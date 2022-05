Presidente Gabriel Boric: “La legitimidad de las policías no se recupera solo cortando cabezas cada vez que hay un problema”

El Presidente Gabriel Boric abordó nuevamente los hechos de violencia registrados el domingo en el barrio Meiggs, en donde comerciantes ambulantes dispararon a quienes se manifestaban en el marco de la marcha Central Clasista de Trabajadores.

Debido a los disparos, tres personas resultaron heridas por impactos de bala, por lo que fueron trasladadas a la ex Posta Central. Una de ellas es periodista y se encuentra en riesgo vital.

Debido a los incidentes, ese mismo día la delegada presidencial de la Región Metropolitana, Constanza Martínez, anunció una querella desde el gobierno contra quienes resulten responsables de los disparos. Una acción a la que también se sumó la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, y su par de Estación Central, Felipe Muñoz, quienes interpondrán querellas por desórdenes públicos y por tenencia ilegal de armas.

Además, el lunes, desde el gobierno anunciaron que se dispuso una investigación interna a Carabineros por parte del Ministerio del Interior, “frente a hechos que han puesto en duda la conducta de Carabineros” durante la manifestación y debido a “las imágenes donde aparecen personas cerca de vehículos policiales”. Un hecho que también provocó solicitudes de renuncia en contra del director general de Carabineros, Ricardo Yáñez, por parte de figuras del oficialismo.

En conversación con Radio Cooperativa, el Mandatario fue consultado esta mañana por aquella situación y, en concreto, respecto a las peticiones de dimisión de la autoridad policial.

Al respecto, el Jefe de Estado explicó que “nosotros permanentemente estamos evaluando a todas las autoridades. Yo recibo un sinfín de peticiones todos los días respecto a diferentes autoridades del Estado”.

Sin embargo, precisó en que “a mí lo que me interesa es sacar adelante la reforma de Carabineros, me interesa que en el caso de Estación Central se realice una investigación al detalle para saber si existe algún tipo de connivencia a propósito de las imágenes que hay de delincuentes conversando con carabineros (...), y que no les quepa duda que vamos a aplicar una mano dura respecto a estos temas, porque necesitamos recuperar al legitimidad de las policías”.

“Y la legitimidad de las policías no se recupera, desde mi punto de vista, solamente cortando cabezas cada vez que hay un problema. Cuando sea necesario lo vamos a hacer, que no les queda duda, pero acá el trabajo es mucho más quirúrgico y de largo plazo que de machete”, agregó.

Sobre aquel análisis, el Mandatario también abordó el estado de legitimidad de las instituciones actualmente. A su juicio, “las instituciones hoy no dan al ancho” y aseguró que uno de los principales desafíos de este gobierno será “recuperar la solidez de las instituciones y la capacidad de mediación entre la sociedad chilena y la institucionalidad, que hoy eso prácticamente no existe”.

“Todas las instituciones están profundamente debilitadas, desde el Parlamento, las policías, la justicia hoy un poco menos”, agregó, sin embargo precisó en que aquello “es sin lugar a dudas un riesgo”.