de las figuras mejor evaluadas de la ex Concertación.

En el comando de Boric explicaron que en la conformación del nuevo equipo –que también integrarán los diputados Miguel Crispi (RD), Camila Vallejo (PC), Gonzalo Winter (Convergencia Social), Camila Rojas (Comunes) y Alejandra Sepúlveda (FRVS) – se buscó reducir el número de participantes y sumar figuras con “peso político” y buenos resultados en la elección parlamentaria. Lee más de esta historia.

Kast conforma equipo territorial con RN, la UDI y el PRI y busca sumar a la subsecretaria Daza

Diego Schalper de RN, Juan Antonio Coloma de la UDI, y Rodrigo Caramori del PRI son los representantes de los partidos de Chile Podemos Más que se sumarán al equipo territorial de José Antonio Kast en esta nueva etapa de la carrera presidencial.

El objetivo –explicaron ayer en el comando- es que exista un despliegue por distritos y comunas a lo largo del país, pero que también se les dé autonomía a las colectividades del bloque para hacer campaña, aprovechando sus propios equipos y estructuras.

Otra de las apuestas del comando es fichar a la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza. Sin embargo, según un artículo de las periodistas Paula Catena y Gabriela Sandoval, la autoridad sanitaria habría transmitido que quiere permanecer en su cargo, aunque estaría dispuesta a colaborar con Kast en el programa de salud fuera de su horario de trabajo. Lee más de esta historia.

A foco...

>ISP autoriza uso de Sinovac a partir de los 3 años de edad

El Instituto de Salud Pública aprobó ayer la ampliación en el uso de la vacuna del laboratorio Sinovac contra el Covid-19 a menores de entre tres y seis años de edad.

Por qué importa: con la inclusión del nuevo segmento etario el 96,4% de la población chilena tendrá acceso a la vacuna contra el Covid-19.

El director del ISP, Heriberto García, dijo que la vacuna ha demostrado ser altamente efectiva en los menores y que “en niños vacunados, la posibilidad de contagio podría reducirse a cero”.

En perspectiva: aunque aún no hay fecha para el inicio de la vacunación a este grupo de menores, el Minsal informó que la próxima semana se dará a conocer el nuevo calendario y la forma y lugar en que se realizará la inmunización. Lee más de esta historia.

Atención con...

> Buscando el voto de Parisi. Los candidatos que avanzaron a balotaje ya comenzaron a hacer gestos públicos a los adherentes de Franco Parisi, apostando a conquistar los casi 900 mil votos que obtuvo el líder del Partido de la Gente. Sigue leyendo

> Viera-Gallo y el gesto de Lagos. El ex ministro PS abordó el apoyo que el ex Mandatario entregó a Gabriel Boric, pese a las duras críticas que el FA ha hecho a los gobiernos de la ex Concertación y a la administración del presidente socialista. Sigue leyendo

> Precios de gasolinas se disparan. Los precios de las bencinas completaron 14 semanas de alzas consecutivas, evolución en que el valor de la gasolina de 95 octanos promedia más de mil pesos por litro en todo Chile salvo en la Región Metropolitana. Sigue leyendo

Editorial

Polémico allanamiento del Partido Comunes

La excesiva publicidad con que se llevó a cabo este procedimiento -con un despliegue inusitado de personal policial-, y las actuaciones de instituciones fuera de su ámbito resultan aleccionadoras.

Opinión

» Resultado electoral y economía

El movimiento hacia posiciones políticas más moderadas también se está produciendo en materia socio-económica. Esta es una gran noticia, y abre la posibilidad de que el país, al fin y al cabo, no caiga en la trampa de los países de ingresos medios.

Por Rolf Lüders

» El incuestionable rol de la mujer en políticaCuestionar el voto femenino, su ejercicio o la opción política que exprese, es repugnante; pero la polémica que han provocado los dichos de J. Kaiser nos muestra, una vez más, la brecha existente entre un discurso de género igualitario, políticamente correcto, y el valor que efectivamente otorgamos al rol de las mujeres en la política.

Por Francisca Rengifo

El café diario

En portada

