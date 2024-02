“No pudo haber muerto en vano”: hermano de Anastasia Orellana tras confirmar su hallazgo entre las víctimas del incendio

Durante la jornada de este sábado el Servicio Médico Legal (SML) confirmó el hallazgo del cuerpo de Anastasia Orellana Díaz. Esto en medio de las pericias que ha realizado el organismo para identificar a las víctimas fatales de los incendios.

Los familiares de la joven de 14 años, estaban realizando su búsqueda tras el siniestro que afectó a la Región de Valparaíso. Fue en esas circunstancias que el hermano de la menor realizó un llamado por redes sociales para encontrar su paradero.

Sin embargo, fue en la mañana de este sábado que el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, en conversación con Radio Festival confirmó los hechos. “Efectivamente el Servicio Médico Legal logró identificar el cuerpo de Anastasia Orellana, una vecina de Quilpué, que la estaba buscando su hermano, con mucho agobio, por cierto. Es una situación muy terrible”, señaló.

El hermano de la joven, Ariel Orellana, conversó con Las Últimas Noticias, donde compartió su pesar tras lo sucedido, no solo con su hermana, sino que con toda la catástrofe que afectó a la Región de Valparaíso. “Me he sentido solo en la búsqueda. La gente tiene que armas sus campañas y hacerlo por sus propios medios. Un sistema de búsqueda y rescate a nivel estatal, no existe”, indicó.

Junto con ello, llamó al gobierno para que se avance en una normativa que atienda lo que ocurre cada año con estos siniestros. “Espero que las autoridades busquen a los responsables de estos incendios mal intencionados y que se promulgue la ley anti-incendios”, expresó.

Cabe recordar que previo a su desaparición, la menor envió un mensaje a sus hermanos de que se encontraban evacuando, ya que su casa comenzó a ser consumida por las llamas. Ese fue el último contacto que se tuvo con ella.

Tras esto, Anastasia, su madre, su padrastro y sus dos perritos huyeron en un furgón, no obstante, en los días posteriores fueron encontrados los cuerpos de ambos adultos y las mascotas. Sin embargo, de la joven no se sabía su paradero.

Por eso se inició la búsqueda de la joven, que terminó este sábado luego de confirmar que su cuerpo se hallaba en las dependencias del SML, identificándola por una prueba de ADN.

¿Quién era Anastasia Orellana?

Anastasia Elizabeth Orellana Díaz era una joven de 14 años que vivía con su madre y su padrastro en un domicilio ubicado en el sector de Pompeya Sur, en la comuna de Quilpué. En su casa, también tenían dos perros como mascotas.

La joven nacida en junio de 2009, era fanática de la cantante Mon Laferte, así lo señaló su hermano, Ariel Orellana, en el último vídeo que subió en su cuenta de Instagram, donde hacía el llamado para seguir difundiendo información de Anastasia.

“Mi hermana había salido recién de octavo básico, nació en junio del 2009. Como cualquier niña, tenía sueños, y uno de esos era ser militar. Le gustaba mucho el mar y cantar, era fanática de Mon Laferte”, recordó su hermano, mientras conversaba con Las Últimas Noticias.

“Anastasia no pudo haber muerto en vano, ojalá que muchos recuerden lo que está pasando y, en base a esta ley, se pueda honrar su nombre”, cerró.