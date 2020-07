Blumel tras aprobación del proyecto para retiro del 10%: “Una vez que el oficio promulgatorio llegue, ahí el Ejecutivo tiene que decidir el camino a seguir”

Como un “resultado predecible” describió esta tarde el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, la aprobación en la Cámara de Diputados -por 116 votos a favor - del proyecto de ley para el retiro del 10% de las cotizaciones de las AFP en el marco de la pandemia.

“El Congreso ha expresado una mayoría en una dirección la cual el Gobierno ha dicho que no comparte. No lo comparte por razones de forma y de fondo”, sostuvo. “Respecto a la forma, porque creemos que los mecanismos institucionales que se han usado son dudosos, son ambiguos, y eso no contribuye al buen funcionamiento de las instituciones. Y eso obviamente había que dejarlo puesto sobre la mesa, había que constatarlo”.

De fondo, agregó, tiene que ver con que el retiro de fondos no es finalmente la respuesta al problema de la ciudadanía.

“Sin duda lo que tenemos quizás como argumento más de fondo, tiene que ver con que nuestra convicción más profunda es que los problemas que enfrenta la clase media no lo tiene que pagar la clase media con sus ahorros previsionales, sino que tiene que ser a través de aportes del Estado”, indicó.

Es por eso, sostuvo, que ahora las prioridades en este frente serán despachar “cuanto antes” el proyecto que está actualmente en la Cámara del Ingreso Familiar de Emergencia y su ampliación, también acelerar el proyecto de ley que implementa el plan de apoyo de la clase media con el Bono de los 500 mil pesos.

“Esperamos que la próxima semana la Cámara despache ambos proyectos”, expresó.

Sobre si van a recurrir al Tribunal Constitucional ahora que la Cámara Baja aprobó el proyecto, el ministro indicó que todavía quedan pasos pendientes y por tanto “no hay que adelantarse”.

“Todavía quedan algunos procedimientos administrativos propios de la tramitación legislativa. El Congreso tiene que despachar el oficio promulgatorio al Ejecutivo, y una vez que el oficio promulgatorio llegue al Ejecutivo, ahí el Ejecutivo tiene que decidir el camino a seguir”, indicó.

Sobre la división que esto significó para el Gobierno y los partidos oficialistas, el ministro Blumel expresó que a su parecer, “los partidos políticos son fundamentales y las coaliciones de gobierno son muy importante”.

“Es indispensable que el Gobierno recupere cuanto antes su capacidad de trabajar en unidad y de fijar posiciones comunes en torno a aquellos principios y aquellas convicciones que nos mueves”, indicó

“Esto desde la perspectiva nuestra, ha sido un traspié muy importante”, sostuvo. “Lo hemos dicho desde el comienzo, lo reconocemos así, y debemos como coalición y como gobierno dar vuelta la página y enfocarnos en trabajar con mayor unidad”.

“Espero que la tónica de lo que tuvimos durante los primeros años de Gobierno de poder actuar con unidad lo recuperemos y dejemos atrás esta etapa de divisiones y diferencias que creo que no contribuyen”, agregó