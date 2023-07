Columna de Juan Ignacio Eyzaguirre: “Avergonzado”

"Si bien las ideas de Fink se han prestado para algunos excesos, el centro de su propuesta sobre el propósito empresarial sería combatir el cortoplacismo de resultados. No hay otra manera de explicar que una determinada compañía mantenga deliberadamente relaciones negativas con sus stakeholders. Pues, no hay empresa sin clientes, empleados, proveedores o comunidades. En el corto plazo fijan su atención los analistas de Wall Street y se devengan importantes bonos. Pero no es donde se justifica la creación de valor de largo plazo."