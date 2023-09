Columna de Paula Escobar: La aplanadora... contra las mujeres

La golondrina no hizo verano.

El descuelgue de cuatro consejeros de Chile Vamos parece haber sido un episodio puntual, pues la aplanadora arrasó. Con los votos de Chile Vamos se aprobaron muchas materias controversiales para el Estado social de derecho (eximir pago de contribuciones, derecho a elección en salud, AFP, entre otras), incluidas varias que pueden impactar a las mujeres. Es el caso de la aprobación de “la ley protege la vida de quien está por nacer”.

La palabra ‘que’ (en la Constitución actual) versus ‘quien’ podría poner en riesgo el aborto en tres causales. Así lo han planteado, con desazón, no solo el oficialismo, sino también “íconos” del Rechazo del proceso pasado, como el abogado Jorge Correa Sutil: “Ponen en riesgo el aborto en tres causales sin prohibirlo”, dijo a Emol, agregando que considera “completamente inexplicable” la actitud de los consejeros que aprobaron. “Si querían dejar las cosas exactamente como estaban, bueno, ocupen el término exacto como estaba o digan algo así como ‘el aborto estará prohibido, salvo las causales excepcionales que la ley contempla en casos graves’ (...) Pero no, cambiaron el ‘que’ por el ‘quien’ y ahora dicen ‘no, no, no, si yo no he buscado prohibir el aborto’. ¿Y para qué lo hizo?”.

Lucas Sierra, abogado, profesor de la U. de Chile y ex CEP: “Va a ser un problema (...) La idea de que la ley protege la vida del que está por nacer, que ahora sería “a quien está por nacer”, es un cambio muy significativo para desafiar la ley de aborto en tres causales o cualquier otro intento del Legislativo de regular la interrupción del embarazo”, dijo a Ex Ante.

El solo poner en riesgo un derecho adquirido como este es, sin duda, pasarles la aplanadora a las mujeres. ¿De qué libertad hablan “las derechas” si le quitan a una mujer violada la posibilidad de decidir qué hace con un embarazo producto de esa violación? Su concepto de libertad del individuo frente al poder del Estado la defienden a rajatabla en cuanto a isapres, AFP, educación de los hijos, pero no la consideran al exigir que el Estado intervenga dentro de lo que pasa en el útero de una mujer en casos tan complejos como los que aborda esta ley.

Sumemos a esto que se aprobó la objeción de conciencia individual e institucional, lo que ha desatado gran preocupación por la amplitud de lo aprobado a nivel constitucional. Esa generalidad abre legítimas aprensiones sobre su posible aplicación.

Agreguemos a todo esto que se rechazaron dos normas que buscaban constitucionalizar la labor de cuidados y crianza (realizado mayoritariamente por mujeres). Una de ellas, una Iniciativa Popular de Norma (IPN). En consecuencia, solo se consagra el deber y derecho de las familias de cuidar y ser cuidado, sin un deber de apoyo por parte del Estado.

Por último, se rechazó la IPN que buscaba consagrar los derechos sexuales y reproductivos en la Constitución.

Esto revela el avance a nivel constitucional de la agenda ultraconservadora en términos de género de republicanos, que no esconde su voluntad de derogar toda forma de aborto, como prometía el programa de JAK en primera vuelta (así como la eliminación del Ministerio de la Mujer y otras materias). Ahora quieren que todos tengamos que vivir bajo sus preceptos.

¿De qué casa común hablamos? Y allí es donde llama tanto la atención que Chile Vamos no ponga (o saque) los votos clave donde pone la voz. Ello licua sus propios avances y evolución y, más importante, no reconoce la evolución de la sociedad.

La Encuesta Bicentenario UC 2022 muestra que la mayoría de las personas está a favor del aborto sólo bajo algunas circunstancias (51%) o en cualquier circunstancia (23%). Y solo el 23% está por prohibir el aborto en toda circunstancia (en 2006, era el 52%). Es coincidente la última encuesta CEP. En 1999, un 35% decía estar a favor de que el aborto sólo debe estar permitido en casos especiales, pero en 2023 esa cifra llega al 49%. Y quienes apoyan el aborto en cualquier caso pasaron, en el mismo periodo, del 10% al 30%. Quienes piensan que el aborto debe estar siempre prohibido antes fueron 55% y hoy bajaron al 19%. Como dijo Aldo Mascareño, investigador del CEP, “las tres causales ya están institucionalizadas”.

Las personas del P. Republicano tienen derecho a vivir de acuerdo a sus creencias, pero las mujeres -¡la mitad de la población!- también tienen derecho a vivir de acuerdo a sus propias convicciones, a contar con los derechos que el Estado de Chile ya les reconoce, y a luchar por cerrar las brechas que aún persisten entre hombres y mujeres.

Sería inaceptable entregarles a nuestras hijas y nietas menos derechos que los que ya se han conquistado.

Ningún pacto social podría basarse en tamaño retroceso.

Aún quedan etapas, pero la ventana de oportunidad se va cerrando.