Lo que tienes que saber este viernes en La Tercera: tras reclamos argentinos, ministra Siches se disculpa por utilizar el término Wallmapu

Tras reclamos argentinos, ministra Siches se disculpa por utilizar el término Wallmapu

Ad portas de que este lunes el Presidente Gabriel Boric inicie su primera gira internacional en Argentina, la ministra del Interior, Izkia Siches, ofreció disculpas por utilizar la expresión Wallmapu para aludir a los territorios del pueblo mapuche, lo que había generado duras críticas y reproches de parte de autoridades y dirigentes políticos del país trasandino.

Según los reclamos argentinos, el uso del término Wallmapu legitima una reivindicación indigenista que involucra y compromete parte importante de su territorio, como las provincias de Mendoza, el sur de Buenos Aires y parte de Córdoba, además de La Pampa, Río Negro, Neuquén y Chubut en la Patagonia.

Si bien la polémica inicialmente se había circunscrito a la queja del ex ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, con el paso de los días fue escalando, al punto de que algunos legisladores pidieron a la cancillería argentina elevar un reclamo formal a Chile aludiendo a una “grave intromisión a la soberanía nacional”.

“Para nada está en mi intención inmiscuirme en el territorio de nuestros hermanos transandinos. Quiero ser muy clara: el término está enfocado a nuestro territorio nacional (…) Si he producido malestar a nivel nacional o a nivel transandino, pido todas las excusas correspondientes”, dijo ayer la ministra.

La declaración de Siches se dio un día después de que en La Moneda se reuniera con el embajador argentino en Santiago, Rafael Bielsa. De acuerdo a un artículo de los periodistas Isabel Caro y Fernando Fuentes, aunque el tema no estaba en la tabla del encuentro, el impasse igualmente fue abordado de manera informal.

Desde la Cancillería, en tanto, comentaron que, si bien no ha habido ningún reclamo del gobierno de Alberto Fernández, las disculpas de Siches representan un gesto que ayudará a contener el malestar en el país vecino. Lee más de esta historia.

A foco...

> Estudio revela escaso interés de migrantes en la confección de una nueva Constitución

Un informe del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) a partir de la encuesta Voces Migrantes 2021 –en base a 1.020 entrevistas cara a cara– señala que un 46% de los extranjeros avecindados en Chile está poco o nada interesado en el actual proceso constituyente.

Para entender: el director del área Incidencia y Estudios del SJM, Ignacio Eissmann, dijo que el escaso interés en la nueva Constitución puede deberse, entre otros factores, a que “en las sociedades de acogida, donde Chile no es una excepción, a los migrantes se les imprime un carácter de semiciudadanos, al no considerarlos sujetos legítimos de derechos. Es como el típico ‘qué vienes a opinar si no es tu país’”.

Diferencias: dado que la comunidad extranjera residente en Chile no es homogénea, el estudio destaca que los migrantes mayores de 55 años de edad muestran un mayor interés respecto del trabajo de la Convención (48%) que los más jóvenes (36%). Lee más de esta historia.

Atención con...

> De victimario a víctima. El carabinero que hirió accidentalmente a un repartidor de comida mientras era golpeado en el suelo por una turba en medio de una marcha de la Confech, decidió querellarse por homicidio frustrado. Sigue leyendo

> Torres, el DC favorito de Boric. El ex diputado fue nominado superintendente de Salud, en un gesto del Presidente a la DC ante un Congreso sin mayoría oficialista. Sin embargo, en el partido resintieron la falta de interlocución institucional. Sigue leyendo

> Lavín y la nueva Constitución. El ex abanderado presidencial de la UDI cree que un resultado de 60% a 40% en el plebiscito de salida significaría un fracaso del proceso y la constatación de que la nueva Constitución divide más que suma. Sigue leyendo

Editorial

Controversia política por uso del “Wallmapu”

El uso desaprensivo que la ministra del Interior y otros funcionarios de gobierno han hecho de la expresión “Wallmapu” es ilustrativo sobre los efectos que trae la falta de prudencia o la exacerbación de causas que aparentan ser muy populares.

Opinión

» Derecho de propiedad

Para las economías de mercado, el derecho de propiedad es una institución absolutamente esencial. No es de extrañar que países como Finlandia, Canadá y Nueva Zelanda, para nombrar solo a aquellos que más se mencionan como modelos a seguir, figuran entre los países con mayores ingresos por persona y también con el derecho de propiedad mejor resguardado.

Por Rolf Lüders

» Un espacio sudamericano de integración

Urge recrear un espacio sudamericano de concertación política y económica con perspectiva latinoamericana. Se requiere para ello de un esfuerzo mayor basado en una lectura crítica y autocrítica de las experiencias pasadas. Las frustraciones en materia de integración regional son enormes. No hay espacio para nuevas partidas en falso.

Por Carlos Ominami

El café diario

Demanda por el Silala: la historia de un golpe diplomático. Hoy comienzan en La Haya los alegatos de la demanda presentada por Chile contra Bolivia por las aguas del río Silala, decisión que buscó adelantarse al país altiplánico que amenazaba con llevar a nuestro país al tribunal internacional acusando un desvío artificial del cauce. Para hablar sobre esta historia conversamos hoy con Heraldo Muñoz, quien era el canciller chileno cuando se definió la estrategia.

Revisa aquí el podcast

