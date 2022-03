Lo que tienes que saber este viernes en La Tercera: se tensionan las negociaciones para arribar a acuerdos en la comisión de Sistema Político de la Convención

Convención: se tensionan las negociaciones para arribar a acuerdos en comisión de Sistema Político

Pese a haber consenso en que otro rechazo del pleno de la Convención Constitucional a un nuevo informe de la comisión de Sistema Político –considerado como el corazón de la Constitución por normar aspectos como el Poder Ejecutivo y el Congreso– podría poner en jaque todo el proceso constituyente, hasta anoche sus integrantes no solo no habían logrado sellar acuerdos relevantes que garantizaran el quórum de 2/3 para su aprobación, sino que la tensión escaló a tal punto que el convencional de la DC, Fuad Chahin, optó por marginarse de las conversaciones.

Y el tiempo apremia, pues mañana sábado vence el plazo para enmendar los artículos presentados por la comisión que fueron reprobados el viernes pasado y en base a ello elaborar un nuevo texto que presentar ante el pleno.

De acuerdo a un reporte de los periodistas Paula Catena y Cristóbal Fuentes, si bien ya hay un relativo consenso en que habrá un Congreso de Diputadas y Diputados y una segunda cámara que se denominaría Congreso de las Regiones, aún persisten diferencias que parecen insuperables respecto de las atribuciones legislativas que debería tener esta última institución que reemplazaría al actual Senado.

En cuanto al Poder Ejecutivo, todavía no hay acercamientos para zanjar la figura que podría acompañar al Presidente de la República en el gobierno en el marco de un sistema presidencialista atenuado, generando resistencia la alternativa de que se elija a un vicepresidente en una misma elección que el Mandatario y que luego, además, se designe la figura del ministro de Gobierno.

Otros nudos, se agrega en el artículo, tienen que ver con cómo se votarían las acusaciones constitucionales y todo lo relativo al derecho a veto del Presidente de la República. Lee más de esta historia.

Biden pide expulsar a Rusia del G20 y dice que EE.UU. “responderá” si Moscú usa armas químicas

El Presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, realizó su primer viaje a Europa desde que comenzó la invasión rusa a Ucrania, para participar de una cumbre de emergencia de la OTAN en Bruselas.

En la cita, la Alianza Atlántica resolvió activar sus defensas contra posibles ataques con armas químicas, biológicas y nucleares de parte de Moscú, mientras que el mandatario norteamericano advirtió que su país “responderá” si Rusia las llegase a utilizar.

“La naturaleza de la respuesta dependería de la naturaleza del uso”, agregó Biden.

Ante una consulta de la prensa, el presidente estadounidense también dijo que creía que se debe expulsar a Rusia del G20, uno de los principales foros de políticas económicas en el mundo, pese a la resistencia de China. Lee más de esta historia.

A foco...

>Ministra Siches critica publicidad sobre pensiones

“Lo más probable es que con esa mirada de ‘es mi plata’, ningún sistema previsional del futuro se pueda sustentar”, dijo la ministra del Interior ayer durante su participación en un encuentro empresarial organizado por Icare, aludiendo a los mensajes promovidos por algunas AFP donde se destaca que los ahorros previsionales pertenecen a los trabajadores.

Por qué importa: quienes han señalado que el gobierno buscará expropiar los fondos previsionales de las personas para poder concretar su reforma de pensiones, interpretaron las palabras de la ministra como un sinceramiento de que los trabajadores dejarán de ser dueños de sus ahorros.

Polémica intervención: la alusión a la reforma de pensiones no fue la única controversia que generó Siches en el encuentro empresarial. En la misma cita también cuestionó el sistema judicial, apuntando a la existencia de segregación al señalar que “si yo pillo a una persona al lado de un crimen y es en Las Condes, es rubio y tiene un apellido, no pasa nada; pero si yo pillo a esa persona en La Pintana y es pobre, me lo llevo detenido”. Lee más de esta historia.

Atención con...

> Ex alcaldesa en fuga. La interpol inició la búsqueda de la ex alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, quien se fugó del país tras ser condenada con una pena de cinco años de cárcel por el delito de fraude al Fisco. Revisa aquí toda la trama. Sigue leyendo

> Cambios en la Ley del Consumidor. Ayer entró en vigencia la reforma a la ley del Consumidor, la que, entre otros cambios, amplía el plazo de la garantía legal de los productos desde tres a seis meses y regula de mejor forma seguros asociados a las compras. Sigue leyendo

> Dólar baja de los $790. El valor de la divisa estadounidense anotó ayer su menor nivel en seis meses al cerrar en $788,9, $4,7 menos que en la víspera. El precio del cobre, en tanto, subió 1,07% hasta los US$4,72 la libra. Sigue leyendo

Editorial

Macrozona Sur sin estado de excepción

Dado que el gobierno ha tomado la decisión de prescindir de las Fuerzas Armadas, es fundamental que la autoridad detalle su estrategia para asegurar el orden público, sobre todo cuando la violencia ha experimentado un dramático aumento.

Opinión

» Acciones afirmativas: ¿reparación o daño?

En Chile hay motivos de preocupación respecto al trabajo de la Convención para resolver cuestiones extremadamente delicadas como lo son “acciones afirmativas” referidas a minorías étnicas. La pregunta es cómo se están tratando materias que claramente van más allá de la creación de condiciones para garantizar igualdad de oportunidades y terminar con la desprotección o discriminación.

Por Álvaro Ortúzar

» La triste historia se repite

Hoy más que nunca se hace evidente la necesidad de contar con una educación no sexista y una educación sexual integral, que permee entre las y los estudiantes, pero también en equipos directivos, docentes, trabajadores/as y las familias.

Por Alejandra Sepúlveda

El café diario

La prueba de fuego del gobierno frente al orden público. Luego de las críticas surgidas desde la propia coalición de gobierno por el control del orden público en Plaza Baquedano el viernes pasado, muchos se preguntan qué sucederá hoy con las habituales manifestaciones en ese sector y, más aún, cómo se manejará una fecha tradicionalmente violenta, como lo es la conmemoración del Día del Joven Combatiente el próximo martes 29 de marzo.

De nuestro portal

Paula: Niños intérpretes. Cómo es crecer con padres sordos.

Qué pasa: ¿Está bien tomar melatonina para dormir? Médicos explican la utilidad y riesgos de su consumo.

Práctico: Sabores para disfrutar en otoño. Aunque cada vez tengamos más variedad de frutas y verduras disponibles durante todo el año, vale la pena tomar en cuenta la estacionalidad de los productos.

Culto: ¿Todo falso? Por qué se retiró de las tiendas el polémico libro La traición de Ana Frank.

En portada

