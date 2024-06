Ministro Cataldo por CAE: “Se ha dado un debate que creo que ha sido súper reduccionista”

Este domingo el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, fue consultado por el debate que se ha formado en torno al proyecto para solucionar el CAE que desde el gobierno han indicado que se presentará en septiembre.

Al respecto, el secretario de Estado recordó que el proyecto de ley que presentarán busca la modernización del sistema de financiamiento a la educación superior, y esto “va a incorporar un nuevo instrumento que va a reemplazar todo el sistema de créditos, porque acá se habla de uno, pero en realidad son varios”.

“Está el Fondo Solidario, el Crédito con Aval del Estado, el Crédito Corfo. De hecho, yo soy deudor del Fondo Solidario, estoy al día, y me pongo como ejemplo porque se ha dado un debate que creo que ha sido súper reduccionista, que es el debate sobre la condonación o no del CAE”, expresó.

En esta línea, el ministro sostuvo que “no es solo un instrumento, hay varios, hay distintos tipos de deudores también, y en distintas condiciones. Entonces, yo siempre me hago la pregunta -y lo he dicho varias veces- de si es razonable que una persona, por ejemplo, como yo, que soy ministro de Estado, que tiene deuda crediticia a propósito de su estudio -yo termino de pagar este año- se me condone la deuda considerando que yo he ido al día y que tengo capacidad de pagarlo”.

Entonces cuando se habla de justicia y progresividad, explicó, “precisamente de lo que hablamos es de que tenemos que atender los casos que más lo necesitan”.

“Lo que hemos construido como propuesta y estamos trabajando con el Ministerio de Hacienda, es que nuestra solución al problema del nuevo sistema de financiamiento y de la reorganización de la deuda estudiantil, tiene que darle una solución a cada uno de los tipos de deudores que tenemos, que son muchos”, explicó.

Hay algunos que han egresado, otros que continúan estudiando, otros que lograron titulares, y otros que desertaron y nunca obtuvieron un título, enumeró. Entonces, sostuvo Cataldo, “son criterios que son los fundamentos de la iniciativa legal que estamos trabajando y que antes de septiembre no vamos a contar nada porque estamos trabajando en el diseño técnico”.

El proyecto para solucionar el CAE, destacó la autoridad, “es un compromiso que el Presidente ratifica y en septiembre vamos a presentar la iniciativa legal y esperamos que ahí se dé todo el debate que sea necesario”.

“Todos van a tener algún tipo de respuesta contextual a su realidad”, indicó.