Aguilera defiende la permanencia de Araos y La Moneda pide “mayor rigurosidad” ante crisis

Una reunión a solas tuvieron este lunes el Presidente Gabriel Boric y la ministra de Salud, Ximena Aguilera. El encuentro se dio a solo horas de que la secretaria de Estado y el subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos, enredaran -con una serie de declaraciones emitidas durante los últimos días- aún más la crisis que enfrenta el gobierno por el colapso del sistema de salud público ante el aumento de virus respiratorios y la falta de camas críticas a nivel nacional.

Del encuentro no hubo versiones oficiales. Sin embargo, fuentes de La Moneda afirman que en las últimas horas ambos han abordado la continuidad de Araos, a quien distintos parlamentarios -de oficialismo y oposición- le han pedido su salida. Esto, luego de que se confirmara que por un “error” no se contactó a la Clínica Las Condes, como había asegurado la autoridad la semana pasada, para trasladar a una lactante que falleció en medio de la falta de camas en San Antonio. Y, asimismo, luego de que solo el viernes se instruyera el aumento en un 20% de camas pediátricas UCI y UTI.

La decisión del Mandatario, sin embargo, sería -hasta ahora- mantener al independiente a cargo de Redes Asistenciales. Fuentes del Minsal señalan que la propia ministra Aguilera ha planteado al Mandatario la necesidad de mantener a Araos en sus funciones. Una eventual salida no sería lo más recomendable y no aportaría en nada a la contención de la crisis en este momento, ha transmitido la titular de Salud, según distintas fuentes consultadas por este medio.

“Esa es la posición del Minsal y el Presidente nos pidió respaldar a la ministra Aguilera”, señala un miembro del gabinete ministerial. Pero en Palacio recalcan que el Jefe de Estado está preocupado y evaluando día a día la gestión ante la situación de crisis que enfrenta el sistema de salud público, la que ha calificado como de máxima prioridad.

La propia Aguilera dejó ver este lunes señales de respaldo a Araos. “En este momento lo que hay que hacer es concentrarse en responder a la crisis y eso estamos haciendo (...). Hemos hecho todas las aclaraciones del caso y nos estamos concentrando en eso. El subsecretario hizo un punto de prensa y respondió a todas las dudas sobre el caso”, dijo a la salida de la Comisión de Salud del Senado, a la que fue citada junto a Araos para informar sobre las medidas que han tomado.

La secretaria de Estado, además, recalcó que el subsecretario “aclaró los temas, los malos entendidos y por qué se había entendido así y las medidas que se han tomado”.

La cronología de errores

Antes del mediodía de este lunes el subsecretario Araos tuvo que responder al menos tres veces a la misma pregunta: ¿Presentará su renuncia y asumirá la responsabilidad política por los errores que han cruzado la crisis hospitalaria?

La respuesta que ha ensayado ha sido la misma: por ahora, está enfocado en la contención de la crisis. Y si bien desde la semana pasada que sectores de oposición comenzaron a pedir su cargo, tanto él como la ministra Aguilera sumaron un nuevo capítulo de contradicciones durante el fin de semana.

A las declaraciones de la semana pasada de la ministra Aguilera -quien aseguró que, de haber habido una cama disponible, la lactante fallecida de todas formas no hubiese sobrevivido-, se sumaron las intervenciones contradictorias de la ministra de Salud y del subsecretario Araos respecto de si se le solicitaron o no camas a la Clínica Las Condes.

Araos afirmó el miércoles pasado que el gobierno había tomado contacto con la Clínica Las Condes, siguiendo los protocolos en el marco de la emergencia sanitaria, para hacer traslados de pacientes del sistemas público. El jueves, el director de dicho centro asistencial, Rodrigo Mardones, contradijo al subsecretario. “No hemos recibido pacientes del servicio público”, dijo en CNN Chile.

El subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos, admitió que no se llamó a la Clínica Las Condes cuando falleció lactante en San Antonio. Foto: Francisco Paredes / Agencia Uno.

Tratando de salir al paso de la información inexacta que entregó a Araos, la ministra Aguilera aseguró el domingo que efectivamente no se contactó a la Clínica Las Condes para el traslado particular de la lactante fallecida la semana pasada, lo que admitió como un error, aunque justificó aquello señalando que la decisión se toma por un supuesto dictamen de la Contraloría que lo impedía.

Con un desmentido del ente dirigido por Jorge Bermúdez de por medio, el Minsal tuvo que salir a aclarar que se trató de una “confusión involuntaria” lo expresado por la secretaria de Estado y que se refería a una “inhabilidad de la CLC para suscribir contratos con el Estado por un periodo de dos años (...), resultado de la declaración de la justicia laboral por haber constatado vulneración de derechos de los trabajadores”.

