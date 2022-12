“Que se investigue y se cumpla con la Justicia”: la declaración de RN por indagatoria que complica a Raúl Torrealba

La directiva de Renovación Nacional (RN) había declinado referirse a la investigación que lleva adelante la Fiscalía Metropolitana Centro Norte en contra del exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, por una serie de irregularidades bajo su administración de la municipalidad, antecedentes que develó este sábado un reportaje de La Tercera.

Eso hasta ahora. A través de un comunicado firmado por su pro secretario contralor, Manuel José Errázuriz, la tienda opositora remarcó que esperan “que se investiguen” los delitos por los que se le acusan al exalcalde Torrealba y que lo tienen pronto a ser formalizado.

“Ante el caso contra el ex alcalde Raúl Torrealba, Renovación Nacional espera que se investigue profundamente por parte del Ministerio Público con el objetivo de aclarar todos los hechos, investigar las denuncias, se establezcan todas las responsabilidades y que se cumpla con la justicia”, señaló el escueto comunicado emitido por Renovación Nacional.

En concreto, el “Tronco” –apodo de Torrealba– estaría a punto de ser formalizado por los delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, fraude al Fisco, falsificación de documentos públicos y lavado de activos. Hechos que la fiscalía está indagando luego de la denuncia presentada por el director jurídico de la actual administración de la Municipalidad de Vitacura, a cargo de la alcaldesa Camila Merino (Evópoli).

Según consta en la querella presentada por la actual administración -a la cual tuvo acceso La Tercera Sábado-, el director de las corporaciones municipales de derecho privado Vita Salud, Vita Emprende y Vita deportes, Domingo Prieto Urrejola, le informó a la actual alcaldesa una serie de hechos de los cuales habría sido testigo.

“También aseguró a la alcaldesa que su firma había sido falsificada para girar dinero en efectivo desde las corporaciones, que, a su vez, recibían plata de Vitacura, y que dichos montos tenían como destino las arcas particulares de Torrealba y Antonia Larraín (exdirectora de Dideco y colaboradora de Torrealba)”, señala el reportaje de LT Sábado.

El comunicado, en tanto, recordó que Torrealba renunció a su militancia en Renovación Nacional el 5 de septiembre del año pasado.

Según pudo confirmar La Tercera PM, en la interna del partido se discutió la salida comunicacional para hacer frente a los antecedentes revelados por el reportaje. De ese modo, se estableció que tema quedara radicado en vocerías del senador Francisco Chahuán, con la idea de que otros voceros -como el secretario general, Diego Schalper- no abordarían el asunto. El ex alcalde, otrora dirigente influyente del partido, no es cercano a la actual mesa que encabezan ambos personeros.

La bajada comunicacional que se abordó fue recalcar que Torrealba renunció al partido, y que en la declaración formal en que anunció su salida afirmó justamente que se trataba de “investigación judicial de la que me corresponde únicamente a mí hacerme cargo, en términos personales”.

En esa línea, además se esperaba resaltar el principio de la presunción de inocencia, y que la investigación judicial aún no ha terminado, por lo que no se pueden sacar conclusiones al respecto.

Presidente del CPLT: “Estas cosas van a seguir pasando mientras sea fácil hacerlo”

Entre las otras reacciones que ha suscitado la relevación de los antecedentes que complican a Torrealba, está la del presidente del Consejo para La Transparencia (CPLT), Francisco Letura, quien señaló este sábado a raíz de reportaje que “acá hay que cambiar muchísimas reglas”.

“Estas cosas van a seguir pasando mientras sea fácil hacerlo y sea de poco riesgo. Acá hay que cambiar muchísimas reglas, hay que subir las penas, hay que aumentar las facultades de Contraloría que claramente no están funcionando, no puede ser que más de la mitad de los municipios de Chile tengan investigaciones penales pendientes en este momento. Hay que aumentar la fiscalización y la transparencia y también hay que hacer responsables a los concejales porque pareciera que están de adorno”, criticó Leturia.

En la misma línea, la directora de Chile Transparente -institución dedicada a combatir la corrupción-, María Jaraquemada, señaló que “muchos casos de corrupción se conocen por desavenencias entre los ex cómplices, por eso es tan clave tener mecanismos de delación compensada y protección de denunciantes”.

“Si todo esto es cierto, el sistema falló estrepitosamente y urge apretar varias tuercas”, cerró a través de redes sociales Jaraquemada.