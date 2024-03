Bancada de diputados RN solicita a UNICEF intervenir “para abordar la crisis” en el sistema educativo

Los diputados de Renovación Nacional, Ximena Ossandón, Hugo Rey, Sofía Cid y José Miguel Castro, en representación de la bancada, entregaron este lunes una carta al Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), solicitando su intervención “para abordar la crisis por la que atraviesa nuestro sistema educativo”.

Según estimó la oposición hace unos días, cerca de 3 mil estudiantes estarían sin matrícula en establecimientos educacionales, por lo que no han podido comenzar su año escolar.

La semana pasada, la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, desestimó estas cifras y, aunque no entregó datos específicos, señaló que sí mantienen información al respecto. Desde la cartera explicaron que los números son muy dinámicos, por lo que prefieren “esperar a que termine marzo, que es el periodo en que termina esta regularización” y ahí entregarlas.

Bajo ese contexto, en la misiva los parlamentarios señalan que “solo dos establecimientos públicos figuran entre aquellos 100 de más alto rendimiento en la denominada Prueba de Acceso a la Educación Superior de 2024″, además de que “existen otros antecedentes como la deserción de al menos 50 mil estudiantes de la educación escolar, las más de 20 escuelas atacadas y siniestradas en la Macrozona Sur de nuestro país producto de hechos de violencia”.

A esto, según se lee en el escrito, se suma “la estimación de al menos 3 mil alumnos que no han podido matricularse e iniciar el presente año lectivo tras constatarse la insuficiencia de la red escolar, principalmente en regiones del norte del país, donde un gran número de establecimientos no posee siquiera las condiciones sanitarias mínimas para operar”.

Para los diputados “toda esta realidad ha concitado gran preocupación entre la ciudadanía, pero no parece alterar la actuación del gobierno, el que a la fecha no ha presentado medidas concretas para abordarla y se mantiene impávido ante este asunto”. En ese sentido, acusan que “esto constituye una vulneración al derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes afectados, el que es reconocido en los tratados más relevantes de Derechos Humanos a nivel universal a interamericano. Específicamente en el Sistema Universal, el articulo 28 de la Convención de los Derechos del Niño consagra el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes”.

Tras la entrega de la carta, la recién electa jefa de bancada -quien asume este martes ese cargo-, Ximena Ossandón, dijo que vieron “cómo el Presidente (Gabriel) Boric en su minuto como estudiante, junto a muchos de los que hoy día son ministros, salieron a las calles, justamente para cambiar supuestamente la educación pública. Los resultados de hoy día lamentablemente son nefastos, no sólo por la falta de matrícula, sino porque existe un tema muy grande que hoy día realmente el Estado mismo no está pudiendo abordar”.

“Es por eso que la UNICEF se tiene que hacer parte, porque se están vulnerando tratados internacionales que protegen a los niños. La invitación es a que el gobierno reaccione, no puede ser que las seremías estén dando como solución los exámenes libres. Eso no es entender nada de lo que implica, no sólo en términos de movilidad social, sino que también para aquellas mujeres que todavía necesitan salir a trabajar, pero no pueden porque hoy día tienen que estar pendientes y cuidando a sus hijos, y también en este caso preparándolos para que hagan exámenes libres”, agregó Ossandón.

Por su parte, el diputado Hugo Rey, quien es miembro de la Comisión de Educación, señaló que “lamentablemente esto está ocurriendo en varias regiones del país, se acrecienta en el norte justamente con la migración. Y lo que nosotros hemos pedido hoy a la UNICEF es que se haga parte justamente de esta demanda que están haciendo miles de apoderados en el país. Y por lo tanto nosotros también hacemos un llamado, Presidente Boric, al gobierno a que actúe rápidamente”.

La diputada Sofía Cid, que representa a Atacama, sostuvo: “En mi región, el gobierno dice que para poder solucionar el problema de matrículas van a instalar, durante el mes de abril, tal vez a fines de abril, unas salas modulares para dar solución a nuestros niños. En la Región de Atacama estuvimos tres meses sin clases el año pasado por la falta de construcción y arreglo en los colegios y hoy día estos niños van a estar ya, se está hablando de dos meses sin clases. No puede ser que miles de niños en nuestro país hoy día no tengan matrícula y que el gobierno no tenga la capacidad de respuesta. Y lo peor de todo esto es que no tuvo la capacidad de anticiparse”.