Ministro de Defensa anuncia que se establecerán “reglas del uso de la fuerza” para las FF.AA. en procesos electorales

Con el objetivo de exponer los ejes principales de su gestión como nuevo ministro de Defensa, Mario Desbordes, participó este martes por primera vez de la comisión de Defensa Nacional del Senado. El secretario de Estado anunció que se establecerían “reglas del uso de la fuerza” en procesos electorales para las Fuerzas Armadas.

En la instancia, el titular de Defensa destacó el desempeño de las FF.AA. en el marco del estado de excepción a raíz de la pandemia de Covid-19 y enfatizó el rol que cumplirán en los próximas votaciones.

En esa línea, “aprovecho de contarles que se van a establecer también reglas del uso de las fuerza para las votaciones populares y escrutinios para las Fuerzas Armadas”, anunció.

Si bien -añadió- actualmente existe un protocolo para el uso de la fuerza, por ejemplo, para estados de excepción constitucional, afirmó que “vamos a hacer el mismo ejercicio para votaciones populares y escrutinios”.

Uno de estas votaciones será precisamente el plebiscito constituyente de octubre. El ministro Desbordes describió que este proceso será “un hecho histórico para nuestra democracia” y detalló que dos días antes, el 23 de ese mes, las FF.AA. tomaran a su cargo los locales de votación.

“Estamos hablando de 2.240 locales -según se ha conversado con el Ejecutivo y el servicio-, que van a ser custodiados por 26.880 efectivos de las Fuerzas Armadas. En promedio son 12 efectivos por local de votación”.

Además, “tenemos el 29 de noviembre las primarias para gobernadores regionales y de alcaldes. Y cinco procesos el año 2021″, añadió.

En vista de eso, “vamos a desarrollar las instrucciones sobre normas de comportamiento de las FF.AA. en dichos procesos”.

Por otro lado, respecto a la realización de un plebiscito seguro en medio de la pandemia, el secretario de Estado afirmó que “no hay recursos humanos” para poder abrir más locales, por esa razón -entre otros puntos- se había optado para hacerlo en un horario más extendido.

“Ojalá pudiéramos abrir 2.000 locales más, pero no hay más recursos militares si queremos hacerlo bien en los locales que están abiertos”, dijo.

La Araucanía

El ministro, además, se refirió a la situación que vive actualmente la Región de La Araucanía tras los enfrentamientos que se vivieron el fin de semana.

Al respecto aseguró que “nuestras FF.AA no están realizando labores de orden y seguridad (...) esa es labor de las policía, y hay que reforzarlas. Nuestras Fuerzas Armadas, en el contexto del estado de emergencia, están para colaborar en el control de la pandemia y también están desplegadas realizando algunas ayudas y apoyo, por ejemplo, a mantener operativas la Ruta 5 Sur y las vías férreas”.

“Este fin de semana hubo varios episodios complejos, donde patrullas han sido atacadas con armas de fuego”, y añadió: “Es evidente que el personal de FF.AA tiene el legítimo derecho a defenderse, haciendo un uso racional y proporcional de los medios. Pero insisto, nuestras Fuerzas Armadas no están en funciones de control del orden público (...) No están para enfrentar el denominado conflicto mapuche, ese no es su rol”.

Pandemia

Desde que el Ejecutivo decretó el estado de excepción constitucional de catástrofe -el 18 de marzo- debido a la situación sanitaria por el coronavirus, Desbordes sostuvo que 32.930 funcionarios de las Fuerzas Armadas se han desplegado a nivel nacional.

Asimismo, se han realizado más de 1,3 millones de fiscalizaciones en toque de queda, más de 11 millones en comunas en cuarentena total y sobre las 12 millones en aduanas sanitarias.

“Todas llevadas a cabo de manera impecable. La cantidad de reclamos es ínfima, es muy, muy pequeña”, añadió el ministro de Defensa.