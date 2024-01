¿Las legumbres te hinchan? Sigue estos 9 consejos para mejorar su digestión

Doble hervor: después de que estuvieron al menos 12 horas en remojo, Contreras sugiere colarlas y ponerlas a cocer con agua nueva y fría. Una vez que alcance el primer hervor, debes apagar el fuego y, con mucho cuidado de no quemarte, volver a colarlas, cambiarles nuevamente el agua y ponerlas a cocer de nuevo. Esta técnica la recomienda para las legumbres con una carga más potente de oligosacáridos, como los porotos —especialmente los negros— o las arvejas. Tras el segundo hervor, quedarán listas para ser cocinadas en guisos u otras preparaciones.

Preferir legumbres sin hollejo: así se le llama a esa membrana que recubre a las leguminosas, presentes casi siempre en garbanzos y porotos, y una de las grandes culpables de la hinchazón. “ Si comparamos a los garbanzos, por ejemplo, los sin hollejo son mucho más digeribles”, dice Contreras. Las lentejas rojas también suelen tolerarse mejor que las tradicionales. Muchas veces, en los empaques dice si las legumbres tienen hollejo o no. Las que no lo contienen, eso sí, normalmente son más caras.

Evita potenciar el efecto gas: en la cocina, hay veces que los alimentos pueden potenciarse para bien pero en otras para mal. En el caso de las legumbres, como son ricas en fibras y algunos carbohidratos no digeribles, Contreras sugiere evitar combinarlas con otros alimentos que tienen exceso de fibra, como por ejemplo los repollos, “que también son muy fermentables para nuestro intestino”. Por muy rico que sea, si no queremos hincharnos tampoco conviene acompañarlas de longanizas o embutidos, cuya alta cantidad de grasa y condimento no ayudan en la digestión.