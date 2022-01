Lo que tienes que saber este viernes en La Tercera: nuevos contagios se disparan a 7.291 y Consejo Asesor Covid-19 recomienda disminuir a 7 días las cuarentenas para casos confirmados

Nuevos contagios se disparan a 7.291 y Consejo Asesor Covid-19 recomienda disminuir a siete días las cuarentenas para los casos confirmados

Rápidamente los contagios de coronavirus se están acercando a las proyecciones de expertos y autoridades sanitarias, que han llegado a vaticinar hasta 10 mil casos diarios para las próximas semanas. Ayer el Minsal reportó 7.291 nuevas infecciones, 2.444 más que las informadas en la víspera y la cifra más alta desde el 13 de junio de 2021 (7.529).

La alta masividad de los contagios ya instaló en el gobierno la preocupación por un fenómeno que comienza a afectar a países del hemisferio norte: los problemas de funcionamiento que están enfrentando varios servicios (como el Metro de NYC y centros sanitarios en España) ante el mayor ausentismo del personal por los confinamientos que deben realizar los contagiados y sus contactos estrechos.

En este escenario, con el propósito de garantizar grados de normalidad en la cotidianidad de las ciudades y considerando la menor letalidad de la variante ómicron, el Ministerio de Salud solicitó al Consejo Asesor Covid-19 evaluar la conveniencia de reducir el periodo de aislamiento de los casos confirmados con el virus, al igual que han hecho países como Estados Unidos, Gran Bretaña, España y Argentina.

La respuesta del Consejo Asesor no tardó. Los expertos recomendaron reducir el confinamiento desde 10 a 7 días a quienes hayan salido positivo, siempre y cuando cuenten con sus vacunas al día y no sean pacientes inmunodeprimidos.

Entre sus argumentos, el ente mencionó que ómicron produce cuadros más leves de la enfermedad y que sus tiempos de incubación son más cortos. Como se señala en un artículo de la periodista Rocío Latorre, si antes un infectado podía presentar síntomas agudos entre los días cinco y siete, ahora estos se observan al día dos o tres de la exposición al virus. Lee más de esta historia.

Boric invita a empresarios a ser parte activa de las transformaciones que busca impulsar su gobierno

Una exposición de su plan de gobierno y un llamado al diálogo y a que los empresarios se sumen a las transformaciones que buscará impulsar desde La Moneda, formaron parte de la participación de Gabriel Boric en el Encuentro Nacional de la Empresa, Enade 2022.

“Tengo la convicción de que todos los aquí presentes somos demócratas y no queremos repetir la historia. Nuestro actual status quo frena el desarrollo económico y profundiza el malestar social. Ya lo vimos en 2019, y si no avanzamos en soluciones materiales de la mano de las institucionales, que se discuten en el proceso constituyente, no habremos solucionado las causas que nos llevaron al estallido social” dijo el Presidente electo.

Con todo, Boric también buscó entregar señales de tranquilidad al gran empresariado y reiteró que los cambios se harán con gradualidad y con responsabilidad fiscal, comprometiéndose desde ya a cumplir la meta de déficit fiscal esctructural de 3,9% del PIB proyectada en el Presupuesto 2022.

“Tengan claro que los problemas estructurales no se solucionan de la noche a la mañana”, indicó, agregando que el resultado de la pasada elección presidencial “en ningún caso nos puede llevar a avanzar en los cambios sin conversar, sin dialogar, y quiero que conversemos sobre cómo salir de esta dinámica y cómo iniciamos un ciclo de colaboración ascendente”. Lee más de esta historia.

A foco...

>PDT: dónde están los colegios con los mejores resultados

El 52% del ranking de los 100 establecimientos con el mejor desempeño en la prueba de admisión universitaria de este año está concentrado en seis comunas de la Región Metropolitana: Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura, Providencia, La Reina y Ñuñoa.

Por qué importa: según expertos, el mayor acceso a herramientas tecnológicas observado en las comunas del sector oriente –lo que permitió una mayor continuidad en el proceso educativo durante la pandemia– marcó una brecha en la calidad del aprendizaje y en la preparación de la PDT.

Además, de los 100 mejores colegios, 95 corresponden a particulares pagados.

En perspectiva: “La diferencia de los puntajes de la PDT entre colegios privados del sector oriente y públicos no es novedad, da cuenta de la brecha que sigue existiendo entre la educación pública y privada chilena”, dijo María Verónica Leiva, directora del Magíster en Liderazgo y Gestión en Organizaciones Escolares de la U. Católica de Valparaíso. Lee más de esta historia.

Atención con...

> El ranking de la Cámara. A dos meses del recambio en la Cámara, La Tercera PM hizo un ranking con los diputados que más viajaron, los que más se ausentaron y los que más intervinieron en el hemiciclo en estos cuatro años de mandato. Sigue leyendo

> Reforma a la ley de control de armas. El Presidente Piñera promulgó el nuevo cuerpo legal que hace más estricta la posesión y utilización de armas de fuego. “Las familias podrán vivir con mayor libertad y tranquilidad”, destacó el Mandatario. Sigue leyendo

> La carta de Chile Vamos a Boric. La coalición de centroderecha le envió una misiva al Presidente electo Gabriel Boric donde le piden una reunión y señalan que les “preocupan las tremendas expectativas que se han sembrado”. Sigue leyendo

Editorial

Resultados de la Prueba de Transición

Los resultados siguen mostrando la necesidad de acortar las brechas entre colegios públicos y privados. De allí que el retroceso que ha experimentado el Instituto Nacional constituye un potente llamado de atención.

Opinión

» Litio: la mosca de los cuernos

El futuro Presidente enfrenta la paradoja de que sus propios aliados intentan imponer sus ideas contrarias a la necesaria armonía de visiones, y entorpecerán cualquier acuerdo -no obstante la voluntad del gobernante- que mire al bien general y al necesario equilibrio de posiciones.

Por Álvaro Ortúzar

» Nombramiento de nuevas autoridades

Acercar a la ciudadanía a este proceso, dando a conocer los criterios y elementos que se ponderaron a la hora de optar por uno u otro de los y las postulantes, y priorizar por la integridad de quienes serán autoridades, revestirá de legitimidad la designación y contribuirá a recomponer los lazos entre la ciudadanía y las actuaciones de sus autoridades.

Por Gloria de la Fuente

El café diario

¿Qué inquieta a quienes piensan el mundo? Uno de los efectos de la pandemia -más allá de la emergencia sanitaria y sus consecuencias económicas- ha sido la instalación de un cuestionamiento sobre cómo vivimos y cómo viviremos. Esa sensación exacerbada de estar cruzando un momento histórico ha puesto a los intelectuales de distintas disciplinas en el foco de una atención pública extraordinaria. El editor de La Tercera, Juan Paulo Iglesias, seleccionó diez ensayos recientes que nos ayudan a entender estos tiempos.

Revisa aquí el podcast

En portada

