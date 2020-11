Quién es el general Ricardo Yañez, el nuevo general director de Carabineros

Hasta este 19 de noviembre, el sanfernandino Ricardo Yáñez Reveco se desempeñaba como subdirector de Carabineros. De hecho llevaba pocos días en eso, puesto que desde el 6 de noviembre, cuando se oficializó el nuevo Alto Mando había pasado a ocupar ese cargo desde su posición como Director Nacional de Orden y Seguridad.

Quizás ese origen campechano lo materializó en una de las frases que solía mencionar en los balances semanales: “los más porfiados de los porfiados”. En la ciudad de la sexta región, en el Colchagua profundo, el nuevo general director de Carabineros hizo sus primeros estudios en la escuela “Jorge Muñoz Silva”, desde primero a sexto básico y luego, en el Instituto San Fernando desde séptimo a cuarto año medio.

Quienes conocen al general Yáñez lo califican como un carabinero en terreno. De comisaría. Siempre ligado a labores de Orden Público, el general egresó de la Escuela de Oficiales de Carabineros en 1988, con el grado de subteniente.

Así comenzó una carrera que en 2016 lo dejó en el grado de general, a cargo de la Zona de Tarapacá. Su especialidad, dicen al interior de Carabienros, son dos cosas: la labor operativa y estadística. Ya en 2013, cuando era jefe de la prefectura Oriente, instauró junto al general Victor Herrera, un sistema de análisis de datos, de manera georeferenciada, con los puntos calientes de delitos en la zona.

Ese modelo lo replicó en su carrera de general. En 2018 volvió a la Región Metropolitana, cuando fue ascendido a general inspector, en el cargo de jefe nacional de la Dirección de Orden y Seguridad.

Ese cargo le trajo una alta exigencia laboral, pero también un beneficio: en el gobierno lo conocieron en terreno. En la Subsecretaría del Interior lo “ficharon” como su favorito, dado que conocía al dedillo los 27 procedimientos por minutos que asumía Carabineros en la calle.

Con el último cambio de mando, el gobierno no disimuló: lo dejaron de subdirector de Carabineros, en zona preferente en caso de que Rozas saliera. Con este movimiento, La Moneda no se exponía a una salida masiva de generales en caso que Rozas cayera, dado que no estaba comprometida el resto de la quina de generales. Y así ocurrió. El favorito de La Moneda ya está al mando de Carabineros.