La polvareda que levantó el ministro Cordero al decir que espera que el general Yáñez “evalúe” su renuncia

“Yo esperaría que el general director (de Carabineros) evaluara su renuncia antes de ser formalizado”.

Esa fue la sugerencia que hizo -este fin de semana- el ministro de Justicia, Luis Cordero, al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, antes de ser formalizado por la justicia, en torno a su presunta responsabilidad de mando por eventuales violaciones a los derechos humanos en el estallido social de 2019. La instancia está fijada recién para el próximo 7 de mayo, a las 9.00 horas.

El llamado de Cordero a Yáñez surgió luego de que se conociera la renuncia del exdirector general de la PDI, Sergio Muñoz, a quien la Fiscalía le formulará cargos por presuntos delitos de revelación de información reservada. Con ello, las dos máximas autoridades de las policías del país quedarán en calidad de imputados ante la justicia.

La postura del titular de Justicia respecto a Yáñez, sin embargo, no es la que venía sosteniendo públicamente el gobierno. De hecho, en enero -cuando se supo de la formalización- La Moneda optó por la cautela y no removió al jefe de Carabineros, a pesar de que el uniformado enfrentaba una imputación en un tema tan sensible para el gobierno del Presidente Gabriel Boric como lo son los derechos humanos.

Críticas desde la oposición: “El desorden es total”

Desde la oposición, quienes han respaldado a Yáñez desde que se conoció su formalización, salieron a criticar los dichos de Cordero. Uno de los primeros fue el presidente de la UDI, Javier Macaya, quien el domingo -a través de su cuenta de X- interpretó que el ministro de Justicia le pidió “la renuncia al director general de Carabineros por televisión” y acusó que el gobierno juega irresponsablemente con la institución que tiene a su cargo el mayor problema de Chile, la seguridad”.

Por su parte, el diputado Diego Schalper (RN), cuestionó que “usted no puede decir: ‘hay que cuidar las instituciones, hay que cuidar las formas’ y a reglón seguido enviarle un mensaje a través de un programa de televisión para tratar de sacarse una responsabilidad del Presidente”. Ello, sostuvo en diálogo con Radio Universo, es “absolutamente inconsistente”.

Diego Schalper (RN) y Javier Macaya (UDI).

Más severo fue el exsubsecretario del Interior del gobierno del expresidente Sebastián Piñera, Juan Francisco Galli, quien dijo que el gobierno está “en el abismo”.

“El desorden es total. El ministro de Justicia (no la ministra del Interior de quien depende) le manda a decir al general director de Carabineros que espera que renuncie. Todo en plena crisis de seguridad. Realmente difícil de entender”, escribió en su cuenta de X.

El presidente de la DC, Alberto Undurraga, se sumó a las críticas y afirmó que Cordero “se equivocó” al llamar a Yáñez a evaluar su renuncia a través de la prensa: “A mí me parece que una persona que está formalizada, más allá del mérito de la formalización, puede ser complejo porque va a estar preocupado de la defensa y puede comprometer con ello a la institución”.

Flancos en el oficialismo

El criterio que tomó el Ejecutivo en este tema -de no remover a Yáñez y esperar el actuar de la Fiscalía- abrió un flanco interno con sus sectores más de izquierda, generando críticas abiertas por parte del PC y del Frente Amplio, quienes hasta el día de hoy sostienen que el gobierno debió haber removido al general.

Desde ese sector argumentan que las máximas autoridades policías no pueden estar preocupadas de enfrentar casos penales y que, al estar involucrados en casos judiciales, podrían afectar la imagen de las instituciones y del propio gobierno. La presidenta del PS, Paulina Vodanovic, se sumó a esta postura durante esta mañana y sostuvo, en conversación con Radio Universo, que “ha llegado el momento que el Presidente evalúe y señale qué es lo mejor en un contexto de grave situación de inseguridad y donde tenemos que tener a todas las policías enfocadas en la resolución de este grave problema que tenemos”.

En tanto, el exsubsecretario del Interior durante el gobierno de Ricardo Lagos, Felipe Harboe (exPPD), señaló en Radio Pauta que le “llama la atención que un tema de tal trascendencia sea comunicado o al menos expresado públicamente, por un ministro que no tiene a su cargo la coordinación policial”.

“El ministro de Justicia debió haber evaluado que va a poner al presidente de la República en una situación muy incómoda, porque hoy va a compartir el escenario y el micrófono con el general director”, agregó, aludiendo al acto en Maipú donde coincidieron ambas autoridades.

“Esperaremos la audiencia de formalización”

El 3 de enero, cuando trascendía que ese día se anunciaría la formalización del general Yáñez, la vocera Camila Vallejo sostuvo: “Hay una solicitud de formalización, nosotros esperamos obviamente la audiencia de formalización para tomar cualquier decisión como gobierno”.

“Las presiones y las opiniones pueden ser diversas y no solamente en bloque, hemos tenido incluso a algunos de derecha diciendo que debería renunciar, pero nosotros no podemos ceder a las presiones en este caso. Respetamos obviamente el actuar de la justicia y los tiempos que tiene la justicia, entonces nosotros no podemos adelantarnos. Nos interesa es mantener la institución funcionando y eso va a suceder”, reiteraba Vallejo solo dos días después en diálogo con Radio Cooperativa. Más tarde, siguió la línea de defender la labor de Carabineros y llamar a “separar las aguas por el bien de nuestra democracia”.

De izquierda a derecha: los ministros Luis Cordero (Justicia), Carolina Tohá (Interior) y Camila Vallejo (Segegob). Foto: Dedvi Missene.

En el mismo sentido, la ministra del Interior, Carolina Tohá, señaló el 9 de enero que “el gobierno de Chile no solo apoya y valora el rol de Carabineros, lo considera fundamental, pero también considera fundamental la labor de la justicia y la respetamos y (también) su autonomía. Son ellos los que investigan, no nosotros, son ellos los que establecen responsabilidades”.

“Si llegáramos a la conclusión de que la situación de este proceso que se está llevando adelante y las diligencias que se han decretado son una dificultad para ese trabajo, habría que tomar decisiones”, añadió en esa oportunidad.