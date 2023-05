Orrego arremete de nuevo contra Matthei por rotonda Baquedano: “Un alcalde no puede definir que un proyecto no va porque no le gusta”

Esta mañana el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, se refirió al enfrentamiento que protagonizó ayer con la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, respecto al proyecto que busca eliminar la icónica rotonda de Baquedano, en el marco de la renovación del eje Alameda-Providencia.

“Ahí, donde se ha hablado tantos años de una plaza, por fin va a haber una plaza. Un espacio que va a conectar tres parques emblemáticos de Santiago”, había afirmado Orrego, anunciando la eliminación de la rotonda.

Por su parte, la jefa comunal advirtió que el gobernador “no tiene facultades para anunciar eso. Con mucho respeto lo digo, él puede llamar a todos los arquitectos, a todos los ministros y a todos los empresarios, eso no sustituye lo que tienen que decir nuestros vecinos”, señaló, insistiendo en que existía una “obsesión por eliminar esta plaza”.

Bajo ese escenario, esta mañana en conversación con radio ADN, el gobernador calificó la situación como “una polémica artificial” y aseguró que la idea del proyecto no es nueva, e incluso señaló que la misma alcaldesa estaba de acuerdo con los cambios.

“Todo el mundo sabe de este proyecto hace casi diez años, este fue un concurso internacional en el cual el Estado, a través de cinco ministerios, la intendencia de entonces y los cuatro municipios adjudicó a una oficina de arquitectos chilenos en alianza con otras internacionales, un diseño muy importante para todo el eje Alameda-Providencia que incluía también un rediseño de Baquedano, y esto se relanzó el año pasado con la presencia de la alcaldesa”, aseguró el gobernador.

Sobre las declaraciones de Matthei, respecto a que Orrego no poseería las “facultades” para anunciar la eliminación de la rotonda, el gobernador señaló:

“Más que decir ‘el gobernador no tiene la atribución’, yo lo diría al revés, un alcalde no puede definir que simplemente un proyecto no va porque no le gusta. Ahora, lo paradójico en este caso es que yo le podría mostrar las declaraciones de la alcaldesa Matthei explicando porqué era bueno hacer el cambio hace tres meses”.

Al ser consultado derechamente si es que, a su parecer, la alcaldesa había cambiado de opinión, Orrego aseguró: “No es lo que digo yo, vean las declaraciones, aquí uno puede tener opiniones personales pero no hechos personales”.

Foto: Diego Martin / AgenciaUno.

Respecto a los dichos de la jefa comunal sobre una “obsesión” con el lugar y el llamado que hizo a priorizar el rediseño de “sectores que están brutalmente malos” en el eje Alameda.

Orrego aclaró que, “cuando se dice ayer que estamos obsesionados con la plaza Baquedano la verdad es que no es efectivo, porque mi única obsesión es recuperar la ciudad para las personas (…) llevamos cerca de un 30-35% de recuperación de fachadas en el eje, desde Lo Prado hasta Plaza Italia”.

Asimismo, precisó que, ya se han efectuado arreglos en otros sectores del eje y que se ha avanzado en el rediseño de Plaza Italia. “Si usted pasa por ahí se dará cuenta que no es una plaza, es una rotonda. Si usted revisa las declaraciones de diciembre de la alcaldesa Matthei, ella explicaba lo que todos hemos explicado siempre, que queremos que ese sea un lugar de peatones, que se puedan reunir los parques”.

En esa línea, explicó que el proyecto es “de la ciudad” mas no de la comuna de Providencia, “son proyectos que se deciden a nivel de la ciudad, no solamente de la comuna, Imagínese si cada comuna dijera que no quiere que pase el Metro, no tendríamos metro no más”.