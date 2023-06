Araos reconoce que no se llamó a Clínica Las Condes por caso de lactante fallecida por sincicial en San Antonio y anuncia investigación

Este lunes, el subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos, abordó en un punto de prensa la grave polémica que se generó luego de que se diera a conocer que Clínica Las Condes no fue consultada para ver disponibilidad de camas en el caso de la lactante fallecida la semana pasada en San Antonio por virus sincicial, menor que murió a la espera de ser trasladada a una cama crítica en Arica, puesto que, según se indicó en su momento, no habían camas más cercanas disponibles.

Sobre este caso, esta jornada Araos reconoció que efectivamente Clínica Las Condes no fue consultada sobre si tenía o no disponibilidad de camas pediátricas, pese a que así lo había afirmado la semana pasada.

“Pudimos constatar que no existieron registros de llamada a Clínica Las Condes”, reconoció. “Ante esta situación, he decidido tomar las medidas administrativas adecuadas para esclarecer el hecho y las causas, con el objetivo de poder dilucidar por qué no se llamó”.

En detalle, indicó, se instruyeron dos investigaciones para determinar responsables, ya que las otras clínicas sí fueron consultadas para ver su disponibilidad de camas.

“Hemos tomado la decisión de instruir una investigación sumaria para esclarecer los hechos de porqué sucedió esta situación, además hemos instruido una auditoría administrativa urgente con el objetivo de revisar el 100% del proceso para identificar las mejoras”, sostuvo.

Consultado sobre por qué en primera instancia informó que Clínica Las Condes sí había sido contactada, la autoridad de Redes Asistenciales indicó que se le había informado que el protocolo sí se había cumplido, por lo que esa fue la información oficial que dio a conocer.

“Fui informado que dicho protocolo se había ejecutado, tal cual había sido instruido, y en esta materia, fue lo que transmití hacia la opinión pública en los medios de comunicación”, señaló. “Dicho protocolo dice claramente que hay que utilizar, llamar y consultar por la disponibilidad de las distintas camas tanto en el sector público como privado, independiente si existiesen convenios”.

De acuerdo a Araos, pudieron verificar que no se había llamado a Clínica Las Condes este fin de semana, ya que tras el fallecimiento de la lactante se instruyó realizar una revisión del registro llamada por llamada.

Actualmente Araos es apuntado como el principal responsable por la falta de camas críticas pediátricas ante la alta demanda de los virus de invierno. Desde la oposición ya solicitaron su renuncia, mientras que desde el Partido Republicano exigieron su salida “en 24 horas”.