Esa explicación -sin embargo- volvió a ponerse en entredicho este lunes cuando la propia Aguilera aseguró que la situación se había corregido y que “más adelante se verán las responsabilidades”. Araos, por su parte, tuvo que salir a dar un punto de prensa admitiendo que fue mal informado y que por eso afirmó que sí había habido traslados a ese centro asistencial. En la oportunidad anunció un sumario administrativo para identificar las responsabilidades.

“Existe un protocolo que está aprobado por el Ministerio de Salud que instruye el adecuado funcionamiento y la búsqueda de camas en el contexto de la alerta sanitaria. Dicho protocolo dice claramente que hay que utilizar, llamar y consultar por la disponibilidad de las distintas camas tanto en el sector público como en el sector privado. Independiente de si existiesen o no convenios. En este sentido, dado que no consta la llamada a Clínica Las Condes es que hemos tomado la decisión de instruir una investigación sumaria para esclarecer los hechos de por qué sucedió esta situación. Además, hemos instruido una auditoría administrativa urgente con el objetivo de revisar el 100% del proceso para identificar las mejoras que tenemos que hacer a la brevedad posible”, dijo Araos.

Y agregó: “Fui informado que dicho protocolo se había ejecutado tal cual está instruido y en esta materia fue lo que transmití hacia la opinión pública en los medios de comunicación. Al pedir los detalles de todos los contactos que se realizaron y de los registros pudimos constatar que no existieron registros de llamados a Clínica Las Condes. Ante esta situación he decidido tomar las medidas administrativas necesarias para esclarecer el hecho y las causas con el objetivo de poder dilucidar por qué no se llamó a Clínica Las Condes. Quiero decir que en dicho procedimiento se llamó al resto de clínicas y de hospitales públicos del país y de hecho consta en los registros aquello”.

En medio de la compleja situación que atraviesa el Minsal, Aguilera también fue citada al comité político, donde abordaron el estado de situación del sistema de salud y los próximos pasos que dará la cartera. De manera poco usual, los equipos del Presidente no hicieron imágenes de la cita, las que tradicionalmente comparten con la prensa tras la reunión.

Reprimenda del comité político

Pese a todo, La Moneda dio varias señales apuntando a que las autoridades a cargo de la crisis están agotando su línea de crédito. La ministra Carolina Tohá (Interior) dijo que “aparentemente hay un error, no se debe anticipar un juicio, pero se debe investigar bien, y si alguien se equivocó, saber quién fue y si corresponde, que sea sancionado”.

Mientras que la ministra Camila Vallejo (Segegob) afirmó sobre la situación de Araos que “¿en qué pie queda? Bueno, en el pie de trabajar con alta y mayor rigurosidad en el enfrentamiento de esta emergencia. El Presidente cuando señala que no hay más espacio a errores, justamente es un llamado a ser más rigurosos en nuestros trabajos, independientemente al caso de Salud”.

El ministro Álvaro Elizalde (Segpres), por su parte, fue en la misma línea y reconoció que lo ocurrido se trataba de una equivocación, aunque advirtió que no tenía sentido “seguir ahondando en esa controversia”.

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, se retira del Palacio de La Moneda, tras reunirse con el Presidente Gabriel Boric. Foto: Sebastián Beltrán Gaete / Agencia Uno.

El tema también escaló a nivel de comité político ampliado, instancia en la que participan los representantes de los partidos del oficialismo. Ahí, según presentes, las colectividades pidieron un mejor manejo de la crisis, mientras que el Ejecutivo intentó explicar los errores cometidos en las últimas horas.

¿Acusación constitucional?

“Si usted no renuncia va a haber una acusación constitucional en contra de la ministra Aguilera. ¿Por qué ella va a tener que pagar los platos rotos?”.

Esa fue la pregunta que le hizo ayer el senador Sergio Gahona (UDI) al subsecretario Araos en la Comisión de Salud del Senado. El legislador aludía al ánimo que se había instalado en la previa en sectores la Cámara de Diputados -principalmente el Partido Republicano- para impulsar un juicio político en contra de la titular del Minsal. De hecho, esa bancada le había dado 24 horas al Presidente para remover al subsecretario de su cargo y -al no ocurrir- finalmente la tarde de ayer anunciaron que ingresarán la próxima semana un libelo en contra de Aguilera.

Este lunes, el jefe de bancada de la DC, Eric Aedo, aseguró que “hay elementos para avanzar en una acusación constitucional contra el equipo de salud” y que “la situación del subsecretario Araos se hace muy insostenible”.

Desde la UDI, sin embargo, tomaron distancia de esa postura y señalaron que no sería justo que la ministra Aguilera asuma los costos.

Pero lo más llamativo fue que parlamentarios del propio oficialismo comenzaron a ejercer presión sobre Araos. La exministra de Salud y diputada PPD Helia Molina afirmó que el subsecretario no tenía el perfil que se requiere para enfrentar la crisis, mientras que el socialista Marcos Ilabaca señaló que “hoy el gobierno no puede seguir cometiendo errores, como lo señaló el Presidente de la República, y aquellos que no estén a la altura o hayan cometido este tipo de errores, deben renunciar”.