10 grandes ofertas de esta semana: Xbox Series, aspiradoras robot y aires acondicionados

Aspiradora robot Samsung VR05R5050WK/ZS - 29%

Por fin las aspiradoras robot dejaron de ser un lujo para convertirse en aparatos más económicos que un celular o una TV. Como este modelo de Samsung, que succiona y trapea, con una batería de 3500mAh —que alcanza para casi dos horas y media de limpieza— y conexión a wifi, por lo que se puede controlar desde el teléfono incluso sin estar en la casa. Esta oferta solo es válida con tarjeta La Polar Visa, pero sin ella igual está a $139.990. Precio anterior: $169.990.

Parlante inalámbrico JBL Xtreme 2 - 33%

Uno de los mejores parlantes inalámbricos del mercado es el JBL Extreme 2, de los pocos altavoces que ofrecen en una pieza un sonido realmente envolvente, de gran definición y potencia. Su batería alcanza para 15 horas de reproducción, es resistente al agua, al polvo y a las caídas. Un parlante caro pero que se encuentra en su mejor precio. Precio anterior: $259.990.

Notebook Dell Inspiron Intel Celeron / 4GB RAM / 128GB SSD / 15,6″ - 39%

A pesar de la crisis que ha generado la pandemia en la oferta de productos y elementos electrónicos, especialmente en los chips y conductores, los precios de los notebooks no se han visto tan afectados. Al menos no este Dell Inspiron con procesador Intel Celeron de 2.8Ghz, con 4GB de RAM y un disco en estado sólido con 128GB, que no son muchos pero sí suficientes para teletrabajar, estudiar y respaldar los archivos en la nube. Precio anterior: $329.990.

Smartwatch Samsung Galaxy Watch4 - 33%

Alejandro Alaluf, nuestro columnista de tecnología, probó el Galaxy Watch3 y le pareció impecable. De hecho, le dio 5 de 5 estrellas en su reseña. Por lo tanto, asumimos que el Galaxy Watch4 es al menos igual de bueno, si es que no mejor. Y a este valor, el más bajo que ha tenido nunca, bien valdrá la pena ponérselo en la muñeca. Precio anterior: $299.990.

Smartphone Vivo V20 64GB - 19%

Vivo es otra más de las marcas chinas que hoy invaden el mercado tecnológico, y que para la suerte de los consumidores de celulares han ayudado a bajar los precios y ampliar la oferta. No han diversificado tanto los productos, puesto que los modelos son muy parecidos entre sí, aunque este Vivo se destaca por sus muy buenas cámaras —una de las tres traseras tiene 12 MP— y una batería de 5000mAh con alto rendimiento. Precio normal: $309.990.

Ventilador Somela Wind Breeze - 33%

¿Sirven o no sirven los ventiladores para darle batalla al calor? Los científicos dicen que son inútiles, apenas una ilusión de viento en medio del infierno, pero cuando es la única arma que se tiene a mano para defenderse de los 34ºC, tampoco está tan mal. Al menos saca el aire caliente, ventila cuando no se mueven ni las moscas y ayuda a secar el sudor. Este modelo Somela, además, funciona tanto desde el suelo como arriba de una mesa. Precio normal: $52.990.

Aire acondicionado portátil Kendal Eva II 9000 BTU - 30%

Lo que sí sirve es el aire acondicionado, una tecnología más eficiente pero bastante más cara. Lo bueno es que la única opción ya no es instalarlo en el muro o la ventana, sino que existen alternativas portátiles como esta de Kendal, que no son baratas pero sí más accesibles. Hay que fijarse, eso sí, que su rechazo de calor sea directo al exterior, para que la temperatura ambiente realmente sea más baja. Precio normal: $399.990.

Licuadora KitchenAid K150 1,4 litros 1500 W - 33%

Sí, tiene un 33% de descuento y está a $199.990. Sí, sigue siendo carísima. Pero también sí, es probablemente la mejor juguera que existe en el mercado, una que puede durar toda la vida o que es capaz de liderar tu emprendimiento de jugos naturales o batidos. Pica hielo o frutos secos, licúa cosas frías o en ebullición, promete triturar en 10 segundos y tiene garantía por 10 años. Precio normal: $299.990.

Licuadora FDV Twist 1,5 litros 600 W - 33%

Pero si a pesar de su descuento la juguera de arriba solo daba para soñar, una buena forma de aterrizar en la realidad es con este modelo de FDV, una marca confiable y de buen diseño, cuya licuadora vale diez veces menos que la KitchenAid. Por supuesto su calidad es inferior, pero para un uso esporádico y cuidadoso es más que decente: 600 W, jarra de vidrio y cuchillas de acero inoxidable. Precio normal: $29.990.

Consola Xbox Series S 512GB - 20%

Por último, una de las pocas consolas de la nueva generación que se han dignado en bajar en algo de precio y resultar alcanzables para el público masivo. La Xbox Series S es totalmente digital, una especie de computador con 512GB de almacenamiento para descargar y jugar sin preocuparse de discos ni cajas, pero con la más alta resolución y calidad. Precio normal: $399.990.

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 13 de enero de 2022. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.