Ranking de la Cámara: quiénes fueron los diputados que más viajaron, los más ausentes y los que más hablaron

Quedan meses para que termine el periodo parlamentario y se produzca un recambio en la Cámara de Diputadas y Diputados. La legislatura del 2018-2022 estuvo marcada por el estallido social, la pandemia y un abultado calendario electoral que partió con la elección de constituyentes y terminó con la elección de Gabriel Boric como Presidente de la República.

¿Cuál es el balance de los congresistas que ahora terminan su ciclo? La Tercera PM revisó los datos oficiales de la Cámara Baja desde el 11 de marzo de 2018 hasta inicios de esta semana. A través de ese análisis queda de manifiesto quiénes viajaron más al extranjero, los que más intervinieron en la sala, los más ausentes y los más prolíficos en la presentación de proyectos de ley.

Los más ausentes

Hasta inicios de esta semana, solamente seis de 155 diputados en ejercicio registraban un 100% de asistencia a las sesiones. Entre ellos Miguel Mellado (RN), Marcelo Schilling (PS), Jorge Rathgeb (RN), Bernardo Berger (RN), Francesca Muñoz (RN) y Gastón von Mühlenbrock (UDI).

Del resto de los parlamentarios, casi todos registran un porcentaje de asistencia superior al 90%.

La diputada RN Aracely Leuquén es quien consigna la menor participación en sala, con un 78,42%, lo que se explica frente al hecho de que en 2021 enfrentó un cáncer que la tuvo fuera de la actividad parlamentaria y propició su determinación de no repostular al Congreso. Además, durante el periodo enfrentó un proceso judicial por un altercado en un lugar público que la mantuvo desaforada por siete meses.

El independiente Pedro Velásquez es el segundo más ausente del periodo, con un 83,02%.

Los otros parlamentarios que menor asistencia registraron fueron el Evópoli Luciano Cruz-Coke (91,62%), el FRVS Esteban Velásquez (91,79%), la RN, Paulina Núñez (92,45%) y el UDI Javier Macaya (92,75%), entre otros.

Los más viajeros

La pandemia redujo los viajes de los parlamentarios. Previo al 2020, los legisladores solían frecuentar destinos para viajes protocolares, siendo la representación en el Parlamento Andino (que se produce en lugares como Perú, Colombia y Ecuador) uno de los destinos más típicos. Ahora, muchas de estas instancias se desarrollan de forma telemática.

También algunos parlamentarios viajaron a lugares como Europa y Estados Unidos acompañando la comitiva presidencial del Mandatario Sebastián Piñera, periplos que no van con cargo a la corporación, sino que a la Presidencia de la República.

El presidente de la Cámara, Diego Paulsen, aparece con más viajes en el periodo, con 16 salidas al extranjero, la mayoría entre el 2018 y el 2019, antes de presidir la corporación. Viajó a destinos como Francia, Panamá, Canadá, Colombia, Curazao y Cuba.

En segundo lugar aparece el DC Gabriel Ascencio, con 11 periplos antes de febrero del 2020, a Perú, Colombia, Argentina, Ecuador, Honduras y Panamá.

También registra 11 viajes el expresidente de la Cámara Baja Iván Flores (DC), quien recorrió España, Suiza, Serbia, Surinam, Perú, Panamá, Qatar, Emiratos Árabes, Suiza y México.

En cuarto lugar aparece el exrradical Fernando Meza (9) y después los socialistas Maya Fernández y Fidel Espinoza, con siete periplos cada uno.

Los que menos hablaron

El registro de la Cámara de Diputados también consigna que Joaquín Lavín León (UDI) es el parlamentario que menos intervenciones hizo en sala. Aparece con solo siete intervenciones en cuatro años. La última fue el 20 de abril del año pasado, en su rol como diputado informante de la Comisión de Economía sobre un proyecto de ley que fijaba tasas de intercambio máximas cobradas por tarjetas de crédito y débito. Lavín no respondió las consultas de este medio.

El segundo con menos intervenciones es el UDI Rolando Rentería (17), después aparecen el DC Manuel Matta (20), el UDI Nicolás Noman (21) y el RN Carlos Kuschel (27).

En contraposición, los que más hablaron fueron la FRVS Alejandra Sepúlveda, quien registra 729 intervenciones, algunas de ellas durante una misma sesión de sala. En segundo lugar, el diputado de Unir Marcelo Díaz (575) y después el DC Jorge Sabag (466).

Proyectos de ley

Dentro de las facultades de los legisladores está la de impulsar mociones o proyectos de ley. Y si bien varios quedan en el congelador y no avanzan en sus trámites constitucionales, eso no impide a que los parlamentarios presenten iniciativas. Algunos de ellos, incluso firmados por varios autores, los que no necesariamente fueron redactados por ellos mismos, sino que solo facilitaron las firmas. También se han dado casos de proyectos de ley de pocos artículos.

Entre quienes aparecen con más mociones figuran la RN Ximena Ossandón con 218, la radical Marcela Hernando con 214 y la FRVS Alejandra Sepúlveda con 206.

En el caso de los 218 proyectos de la diputada Ossandón, solo 12 de ellos fueron publicados como leyes, tras su respectiva aprobación.

Del lado contrario, los que menos proyectos presentaron fueron el ex DC Pablo Lorenzini con 26, el RN Ramón Galleguillos con 28, el también RN Carlos Kuschel con 29, mismo número para el DC José Miguel Ortiz, mientras que Florcita Motuda fue autor de 31 mociones.