Alcaldesa de Curanilahue detalla que más del 50% de las familias afectadas por el temporal “perdieron todos sus enseres”

La alcaldesa de Curanilahue, Alejandra Burgos (ind.-FA), abordó esta mañana la situación de su comuna, una de las zonas más afectadas por el sistema frontal y afirmó que más del 50% de la población afectada sufrió grandes pérdidas materiales

La jefa comunal aseguró en radio Pauta que esta jornada para su comuna se ve más “esperanzadora”. Esto, porque comenzó la reposición del agua potable en la zona. Eso sí, indicó que se trata de una reposición parcializada, porque tenían corte general en toda la comuna que la integran más de 30 mil habitantes.

En esa línea, señaló que en la lista de prioridades se encuentra la limpieza, además de secar y rehabilitar los espacios. De todas maneras, la alcaldesa precisó que “las viviendas no están en su totalidad con pérdida. En realidad, (las principales) son pérdidas materiales, de enseres, alrededor del 60% ha perdido todos sus enseres. Tenemos un porcentaje bajito de viviendas que quedarán inhabilitadas”.

Con respecto al plan para enfrentar la situación, la alcaldesa señaló que en la municipalidad tienen un proyecto preparatorio para “este tipo de emergencias hidrometereológicas, que de hecho fuimos una de las primeras comunas en Chile en tener aprobados los planes antes de que pasaran todas estas tragedias. Entonces, lo que hemos hecho es echar a andar el plan”.

“Cada una de las acciones que hacemos tienen que ver con la capacidad que tenemos nosotros y cuando evaluamos que esa capacidad no es suficiente, inmediatamente acudimos al nivel jerárquico más superior, y al siguiente, y así vamos resolviendo los temas”, agregó.

La pronta visita de Boric

Esta mañana el Presidente Gabriel Boric dio a conocer que al retornar a Chile desde su gira por Europa, visitará Curanilahue.

Bajo ese marco, la alcaldesa señaló que tuvo un contacto telefónico con el Mandatario, en donde le preguntó sobre si se podía acercar a la zona, para hablar sobre la emergencia al mediano y largo plazo.

Presidente Boric monitorea desde Europa.

“Para esa conversación queremos tener al Presidente acá porque debe poner a disposición a todos sus equipos para que conversen entre ellos. No es posible que el Ministerio de Desarrollo Social, que tiene que evaluar esta rentabilidad, no converse con su par del Ministerio de Obras Públicas o su par de Vivienda, y le diga que hay proyectos que no se les puede exigir lo mismo en Curanilahue que en Santiago”.

Así las cosas, al enterarse de que el Presidente ya confirmó su visita a la zona, la alcaldesa señaló estar muy contenta de que así sea.