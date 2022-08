Senado aprueba proyecto que permite pago oportuno de pensiones de alimentos y vuelve a la Cámara de Diputados

La Sala del Senado aprobó este martes el proyecto que busca el pago oportuno de las pensiones de alimentos para aquellos padres que estén incumpliendo la medida y busca distintas alternativas para hacerlos pagar.

El proyecto se enmarca en un mensaje y en la moción de las senadoras Claudia Pascual, Isabel Allende, Loreto Carvajal, Paulina Núñez y Yasna Provoste, que fueron refundidos, por medio del cual se establece un procedimiento y mecanismos efectivos para el cobro de las pensiones de alimentos adeudadas, facultando al tribunal competente para iniciar una investigación sobre el patrimonio activo del deudor en las cuentas bancarias, en las cuentas de ahorro previsional voluntario y en los instrumentos financieros o de inversión.

Asimismo, se establece que si el deudor o deudora de pensión, si no cuenta con los recursos suficiente para ello, la persona demandante podrá consultar a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) la disponibilidad de dinero para pagar.

El proyecto, también inhabilita a los “morosos” para ser candidatos a cargos públicos, tales como gobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes o concejales,

La senadora RN, Paulina Núñez, una de las autoras, aseguró durante el debate que este proyecto “nace a propósito de una moción que hemos presentado y que el gobierno recoge. Entendiendo que estamos respondiendo a una cuestión urgente y viene a terminar con la violencia económica. (…) Va a lograr el pago efectivo y expedito. (…) La votación por unanimidad muestra que hay un apoyo transversal, para que nunca más una mujer tenga que andar mendigando alimentos para sus hijos e hijas”.

En tanto, Isabel Allende (PS), planteó que “me resulta dramáticamente terrible de aceptar, que un 85% de los padres no paguen la pensión alimenticia de niños, niñas y adolescentes. Lo consideramos violencia hacia mujeres y niños, por eso buscamos el mejor instrumento posible que nos permita revertir esta situación (…), pero no podemos desconocer que pudiera darse el caso de deudores que no están en condiciones de pagar, para eso está la legislación, para escuchar”.

Desde el PPD, Ximena Órdenes, aseguró que “el no pago de pensiones alimenticias es una forma de violencia de género y que quedó evidenciada en el proceso de pandemia. Los datos son brutales: un 84% de las pensiones se encontraban impagas en pandemia. Estamos legislando para no seguir reproduciendo desigualdades”.

Ahora, el proyecto será devuelto a la Cámara de Diputados para continuar con su discusión legislativa.