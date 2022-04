Migrantes y nueva Constitución chilena: un 46% tiene bajo interés en su redacción

En 2020, los chilenos aprobaron por una abrumadora mayoría cambiar la Constitución actual. Desde entonces, las miradas han estado puestas en la creación del nuevo texto.

Sin embargo, en el caso de los inmigrantes -según un análisis hecho por el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) a partir de la Encuesta Voces Migrantes 2021-, un porcentaje importante no tiene mucho interés en su redacción, aunque quienes llevan más años residiendo en el país y los mayores de 55 años serían el grupo más atento a la instancia.

Es así como un 46% de los migrantes señaló estar “poco” o “nada interesado” en la redacción de la nueva Carta Magna, según la encuesta, realizada junto a la agencia Ekhos, que fue efectuada cara a cara a 1.020 inmigrantes mayores de 18 años residentes en 42 comunas del país, entre septiembre y octubre del año pasado. Mientras que solo el 37% de los migrantes indicó estar “interesado” o “muy interesado” en el proceso, según esta radiografía. Un 16% no sabe o no responde.

El director del área de Incidencia y Estudios del Servicio Jesuita a Migrantes, Ignacio Eissmann, explica que esto puede reflejar varios fenómenos. Uno de ellos es la “naturaleza del proyecto migratorio, porque cuando el objetivo es laboral, todos los esfuerzos se ponen en tener mejores condiciones económicas y poder asentarse”.

Por otro lado, estos datos también reflejarían que “en las sociedades de acogida, donde Chile no es una excepción, a los migrantes se les imprime un carácter de semiciudadanía, al no considerarlos sujetos legítimos de derecho en el país que los recibe. Es como el típico: ´qué vienes a opinar, si no es tu país”, afirma Eissmann.

Quiénes son los más interesados

Sin embargo, la comunidad extranjera en Chile no es homogénea y los números así lo demuestran. De acuerdo al estudio, el interés en el proceso constituyente varía según factores como la edad, el país de nacimiento y el tiempo de residencia en el país.

Los inmigrantes de 55 o más años tienen más interés en el proceso de redacción de una nueva Carta Magna que las personas entre 18 y 54 años. Un 48% de los encuestados mayores de 55 se siente “interesado” o “muy interesado”, cifra que baja a un 36% en los menores de 55.

Respecto del país de nacimiento, el interés es mayor en personas provenientes de Colombia, donde un 44% está interesado en el proceso. Le siguen los migrantes peruanos (41% de ellos) y venezolanos (31% de ellos).

En tanto, solo un 23% de quienes provienen de Haití se encuentran interesados en la tarea que está desarrollando la Convención. De acuerdo con el director de Incidencia y Estudios del SJM, ello se debería tanto a “la diferencia idiomática, como la mayor racialización que se asocia a las personas haitianas, quienes presentan los mayores índices de discriminación”.

En relación al periodo de permanencia en territorio nacional, la radiografía muestra que quienes llevan más años de residencia se encuentran más interesados en el proceso que está llevando a cabo la Convención Constitucional que quienes están hace menos tiempo en el país.

Un 44% de quienes llevan más de cinco años de residencia se encontraban interesados en la redacción del texto que podría regir a Chile, lo que baja a un 34% en quienes llevan menos que ese período.

Sus prioridades

Ante la pregunta abierta de qué temas se debiesen incorporar a la Constitución, el 28% señaló tópicos asociados al “Acceso y ampliación de derechos sociales”, destacando la necesidad de que la nueva Carta Magna aborde temas de salud, educación y desigualdad social.

Mientras que un 18% apuntó a temas exclusivamente relacionados con migración, como agilizar los procesos y plazos de respuesta de visados, bajar los índices de irregularidad migratoria y temáticas de racismo. En tercer lugar aparecen temas de seguridad pública, como delincuencia y narcotráfico (6%), y más atrás tópicos específicos de economía y trabajo (5%). No obstante, casi un 40% no respondió a la interrogante.

Actualmente, el Servicio Jesuita a Migrantes está desarrollando el Proyecto Constitución y Migración, que busca incentivar la participación de la población migrante en los distintos instrumentos de participación popular contemplados en el proceso, como cabildos y plebiscitos. De hecho, este sábado 2 de abril realizará un cabildo online con los convencionales Gaspar Domínguez, Malucha Pinto y Yarela Gómez. Además, busca que se plasmen elementos que favorezcan la inclusión de las personas migrantes en Chile en la nueva Carta Magna.