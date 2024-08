Ministro Cataldo no descarta suspensión de clases en más comunas afectadas por el sistema frontal

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, abordó este jueves la posible suspensión de clases en más regiones del país producto del sistema frontal que afecta a la zona sur y que se estima avance durante la tarde hacia el norte. Actualmente, son más de 70 comunas que se encuentran bajo esta medida, según informó el secretario de Estado.

Fue durante una actividad en Maipú en la que se dio inicio a la aplicación de la Encuesta de Juventud y Bienestar 2024, la cual busca dar a conocer las condiciones de vida de adolescentes, que Cataldo fue consultado por la medida que rige a las regiones de Los Ríos y Los Lagos en su totalidad, y algunas comunas de Ñuble, Biobío y La Araucanía.

“En este momento tenemos más de 70 comunas con suspensión de clases. Partimos la jornada sobre 40, pero se han ido sumando durante lo que va del día”, detalló.

“En ese sentido, estamos monitoreando. Por cierto que para nosotros es una decisión de última ratio el suspender clases, no es lo que deseamos, pero dada la cantidad de agua que cae en algunos territorios se vuelve algo insoslayable”, añadió.

Asimismo, explicó que la decisión de suspender las jornadas educacionales en más comunas se tomará tras el desarrollo de los Comités para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) que se realicen en casa zona.

Junto con ello, reiteró que “no queremos suspender clases”, pero que es una medida que se evaluará conforme avance la sistema frontal. “Esperamos tomar esa decisión lo más temprano para que las familias, las comunidades sepan con antelación, pero si tenemos la posibilidad y las proyecciones meteorológicas nos indican que no es necesario obviamente vamos a priorizar que los estudiantes sigan en clases y no pierdan un día ni una hora de clase durante lo que queda del año”, indicó.