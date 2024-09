Presidente del Cuech y millonario sueldo de Cubillos en la USS: “Las explicaciones las deben dar quienes fijaron la remuneración”

Osvaldo Corrales, rector de la Universidad de Valparaíso y presidente del Consorcio de Universidades del Estado de Chile (Cuech), abordó esta jornada la polémica en torno a la candidata a alcaldesa de Las Condes, Marcela Cubillos, luego de que El Mostrador revelara que recibía un sueldo bruto mensual de $17 millones en la Universidad San Sebastián (USS) por impartir clases y dirigir investigaciones que presuntamente nunca habría realizado.

Debido a esto, desde la Superintendencia de Educación Superior anuncarion la jornada de ayer que oficiarán a la casa de estudios.

En entrevista con CNN Chile esta mañana, Corrales explicó que a su parecer, esta situación es “un síntoma” de un sistema “que ha sido diseñado de una forma totalmente asimétrica”.

“Me refiero al sistema de educación superior, porque se ha constituido un subsistema que -sin perjuicio que funciona con fondos públicos- está completamente desregulado”, indicó. “Es decir, no está afecto a las regulaciones que pesan sobre otras instituciones que reciben iguales fondos públicos”.

En este sentido, señaló que si bien la San Sebastián es una institución privada “en sus estados financieros se ve reflejado que por concepto de becas fiscales, es decir, de dinero público, recibe algo así como 37.000 millones de pesos”.

“Esa es más o menos la misma cifra que recibe la Universidad de Valparaíso, que es una universidad del Estado, por concepto de gratuidad. La Universidad de Valparaíso está sometida a un conjunto de regulaciones, porque siempre se nos dice que las universidades públicas deben estar sometidas a esas regulaciones, porque manejan dinero público, dinero que es de todos los chilenos”, explicó.

Consultado específicamente sobre cómo se explicarían los $17 millones que recibía Cubillos, Corrales expresó que “ciertamente es muy inusual” y que “no se manejan habitualmente sueldos de esa cantidad en lo que se refiere a académicos de universidades chilenas”.

“No tengo una explicación. La explicación la deben dar quienes fijaron esa remuneración”, sostuvo.

La remuneración que reciben los académicos de universidades chilenas, “son sueldos que, eventualmente, para un profesor titular, jornada completa, dependiendo la institución, pueden variar entre los tres y medio, cuatro millones de pesos, hasta los seis millones de pesos”.

En las universidades del Estado, las diferencias remuneracionales están explicadas en función de ciertos criterios, y están afectos a regulaciones que se pueden ver por ley de transparencia, explicó.

“Las personas que acceden a las remuneraciones más altas, o bien ocupan cargos directivos de gran responsabilidad, o bien son profesores y profesoras que han obtenido grados de doctor, son académicos que son activos desde el punto de vista de las publicaciones en revistas indexadas y con alto impacto”.

“Si bien hay académicos y académicas que puntualmente pueden recibir remuneraciones mayores o menores, habitualmente eso tiene que ver con estímulos que se les entregan por haber ejecutado un proyecto muy importante, por haber inscrito una patente que le trae algunas regalías, por haber sido inventor o inventora”, señaló. “A mí lo que me parece es que esos criterios son los que tienen que explicar las diferencias remuneracionales porque de alguna manera están en el centro de la actividad académica, son la razón de ser de nuestras instituciones”.

En el caso de Cubillos y los antecedentes que se han conocido públicamente, señaló, el criterio para su sueldo “no queda claro”, ya que “los libros que ella ha publicado realmente no podrían ser categorizados en el criterio de publicaciones científicas y al parecer tampoco la envergadura de la docencia que ella realizaba, de acuerdo a la declaración que yo le escuché, parecía particularmente gravosa o significativa”.

Consultado sobre si debería haber un pronunciamiento de parte de la universidad o de su rector, el exministro de Economía, Hugo Lavados, el presidente del Cuech, expresó que sí.

“Los rectores somos los líderes de las instituciones de educación superior, somos sus representantes legales, y a mí me parece que lo apropiado cuando las instituciones enfrentan situaciones de este tipo, es que efectivamente los rectores demos las explicaciones que corresponden”, sostuvo. “También ante la opinión pública, porque por supuesto yo me imagino que esto no solo ha tenido una repercusión mediática, también me imagino, y es lo que yo al menos he escuchado, ha tenido una repercusión al interior de esa propia comunidad”.

“A mí me parece que lo propio es que la universidad dé una explicación, más allá incluso de la fiscalización de la Superintendencia de Educación Superior”, afirmó.